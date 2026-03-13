Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»
Арбелоа считает Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала».
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высоко отозвался о Тибо Куртуа.
«У «Реала» было немало легендарных вратарей, но я не знаю, видели ли мы когда-нибудь кого-то вроде Куртуа. Если говорить о лучшем вратаре в истории этого клуба, то…» – заявил на этой неделе Арбелоа.
Сегодня на пресс-конференции перед матчем с «Эльче» тренер подтвердил свои слова, несмотря на то, что его слова вызвали дискуссию о том, лучше ли Куртуа, чем Икер Касильяс.
«То, что делает Тибо Куртуа, я не видел ни у кого. Я придерживаюсь того, что сказал на днях. Для меня здесь нет никакой дискуссии», – сказал Арбелоа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: De Morgen
казалось бы, причем тут Реал
А что Куртуа? 2 раза становился лучшим вратарем мира, при этом в конкурентах Алиссон, Эдерсон, Доннаурма и престарелый Нойер.
Куртуа безусловно сильный вратарь, но вряд ли останется в истории как Бенкс, Яшин, Майер и Дзофф, а Касильяс 100% вошел в эту элиту вместе с Нойером и Буффоном.
Топовых вратарей всегда не хватало на все топ-клубы, тем более удивительно, что САФ так поздно задолбался со своим цирком в воротах после Шмейхеля, что обратил внимание на неказистого длинновязого голландца, который свой уровень держит уже 15 лет, что в топах, что в говнах.
Какой же он крысеныш, напомню, что у Арбелоа личная неприязнь к Икеру, и они с Алонсо чуть ли не единственные поддерживали Моуриньо в том конфликте. Также напомню, что именно эта кривоногая древесина сломала Икеру палец - перелом, спустя несколько месяцев после которого, у Моуриньо уже был повод сделать Икера вторым, типа он не в форме. Ну а Икер после этого всего уже чисто психологически где-то надломился и не вернулся на свой прежний уровень( По сути Арбелоа - это человек, противостоящий Икеру в то время, а затем буквально сломавший великому вратарю оставшуюся часть карьеры. Я все это хорошо помню, я его с тех пор наряду с Моуриньо стал не переносить.
Как вы думаете, ребята, что еще мог ответить этот весельчак на вопрос о лучшем вратаре?)
А сравнение с середняком Навасом это вообще оскорбление, рассказывай другим свои приколы
Никто не оспаривает величие Касильяса, но если посмотреть именно на качество игры, а не на степень легендарности и культовости для Мадрида, то Куртуа - действительно более сильный вратарь. При том, что состояние Реала в последние пару сезонов довольно плачевно, его статистика всё ещё заметно лучше, чем у Касильяса. Показатель бельгийца в Реале - 0,85 пропущенных мячей в среднем за игру, у испанца - 1.03 (больше гола за матч). И это при том, что, повторюсь, качество игры и подбор исполнителей в защите Мадрида в последние годы даже близко не стоит с тем, что было при Касильясе. По многим показателям продвинутой статистики Куртуа так же превосходит Икера. С уверенностью можно говорить, что результаты команды - во многом заслуга именно Тибо.
По трофеям ситуация аналогичная: Куртуа в команде всего 7 сезонов. За это время он уже выиграл 12 трофеев (включая 2 ЛЧ и 3 чемпионства страны), будучи безусловно основным вратарём. У Касильяса за 17 лет в клубе (на десять больше, чем у Тибо) - 18 трофеев. При этом в первые сезоны он конкурировал с Илльгнером и Санчесом, а в последние - периодически уступал место Адану и Лопесу.
Плюсом ко всему, Куртуа показывал такой же высокий уровень и в других клубах, завоевав 8 трофеев с Челси и Атлетико, которые не являются такими же безусловными грандами, как Реал.
Что за вздор
Альваро Мехия, Пако Павон, Мигель Торрес, Габриэль Хайнце, Рауль Альбиоль и старый Каннаваро до кучи😂😂😂 Вот это глыбы!
Касильяс как мог тащил лет 7 самый слабый Реал в 21 веке, при Куртуа таких пассажиров в защите и близко не было