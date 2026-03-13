«В меня бросали бананы – я поступил как Дани Алвес. Я слышал: «Он собирается пробить третьей ногой», «Он будто убегает от львов». Экс-хавбек аргентинских клубов Гайе о расизме

Экс-полузащитник аргентинских клубов «Депортиво Риестра» и «Сан-Мартин-Сан-Хуан» Амаду Гайе ответил на вопрос об инциденте с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» во время матча команд в Лиге чемпионов (1:0). УЕФА начал расследование и временно отстранил аргентинца.

«Это отвратительно. Мне также не понравилось, что Кун [Серхио Агуэро] смеялся, когда в одном из стримов сказали, что следующий матч чемпионата мира с участием Франции и Сенегала будет между основной командой и резервной. Как бывший игрок высшего уровня, он должен подавать пример.

Я уже слышал [в свой адрес] что-то вроде: «Посмотрите, он будто убегает от львов» или «Он собирается пробить третьей ногой».

В меня также бросали бананы. Поэтому я сделал то же, что и Дани Алвес (в матче «Вильярреал» – «Барселона» в 2014-м – Спортс’‘): я очистил его и съел. Нужно выдерживать это, иначе постоянно будешь бороться против всех», – сказал Гайе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Так про третью ногу это комплимент
Ответ Moby5
Так про третью ногу это комплимент
Это как обидеться, когда говорят что у тебя железные яйца. ...
«Он собирается пробить третьей ногой» - это их тоже обижает? Ну и ну.
Ответ Коржик
«Он собирается пробить третьей ногой» - это их тоже обижает? Ну и ну.
Обижает. Когда там вместо третей ноги, только мизинчик.
Он забьет гол и отметит это огромным ведром с крылышками
Их уже даже комплиментарные стереотипы обижают. Их научили комплексу жертвы соевые повесточники, рассказали, что они ну просто обязаны оскорбляться на всё подряд
Ответ Slowpoke7
Их уже даже комплиментарные стереотипы обижают. Их научили комплексу жертвы соевые повесточники, рассказали, что они ну просто обязаны оскорбляться на всё подряд
Коммунисты , сэр !
Что с них взять
Этого то откуда вырыли вообще!????кто он такой?
Пусть не врёт третья нога у Лукаку
Про львов смешно))))
Был на многих стадионах в многих странах, так что такие "оскорбления" это детский сад. Даже немного смешно
Ответ Yamkovyi999
Был на многих стадионах в многих странах, так что такие "оскорбления" это детский сад. Даже немного смешно
ты негр?
Ответ Okaka
ты негр?
Да, но только белый
Ну он хвастается говоря о третей ноге
