Семин о детских тренерах: «Если их зарплаты повысятся, у нас значительно улучшится уровень футбола. Как обучили – так потом ребята и будут играть»

Семин: повышение зарплат детских тренеров значительно улучшит уровень футбола.

Бывший тренер «Локомотива » и сборной России Юрий Семин поднял вопрос оплаты труда детских тренеров в своем блоге на Спортсе’‘ .

«Воспитанник восемь лет проводит в академии. Наверное, чаще тренера его видят только родители. Поэтому очевидно: уровень тренера должен быть максимальным.

Важная задача: объяснить мальчику, что футбол – тяжелый труд. Более того, даже при тяжелом труде не каждый мальчик станет профессионалом. Только единицы. И они должны быть готовы к этому. Поэтому тренер должен быть очень силен в психологии.

Нужно воспитывать у ребенка уверенность в себе, убеждать, что он самый сильный. Делая любой элемент, он должен не сомневаться, что обязательно его сделает. Ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок боялся. Если воспитанник академии правильно готов психологически, у него больше шансов во взрослом футболе.

Еще важно, чтобы он научился принимать решения. Тогда к 18 годам это будет самостоятельный человек с пониманием: подписание взрослого контракта – это согласие на очень, очень и очень тяжелую работу и сложную профессию, в которой могут быть и травмы, и разные другие проблемы.

Все это – сложный и долгий процесс, роль тренера в нем крайне высока. Поэтому, конечно, важно обращать внимание на его личность. Только самые квалифицированные специалисты. Главное богатство любого клуба – игроки. Выходит, тренерам академии клуб доверяет свое будущее богатство.

Поэтому я хочу поднять важную проблему: зарплаты должны соответствовать значимости их работы. Если они повысятся, у нас значительно улучшится уровень футбола. Потому что как обучили, каких ребят передали во взрослый футбол – так они потом и будут играть», – написал Семин.

