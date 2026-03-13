Фото
12

«Челси» продлил контракт с Джеймсом до 2032 года

Капитан «Челси» Рис Джеймс подписал новый шестилетний контракт с клубом.

Предыдущее соглашение защитника действовало до июня 2028 года. Новый контракт рассчитан до лета 2032 года. Он соответствует структуре заработной платы, принятой клубом в мае 2022 года, сообщает The Athletic.

Хотя последнее продление контракта Джеймса произошло уже при нынешних владельцах, он оставался последним игроком, чей договор действовал на старых условиях.

26-летний англичанин – воспитанник академии «синих», играющий в системе клуба с 6 лет.

В текущем сезоне Рис провел 26 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoРис Джеймс
деньги
logoСборная Англии по футболу
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отлично, как раз и ломаться перестал.
Не удивлюсь, если после продления сразу же улетит с травмой
Живая легенда. Должен закончить в Челси.
Если бы он ушел, я бы больше ни 1 матча не включил до приобретения команды новыми владельцами. Хотя, может быть, это было бы благо.
Старый Леброн борозды не испортит
омг, акерские даже в переподписании джеймса видят негатив. клятый боули! надо было его в мю продать за оверпрайс, ведь он обязательно сломается!
сильнейший игрок Челси. главное - не ломаться
Рис это характер нынешнего Челси, еще бы три-четыре игрока с такой страстью и глядишь что то толковое бы вышло.
Легенда Челси, как рад что он выздоровел и играет регулярно 👍🏻
Неожиданно и приятно , спасибо кэп надеюсь дальше травмы обойдут стороной
ему всего лишь 26?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
