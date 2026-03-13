  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»
Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»

«У «Реала» было немало легендарных вратарей, но я не знаю, видели ли мы когда-нибудь кого-то вроде Куртуа. Если говорить о лучшем вратаре в истории этого клуба, то…» – заявил на этой неделе Арбелоа. 

Сегодня на пресс-конференции перед матчем с «Эльче» тренер подтвердил свои слова, несмотря на то, что его слова вызвали дискуссию о том, лучше ли Куртуа, чем Икер Касильяс. 

«То, что делает Тибо Куртуа, я не видел ни у кого. Я придерживаюсь того, что сказал на днях. Для меня здесь нет никакой дискуссии», – сказал Арбелоа. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: De Morgen
logoТибо Куртуа
logoИкер Касильяс
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
153 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Куртуа лучше Касильяса, тут вообще нет смысла даже обсуждать.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Это он игру Максименко просто не видел
Максименко-то известная легенда Реала, все так)
😁🥲🥲🥲
При всём моём уважении и признании к Куртуа, никогда в жизни не поставлю его выше Касильяса. Икер - Святой, воспитанник, перечислять его регалии и титулы можно бесконечно. Капитан лучшей сборной Испании в истории, 3 плей-офф крупнейших международных турниров на ноль, а его два сейва против Роббена в финале ЧМ - это в учебники вратарского искусства. Касильяс - это и есть «Реал Мадрид»
Капитан лучшей сборной Испании в истории, 3 плей-офф крупнейших международных турниров на ноль, а его девай сейва против Роббена в финале ЧМ - это в учебники вратарского искусства(с)

казалось бы, причем тут Реал
И оба в автобиографиях написали об этом: у Икера лучшее спасение, у Арьена худший промах в карьере...
Касильяс 5 раз становился лучшим вратарем мира, в эпоху где помимо были еще такие глыбы как Буффон, Чех, Ван Дер Сар и молодой Нойер (Касильяс и с ним успел посоперничать).

А что Куртуа? 2 раза становился лучшим вратарем мира, при этом в конкурентах Алиссон, Эдерсон, Доннаурма и престарелый Нойер.

Куртуа безусловно сильный вратарь, но вряд ли останется в истории как Бенкс, Яшин, Майер и Дзофф, а Касильяс 100% вошел в эту элиту вместе с Нойером и Буффоном.
И ещё Кан
У Кана это был уже конец карьеры после 2002, как будто, всё-таки это мужик из 90-х :) Нойера там парень назвал, но до года 11 это был молодой, подающий надежды парень из Шальке. А что Ван Дер Сар, блин, это же невероятная карьера... По молодости взяв ЛЧ, заехал в юве первым номером, а как там купили Буффона, то не смирился с ролью второго номера и пошёл по клубам-середнякам и ниже.
Топовых вратарей всегда не хватало на все топ-клубы, тем более удивительно, что САФ так поздно задолбался со своим цирком в воротах после Шмейхеля, что обратил внимание на неказистого длинновязого голландца, который свой уровень держит уже 15 лет, что в топах, что в говнах.
Хахахах
Какой же он крысеныш, напомню, что у Арбелоа личная неприязнь к Икеру, и они с Алонсо чуть ли не единственные поддерживали Моуриньо в том конфликте. Также напомню, что именно эта кривоногая древесина сломала Икеру палец - перелом, спустя несколько месяцев после которого, у Моуриньо уже был повод сделать Икера вторым, типа он не в форме. Ну а Икер после этого всего уже чисто психологически где-то надломился и не вернулся на свой прежний уровень( По сути Арбелоа - это человек, противостоящий Икеру в то время, а затем буквально сломавший великому вратарю оставшуюся часть карьеры. Я все это хорошо помню, я его с тех пор наряду с Моуриньо стал не переносить.
Как вы думаете, ребята, что еще мог ответить этот весельчак на вопрос о лучшем вратаре?)
Статистику посмотри, твой Икер проигрывает даже Навасу, до Куртуа, вообще как раком до парижа
Составы посмотри, василий. Я выше писал про самый слабый Реал, за который играл Икер. Лет 7 играть за самый слабый в 21 веке Реал, при этом почему-то таща золотую сборную Испании на первом Евро. Давай-ка глянем индивидуальные титулы. Хм, 5 раз лучший вратарь в мире, где играли Буффон, Кан, молодой Нойер, Чех, Дида, Сезар, и начиная с 21 года уже начал регулярно становиться вторым и третьим в мире при таких глыбах. Чет не сходится🫠
А сравнение с середняком Навасом это вообще оскорбление, рассказывай другим свои приколы
Проблема не в самом высказывании (которое, пусть и спорное, но близко к истине), а в том, кто, когда и почему это говорит. Задача Арбелоа - исключительно в том, чтобы в очередной раз захвалить лидеров команды и принизить бывшего партнёра, с которым он когда-то конфликтовал. Альваро не оперирует какими-либо фактами, цифрами, статистикой и т.д..

