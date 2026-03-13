Семин о детском футболе: «Если родитель бесконечно критикует, это создает неуверенность в себе: «Куда ты отдал? Куда побежал?» Даже если ребенок хуже других, важно говорить: «Ты самый лучший»

Семин: если родитель бесконечно критикует – это создает неуверенность в себе.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе’‘ высказался о негативном влиянии критики от родителей на юных футболистов.

«Родители должны обязательно участвовать в воспитании футболиста. Очень важно, чтобы они понимали: их мальчик занимается серьезной профессией. Поэтому ему надо помогать: строить правильный режим дня и питания, контролировать использование гаджетов. Вся их жизнь должна быть направлена на его прогресс.

Еще один важный момент. Перед родителями та же задача, что и перед тренером: создавать ребенку высокий уровень уверенности. Даже если он играет хуже других ребят, все равно важно говорить: «Ты самый лучший». А что я слышу, когда прихожу на матчи детских команд? «Куда ты отдал?», «Куда ты побежал?», «Возвращайся!» Такое влияние вредит и создает неуверенность в себе. Если родитель бесконечно критикует – это вообще не помощь.

Поэтому, кстати, считаю важным хороший контакт между тренером и родителями. Нужно давать советы: как лучше покормить мальчика в день матча, как провести этот день, как подбодрить. Диалог важен еще и с другой точки зрения: любому родителю свой ребенок кажется лучшим. Это хорошо, но приводит к вопросам: «А почему мой не играет?» Иной раз тренеру очень сложно это объяснить. Мне, например, кажется, что в малых возрастах крайне тяжело понять, кто звезда, а кто – нет. Поэтому все ребята – 18-20 человек – должны играть приблизительно одинаковое количество матчей.

И ничего страшного, если будут поражения. Много же случаев, когда мальчик в 9-10 лет не был среди лучших, а потом становился им в 12-13.

Поэтому контакт с родителями очень важен. Но и вам, родители, важно понимать: это сложный и жестокий вид спорта», – написал Семин.

