  Семин о детском футболе: «Если родитель бесконечно критикует, это создает неуверенность в себе: «Куда ты отдал? Куда побежал?» Даже если ребенок хуже других, важно говорить: «Ты самый лучший»
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе’‘ высказался о негативном влиянии критики от родителей на юных футболистов. 

«Родители должны обязательно участвовать в воспитании футболиста. Очень важно, чтобы они понимали: их мальчик занимается серьезной профессией. Поэтому ему надо помогать: строить правильный режим дня и питания, контролировать использование гаджетов. Вся их жизнь должна быть направлена на его прогресс.

Еще один важный момент. Перед родителями та же задача, что и перед тренером: создавать ребенку высокий уровень уверенности. Даже если он играет хуже других ребят, все равно важно говорить: «Ты самый лучший». А что я слышу, когда прихожу на матчи детских команд? «Куда ты отдал?», «Куда ты побежал?», «Возвращайся!» Такое влияние вредит и создает неуверенность в себе. Если родитель бесконечно критикует – это вообще не помощь.

Поэтому, кстати, считаю важным хороший контакт между тренером и родителями. Нужно давать советы: как лучше покормить мальчика в день матча, как провести этот день, как подбодрить. Диалог важен еще и с другой точки зрения: любому родителю свой ребенок кажется лучшим. Это хорошо, но приводит к вопросам: «А почему мой не играет?» Иной раз тренеру очень сложно это объяснить. Мне, например, кажется, что в малых возрастах крайне тяжело понять, кто звезда, а кто – нет. Поэтому все ребята – 18-20 человек – должны играть приблизительно одинаковое количество матчей. 

И ничего страшного, если будут поражения. Много же случаев, когда мальчик в 9-10 лет не был среди лучших, а потом становился им в 12-13.

Поэтому контакт с родителями очень важен. Но и вам, родители, важно понимать: это сложный и жестокий вид спорта», – написал Семин.

Он прав, недавно сам навредил сыну своими замечаниями, как только перестал он уверенне заиграл
То что их ребенок самый лучший родители будут рассказывать тренеру. Ребенку же они будут рассказывать как надо играть и критиковать,да и вообще почти тренировать. Это же база родительская. Поэтому лучше всего конечно чтоб родители дистанцировались от обучения, привёл-забрал,всё.
Но в варежках играть не стоит даже если холодно добавил Палыч
Варюшки сыми!
Палыч фигни не скажет
