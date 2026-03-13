Арбелоа об игроках «Реала»: «Я рассказал им про «День сурка», никто не знал фильм. Асенсио сказал, что он вышел за 10 лет до его рождения. Я очень стар»

Арбелоа: игроки «Реала» не знали про фильм «День сурка», я слишком стар.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о значении победы над «Манчестер Сити » (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Этот матч знаменует собой поворотный момент?

– Я не гадалка. После матча с «Хетафе» (0:1) я рассказывал игрокам о том, над чем мы работаем и что делаем. Я рассказал им про «День сурка», и никто не знал, что это такое. Я спросил их, смотрели ли они фильм «День сурка», и никто его не знал. Это значит, что я очень стар. Асенсио сказал мне, что он вышел за десять лет до его рождения… (Рауль родился в 2003-м, а фильм вышел в 1993-м – Спортс’‘).

Я хочу, чтобы они верили, что они очень хороши, но нам нужно быть очень хорошей командой. Когда мы выходим на поле, мы должны знать, что хотим сделать, как мы можем навредить сопернику и как мы должны защищаться. Это достигается коллективным мышлением, потому что речь идет о командной работе, борьбе и наличии плана.

Как и в прошлый раз в Виго, это был большой шаг вперед благодаря нашей игре. В субботу мы должны снова показать это сопернику, у которого на кону стоит многое, который отдаст все силы и у которого была целая неделя на подготовку.

Сейчас надо отдохнуть, и, надеюсь, это станет поворотным моментом, и мы выйдем на поле в субботу против «Эльче», зная, что нам нужно сделать, чтобы победить, – сказал Арбелоа.

«Реал» примет «Эльче » в субботу в 28-м туре Ла Лиги .