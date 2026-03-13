Компани о травмах «Баварии»: «У Кейна есть шанс сыграть с «Байером». Мусиала возобновит тренировки на следующей неделе, Урбиг тоже, надеюсь. Дэвис – после игр сборных»

Компани: Кейн может сыграть с «Байером», Мусиала пока не тренируется.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Защитник Альфонсо Дэвис, полузащитник Джамал Мусиала и вратарь Йонас Урбиг получили повреждения в матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1). Сообщалось , что у Дэвиса растяжение задней мышцы бедра правой ноги, у Урбига диагностировано сотрясение мозга. Мусиала испытывает болевые ощущения в левом голеностопе, который был травмирован летом. Форвард Харри Кейн травмировал голень в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссии» (3:2).

Завтра мюнхенцы примут «Байер» в 26-м туре чемпионата Германии.

О Мусиале, Дэвисе и Урбиге

«Все довольно позитивно. Это не значит, что что-то изменится перед «Байером ». Могло быть и хуже.

Мы обсуждаем с медицинским персоналом, когда Йонас Урбиг сможет вернуться. Надеюсь, где-то на следующей неделе. Джамал Мусиала , возможно, сможет возобновить тренировки в начале следующей недели, посмотрим.

Перерыв на международные матчи поможет нам в ситуации с Альфонсо Дэвисом. Надеюсь, после этого у нас снова будет полный состав».

О Кейне

«Есть шанс, что он сыграет завтра. У него была полная неделя тренировок. Мы не рисковали его состоянием.

Мы не можем позволить себе расслабляться, даже если опережаем [«Боруссию»] на 11 очков.

Если Харри будет в форме, он сыграет. Сегодня мы получим больше информации о нем», – сообщил Компани .