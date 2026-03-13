  Семин о детских тренерах: «Если их зарплаты повысятся, у нас значительно улучшится уровень футбола. Как обучили – так потом ребята и будут играть»
Семин о детских тренерах: «Если их зарплаты повысятся, у нас значительно улучшится уровень футбола. Как обучили – так потом ребята и будут играть»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поднял вопрос оплаты труда детских тренеров в своем блоге на Спортсе’‘.

«Воспитанник восемь лет проводит в академии. Наверное, чаще тренера его видят только родители. Поэтому очевидно: уровень тренера должен быть максимальным.

Важная задача: объяснить мальчику, что футбол – тяжелый труд. Более того, даже при тяжелом труде не каждый мальчик станет профессионалом. Только единицы. И они должны быть готовы к этому. Поэтому тренер должен быть очень силен в психологии.

Нужно воспитывать у ребенка уверенность в себе, убеждать, что он самый сильный. Делая любой элемент, он должен не сомневаться, что обязательно его сделает. Ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок боялся. Если воспитанник академии правильно готов психологически, у него больше шансов во взрослом футболе.

Еще важно, чтобы он научился принимать решения. Тогда к 18 годам это будет самостоятельный человек с пониманием: подписание взрослого контракта – это согласие на очень, очень и очень тяжелую работу и сложную профессию, в которой могут быть и травмы, и разные другие проблемы.

Все это – сложный и долгий процесс, роль тренера в нем крайне высока. Поэтому, конечно, важно обращать внимание на его личность. Только самые квалифицированные специалисты. Главное богатство любого клуба – игроки. Выходит, тренерам академии клуб доверяет свое будущее богатство.

Поэтому я хочу поднять важную проблему: зарплаты должны соответствовать значимости их работы. Если они повысятся, у нас значительно улучшится уровень футбола. Потому что как обучили, каких ребят передали во взрослый футбол – так они потом и будут играть», – написал Семин.

Молния: это блог Юрия Семина! И его первый важный пост – про детей и наши академии

24 комментария
И секции должны быть бесплатными.
А чё только секции-то? Чего уж мелочиться, Всё должно быть бесплатным!
А если, например, учителям зарплату повысят уровень образованности детей повысится, но надо ли это хоть кому-нибудь
Здесь вопрос отношения за 40К брать анализы в поликлинике или за 100к это .как говорят - две большие разницы. И с баблом намного приятнее, чем без него.
Учителя физкультуры работают от силы 10 часов в неделю. Почему они должны получать больше тех, кто работает полную неделю?
Сущность идей -крайне занятное дело,но еще более занятное дело - понимать,что идея без фундамента -ничто.Одна и та же идея с разным фундаментом может дать два совершенно противоположных результата.

Высокие запралаты ,качественная селекция в регионах,хорошая инфраструктура,методички направленные на процесс,результат,индивидуальных подход и прочие атрибуты мира розовых пони-все это прекрасно,только что из этого есть и кому это все нужно?
Зарплаты в Академиях тренерам назначают клубы РПЛ и Первой лиги. Кто им должен указывать сколько платить своим сотрудникам?
повысят зп и туда толковым тренерам тем более не попасть, "свои" будут сидеть и рассказывать как это поколение лч возьмет
Не в обиду детским тренерам, а вот депутатам зарплату повысили, они лучше стали? Можно не только на окладе сидеть, там есть бонусн ая система. За места, на соревнованиях, за воспитания игроков. Знаю тренеров которые таким образом получают хорошие деньги.
Материалы по теме
Молния: это блог Юрия Семина! И его первый важный пост – про детей и наши академии
сегодня, 13:01Трибуна
