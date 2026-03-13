  • Компани о травмах «Баварии»: «У Кейна есть шанс сыграть с «Байером». Мусиала возобновит тренировки на следующей неделе, Урбиг тоже, надеюсь. Дэвис – после игр сборных»
Компани о травмах «Баварии»: «У Кейна есть шанс сыграть с «Байером». Мусиала возобновит тренировки на следующей неделе, Урбиг тоже, надеюсь. Дэвис – после игр сборных»

Компани: Кейн может сыграть с «Байером», Мусиала пока не тренируется.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Защитник Альфонсо Дэвис, полузащитник Джамал Мусиала и вратарь Йонас Урбиг получили повреждения в матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1). Сообщалось, что у Дэвиса растяжение задней мышцы бедра правой ноги, у Урбига диагностировано сотрясение мозга. Мусиала испытывает болевые ощущения в левом голеностопе, который был травмирован летом. Форвард Харри Кейн травмировал голень в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссии» (3:2). 

Завтра мюнхенцы примут «Байер» в 26-м туре чемпионата Германии.

О Мусиале, Дэвисе и Урбиге

«Все довольно позитивно. Это не значит, что что-то изменится перед «Байером». Могло быть и хуже.

Мы обсуждаем с медицинским персоналом, когда Йонас Урбиг сможет вернуться. Надеюсь, где-то на следующей неделе. Джамал Мусиала, возможно, сможет возобновить тренировки в начале следующей недели, посмотрим.

Перерыв на международные матчи поможет нам в ситуации с Альфонсо Дэвисом. Надеюсь, после этого у нас снова будет полный состав».

О Кейне

«Есть шанс, что он сыграет завтра. У него была полная неделя тренировок. Мы не рисковали его состоянием.

Мы не можем позволить себе расслабляться, даже если опережаем [«Боруссию»] на 11 очков.

Если Харри будет в форме, он сыграет. Сегодня мы получим больше информации о нем», – сообщил Компани.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Баварии»
Ну, судя по всему, всё не так страшно, как могло показаться... тьфу-тьфу-тьфу
Главное, чтоб к 1/4 были в строю. В чемпионате есть хороший отрыв и с Аталантой вопрос решен
худший вариант исключен, все будут готовы к 1/4, тьфу тьфу тьфу
На следующей неделЕ
"Неделе" - Е на конце, Компани не знает нашего языка, но и редакторы тоже(
Главное, что нет серьёзных повреждений….пожалуй впервые за последние 50 лет - весной пока никто не вылетел на 6-12 месяцев
Спасибо Пепу Гвардиоле
Материалы по теме
УЕФА не будет дополнительно наказывать Киммиха и Олисе за желтые в матче с «Аталантой». Игроки «Баварии» пропустят одну игру в ЛЧ
12 марта, 17:20
У Мусиалы напряжение в голеностопе, у Дэвиса – растяжение мышцы бедра, у Урбига – сотрясение мозга после матча с «Аталантой». Джамал пропустит несколько дней, Альфонсо – около 3 недель, Йонас – 8-10 дней
11 марта, 17:22
Олисе и Киммих пропустят ответную игру с «Аталантой» из-за перебора карточек – оба получили по желтой за затяжку времени. УЕФА не ответил, накажут ли игроков «Баварии»
11 марта, 13:29
Дэвиса заменили из-за травмы в матче с «Аталантой» спустя 25 минут после выхода. Мусиала травмировался и ушел на 92-й, оставив «Баварию» вдесятером, Урбига увели под руки на 94-й после стыка с Крстовичем
10 марта, 22:05
Рекомендуем
Главные новости
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
8 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
17 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
26 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
26 минут назад
«Реал» – «Эльче». 2:0 – Вальверде забил. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
35 минут назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
36 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
46 минут назад
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
МЛС. «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
сегодня, 19:20Live
Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»
сегодня, 19:12
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фатехом» на выезде
сегодня, 19:02Live
«Наполи» сделал камбэк в матче с «Лечче» (2:1) благодаря голам Хейлунда и Политано
сегодня, 18:59
Рекомендуем