«В меня бросали бананы – я поступил как Дани Алвес. Я слышал: «Он собирается пробить третьей ногой», «Он будто убегает от львов». Экс-хавбек аргентинских клубов Гайе о расизме

Гайе о расизме: мне бросали бананы, я поступил как Алвес.

Экс-полузащитник аргентинских клубов «Депортиво Риестра» и «Сан-Мартин-Сан-Хуан» Амаду Гайе ответил на вопрос об инциденте с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни .

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» во время матча команд в Лиге чемпионов (1:0). УЕФА начал расследование и временно отстранил аргентинца.

«Это отвратительно. Мне также не понравилось, что Кун [Серхио Агуэро ] смеялся , когда в одном из стримов сказали, что следующий матч чемпионата мира с участием Франции и Сенегала будет между основной командой и резервной. Как бывший игрок высшего уровня, он должен подавать пример.

Я уже слышал [в свой адрес] что-то вроде: «Посмотрите, он будто убегает от львов» или «Он собирается пробить третьей ногой».

В меня также бросали бананы. Поэтому я сделал то же, что и Дани Алвес (в матче «Вильярреал» – «Барселона» в 2014-м – Спортс’‘): я очистил его и съел. Нужно выдерживать это, иначе постоянно будешь бороться против всех», – сказал Гайе.