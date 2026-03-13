  Фонт о Месси: «Лапорта использовал его в 2021-м. Мы работаем над примирением, чтобы Лео стал почетным президентом клуба и решил, как попрощаться – он мог бы сыграть несколько матчей»
Фонт о Месси: «Лапорта использовал его в 2021-м. Мы работаем над примирением, чтобы Лео стал почетным президентом клуба и решил, как попрощаться – он мог бы сыграть несколько матчей»

Фонт о Месси: Лапорта использовал его, мы работаем над проектом примирения.

Виктор Фонт, соперник Жоана Лапорты на президентских выборах «Барселоны», обвинил экс-главу клуба в том, что тот не удержал Лионеля Месси в команде.

«Вы использовали его [Месси] в 2021 году. Если мы посмотрим на тех, кто требует перемен или хочет другой «Барселоны»... Месси хочет перемен. Хави хочет перемен. Бывший президент лишь говорит об уже проделанной работе.

Мы рады примирению с Месси. Примирение начнет воплощаться в реальность через три дня. Мы работали над будущим проектом с Месси, основанным на трех столпах.

Во-первых, мы были бы рады, если бы Месси представлял клуб в качестве почетного президента. Во-вторых, это связано с получением дохода, разрыв с Месси обошелся клубу в большие суммы. У нас открытая рана, он безутешно плакал прямо перед вами.

И в-третьих, Месси, спортивный директор и Флик решат, какое прощание будет лучше всего: он мог бы сыграть несколько матчей», – сказал Фонт.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Лапарта использовал его в 2021, я хочу в 2026 сказал Фонт
Ответ Leo_GOAT
Лапарта использовал его в 2021, я хочу в 2026 сказал Фонт
Именно так. На месте Лио я бы подчеркнуто хранил молчание, дистанцировавшись от обоих.
Ответ Denosaur
Именно так. На месте Лио я бы подчеркнуто хранил молчание, дистанцировавшись от обоих.
Так Лео сказал же, что не будет обсуждать предвыборную кампанию, чтобы не повлиять на итоги результата)
Только и говорит про Месси,Месси и Месси.
Хватит уже использовать его для своей выгоды.
Неприятный популист.
Ответ Тимак Капарзо
Только и говорит про Месси,Месси и Месси. Хватит уже использовать его для своей выгоды. Неприятный популист.
Какой из двоих?
По сути, что один, что второй используют Месси только для своей выгоды
Тот кандидат, который говорит, что Месси должен вернуться в Барселону в качестве игрока и сыграть за нее несколько матчей - это самый дешёвый популист. Убрать из команды Месси - это в стратегическом плане самое правильное решение Лапорты. Он решил не жить прошлым, а смотреть в будущее. Фонт предлагает снова вернуться в прошлое, но так не бывает. Даже в этом Лапорта смотрится по сравнению с ним более выигрышно. При всех своих минусах - Лапорта практик, а не теоретик.
Думаю шансов у него мало. Толпа все равно будет смотреть на результаты главной команды. А они не так уж и плохи.
Сам Месси далёк от этой суеты.. Это правильно.
За Фонта, за возвращение короля Леонида
Фонт кадр конечно 🤣пытается за счёт старичка гнома вылезти😂
