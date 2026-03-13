Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»

Арбелоа считает Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала».

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высоко отозвался о Тибо Куртуа .

«У «Реала» было немало легендарных вратарей, но я не знаю, видели ли мы когда-нибудь кого-то вроде Куртуа. Если говорить о лучшем вратаре в истории этого клуба, то…» – заявил на этой неделе Арбелоа.

Сегодня на пресс-конференции перед матчем с «Эльче» тренер подтвердил свои слова, несмотря на то, что его слова вызвали дискуссию о том, лучше ли Куртуа, чем Икер Касильяс.

«То, что делает Тибо Куртуа, я не видел ни у кого. Я придерживаюсь того, что сказал на днях. Для меня здесь нет никакой дискуссии», – сказал Арбелоа.