Компани о травмах «Баварии»: «У Кейна есть шанс сыграть с «Байером». Мусиала возобновит тренировки на следующей неделе, Урбиг тоже, надеюсь. Дэвис – после игр сборных»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Защитник Альфонсо Дэвис, полузащитник Джамал Мусиала и вратарь Йонас Урбиг получили повреждения в матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1). Сообщалось, что у Дэвиса растяжение задней мышцы бедра правой ноги, у Урбига диагностировано сотрясение мозга. Мусиала испытывает болевые ощущения в левом голеностопе, который был травмирован летом. Форвард Харри Кейн травмировал голень в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссии» (3:2).
Завтра мюнхенцы примут «Байер» в 26-м туре чемпионата Германии.
О Мусиале, Дэвисе и Урбиге
«Все довольно позитивно. Это не значит, что что-то изменится перед «Байером». Могло быть и хуже.
Мы обсуждаем с медицинским персоналом, когда Йонас Урбиг сможет вернуться. Надеюсь, где-то на следующей неделе. Джамал Мусиала, возможно, сможет возобновить тренировки в начале следующей недели, посмотрим.
Перерыв на международные матчи поможет нам в ситуации с Альфонсо Дэвисом. Надеюсь, после этого у нас снова будет полный состав».
О Кейне
«Есть шанс, что он сыграет завтра. У него была полная неделя тренировок. Мы не рисковали его состоянием.
Мы не можем позволить себе расслабляться, даже если опережаем [«Боруссию»] на 11 очков.
Если Харри будет в форме, он сыграет. Сегодня мы получим больше информации о нем», – сообщил Компани.