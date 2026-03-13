«Челси» продлил контракт с Джеймсом до 2032 года

Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2032 года.

Капитан «Челси » Рис Джеймс подписал новый шестилетний контракт с клубом.

Предыдущее соглашение защитника действовало до июня 2028 года. Новый контракт рассчитан до лета 2032 года. Он соответствует структуре заработной платы, принятой клубом в мае 2022 года, сообщает The Athletic.

Хотя последнее продление контракта Джеймса произошло уже при нынешних владельцах, он оставался последним игроком, чей договор действовал на старых условиях.

26-летний англичанин – воспитанник академии «синих», играющий в системе клуба с 6 лет.

В текущем сезоне Рис провел 26 матчей в АПЛ , забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