Никто не оспаривает величие Касильяса, но если посмотреть именно на качество игры, а не на степень легендарности и культовости для Мадрида, то Куртуа - действительно более сильный вратарь. При том, что состояние Реала в последние пару сезонов довольно плачевно, его статистика всё ещё заметно лучше, чем у Касильяса. Показатель бельгийца в Реале - 0,85 пропущенных мячей в среднем за игру, у испанца - 1.03 (больше гола за матч). И это при том, что, повторюсь, качество игры и подбор исполнителей в защите Мадрида в последние годы даже близко не стоит с тем, что было при Касильясе. По многим показателям продвинутой статистики Куртуа так же превосходит Икера. С уверенностью можно говорить, что результаты команды - во многом заслуга именно Тибо.

По трофеям ситуация аналогичная: Куртуа в команде всего 7 сезонов. За это время он уже выиграл 12 трофеев (включая 2 ЛЧ и 3 чемпионства страны), будучи безусловно основным вратарём. У Касильяса за 17 лет в клубе (на десять больше, чем у Тибо) - 18 трофеев. При этом в первые сезоны он конкурировал с Илльгнером и Санчесом, а в последние - периодически уступал место Адану и Лопесу.

Плюсом ко всему, Куртуа показывал такой же высокий уровень и в других клубах, завоевав 8 трофеев с Челси и Атлетико, которые не являются такими же безусловными грандами, как Реал.
Ответ ElectroVantuzzz
Проблема не в самом высказывании (которое, пусть и спорное, но близко к истине), а в том, кто, когда и почему это говорит. Задача Арбелоа - исключительно в том, чтобы в очередной раз захвалить лидеров команды и принизить бывшего партнёра, с которым он когда-то конфликтовал. Альваро не оперирует какими-либо фактами, цифрами, статистикой и т.д.. Никто не оспаривает величие Касильяса, но если посмотреть именно на качество игры, а не на степень легендарности и культовости для Мадрида, то Куртуа - действительно более сильный вратарь. При том, что состояние Реала в последние пару сезонов довольно плачевно, его статистика всё ещё заметно лучше, чем у Касильяса. Показатель бельгийца в Реале - 0,85 пропущенных мячей в среднем за игру, у испанца - 1.03 (больше гола за матч). И это при том, что, повторюсь, качество игры и подбор исполнителей в защите Мадрида в последние годы даже близко не стоит с тем, что было при Касильясе. По многим показателям продвинутой статистики Куртуа так же превосходит Икера. С уверенностью можно говорить, что результаты команды - во многом заслуга именно Тибо. По трофеям ситуация аналогичная: Куртуа в команде всего 7 сезонов. За это время он уже выиграл 12 трофеев (включая 2 ЛЧ и 3 чемпионства страны), будучи безусловно основным вратарём. У Касильяса за 17 лет в клубе (на десять больше, чем у Тибо) - 18 трофеев. При этом в первые сезоны он конкурировал с Илльгнером и Санчесом, а в последние - периодически уступал место Адану и Лопесу. Плюсом ко всему, Куртуа показывал такой же высокий уровень и в других клубах, завоевав 8 трофеев с Челси и Атлетико, которые не являются такими же безусловными грандами, как Реал.
Что было при Касильясе?
Что за вздор
Альваро Мехия, Пако Павон, Мигель Торрес, Габриэль Хайнце, Рауль Альбиоль и старый Каннаваро до кучи😂😂😂 Вот это глыбы!
Касильяс как мог тащил лет 7 самый слабый Реал в 21 веке, при Куртуа таких пассажиров в защите и близко не было
Еще Рауль Браво, точно!
Куртуа хорош во всем, кроме отражений с пенальти
Что не так с испанскими грандами. Им в кайф своих легенд поливать? Или у Арбэлоа просто принцип: облизываю жопу игрокам - играют лучше?
Да, лизунит, Арбелоа тот еще политик
А что Арбелоа не так сказал? Он не поливал Касильяса, а просто зафактил. Куртуа лучший вратарь в истории Реала - это объективно. Касильяс опережает его только по общему количеству сезонов в команде и числу проведенных матчей. По личной статистике, по сухим матчам - Куртуа его значительно превосходит. Как превосходит и всех других вратарей Реала. Таковы факты.
Вот здесь согласен. Лучший вратарь мира с большим отрывом на данный момент.
Многие кто немного лет болеет за Реал, видят только куртуа, многие не застали игру мировой легенды Реала Касильяса, близко даже рядом не стоит куртуа возле Касильяса, в разы Касильяс был лучше куртуа. и куртуа не легенда, а просто хороший вратарь, слишком распиарили,.
олол, помню как эта « кpыca» пускала каждый второй, который летел в него
плюс куртуа имеет самый большой показатель в топ 5 ,по пропусканию меж ног, такое как то читал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сафонова и Хайкина можно поставить в один ряд с Куртуа и Доннаруммой и причислить к числу лучших в Европе». Березовский о вратарях
12 марта, 16:04
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
12 марта, 10:40
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
12 марта, 10:09
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
2 минуты назад
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
21 минуту назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
37 минут назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
38 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
46 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
55 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
55 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
8 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
10 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
17 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
25 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
51 минуту назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем