«##### УПА* и Бандеру» скандировали фанаты «Леха» на матче с «Шахтером»

Фанаты «Леха» скандировали матерные политические кричалки на матче с «Шахтером».

Болельщики «Леха» скандировали нецензурные кричалки с упоминанием Украинской повстанческой армии (УПА*) во время матча 1/8 финала Лиги конференций против «Шахтера » (1:3).

В течение первого тайма встречи ультрас польского клуба выкрикивали нецензурные лозунги с трибун Городского стадиона в Познани, сообщила Tribuna.com.

«##### (трахать) УПА* и Бандеру», – раздавалось из сектора ультрас «Леха ».

Степан Бандера – организатор украинского националистического движения (бандеровское движение – его деятельность запрещена в России).

* – организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.