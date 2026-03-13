  • Арбелоа об игроках «Реала»: «Я рассказал им про «День сурка», никто не знал фильм. Асенсио сказал, что он вышел за 10 лет до его рождения. Я очень стар»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о значении победы над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Этот матч знаменует собой поворотный момент?

– Я не гадалка. После матча с «Хетафе» (0:1) я рассказывал игрокам о том, над чем мы работаем и что делаем. Я рассказал им про «День сурка», и никто не знал, что это такое. Я спросил их, смотрели ли они фильм «День сурка», и никто его не знал. Это значит, что я очень стар. Асенсио сказал мне, что он вышел за десять лет до его рождения… (Рауль родился в 2003-м, а фильм вышел в 1993-м – Спортс’‘).

Я хочу, чтобы они верили, что они очень хороши, но нам нужно быть очень хорошей командой. Когда мы выходим на поле, мы должны знать, что хотим сделать, как мы можем навредить сопернику и как мы должны защищаться. Это достигается коллективным мышлением, потому что речь идет о командной работе, борьбе и наличии плана.

Как и в прошлый раз в Виго, это был большой шаг вперед благодаря нашей игре. В субботу мы должны снова показать это сопернику, у которого на кону стоит многое, который отдаст все силы и у которого была целая неделя на подготовку.

Сейчас надо отдохнуть, и, надеюсь, это станет поворотным моментом, и мы выйдем на поле в субботу против «Эльче», зная, что нам нужно сделать, чтобы победить, – сказал Арбелоа.

«Реал» примет «Эльче» в субботу в 28-м туре Ла Лиги.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Сразу в голове музыка заиграла, с которой главный герой Билла Мюррея просыпался🙂
Ответ Дандрей
Сразу в голове музыка заиграла, с которой главный герой Билла Мюррея просыпался🙂
Ай гат ю бейб!
Ответ Дандрей
Сразу в голове музыка заиграла, с которой главный герой Билла Мюррея просыпался🙂
Надеюсь, твой будильник не пострадал)).
Отличный фильм, его смысл в том, что нужно работать на собой и становиться лучше чем был вчера.
Ответ Krutik_prutik
Отличный фильм, его смысл в том, что нужно работать на собой и становиться лучше чем был вчера.
Ты не совсем правильно понял фильм
Ответ Император Плутона
Ты не совсем правильно понял фильм
А в чем тогда правильный смысл?
"Долбанные зумеры", подумал Штирлиц
Ответ uralets46
"Долбанные зумеры", подумал Штирлиц
"Кто такой Штирлиц" подумали зумеры
Ответ Император Плутона
"Кто такой Штирлиц" подумали зумеры
Штирлиц, кто такие зумеры? -спросил Мюллер
Да они снег только на картинке видели, откуда им про день сурка знать.
Ответ Паша Булаев
Да они снег только на картинке видели, откуда им про день сурка знать.
У меня недавно на Windows заставка ежедневная была - пруд возле какого то дворца был покрыт льдом. Местоположение - Мадрид. Так что не только игроки не слышали про фильм но и другие люди не знают некоторых фактов. Как я например про лед в Мадриде.
Ответ Паша Булаев
Да они снег только на картинке видели, откуда им про день сурка знать.
Да, и Мойдодыр они точно не читали)
Может быть они и "Побег из Шоушенка" не смотрели?
Ответ Knife707
Может быть они и "Побег из Шоушенка" не смотрели?
Не удивлюсь, если они и "Иронию судьбы" не смотрели
Ответ Император Плутона
Не удивлюсь, если они и "Иронию судьбы" не смотрели
и слава богу что не смотрели, очень сомнительная мораль в этом фильме
Про "Зависнуть в Палм-Спрингс" надо было или "Грань будущего". Меня как-то отец тоже пристыдил, что я не смотрел "Александр Невский" и не понял фразу "коротка кольчужка". Фильм 1938-го года, Карл!
Ответ pit4er
Про "Зависнуть в Палм-Спрингс" надо было или "Грань будущего". Меня как-то отец тоже пристыдил, что я не смотрел "Александр Невский" и не понял фразу "коротка кольчужка". Фильм 1938-го года, Карл!
"Исходный код" с Джейком Джилленхолом тоже классный фильм про временную петлю

UPD. Капец, ему уже 15 лет
Ответ pit4er
Про "Зависнуть в Палм-Спрингс" надо было или "Грань будущего". Меня как-то отец тоже пристыдил, что я не смотрел "Александр Невский" и не понял фразу "коротка кольчужка". Фильм 1938-го года, Карл!
есть еще "день курка" (boss level)
Арбелоа попал во временную петлю, где его Реал каждый день играет с Сити. На тысячную попытку экспериментов и поражений, непрерывно работая над собой он находит ход с хет-триком Вальверде...
Ответ Почтенный эльф
Арбелоа попал во временную петлю, где его Реал каждый день играет с Сити. На тысячную попытку экспериментов и поражений, непрерывно работая над собой он находит ход с хет-триком Вальверде...
Скорее не "День Сурка", а "Грань будущего" получается.
А про фильм "Ныряльщик" не рассказывал Мбаппе и Винисиусу?
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А про фильм "Ныряльщик" не рассказывал Мбаппе и Винисиусу?
Если ты про фильм "Военный ныряльщик", то он мне отлично зашел
Ответ QUIKSILVER
Если ты про фильм "Военный ныряльщик", то он мне отлично зашел
Есть просто "Ныряльщик"
Наказывать за плохую игру марафоном Тарковского.
У молодежи есть такое,почему то многие по умолчанию считают фильмы даже из нулевых "старьём", которое смотреть не интересно. Мой товарищ работает преподавателем в университете, и он спросил в аудитории, где сидело 100+ первокурсников, кто смотрел "Властелина Колец"? Руку подняло человек 5.
Ответ Ilya Volkov
У молодежи есть такое,почему то многие по умолчанию считают фильмы даже из нулевых "старьём", которое смотреть не интересно. Мой товарищ работает преподавателем в университете, и он спросил в аудитории, где сидело 100+ первокурсников, кто смотрел "Властелина Колец"? Руку подняло человек 5.
Ну, ВК - это отдельная тема всё-таки. Очень уж трилогия продолжительная. Её с бухты-барахты не сядешь смотреть. Вот я вроде 2000-го, но до сих пор так ни разу и не смотрел. Хотя первоисточник прочёл. Как-то просто не тянет)
Ответ Dmitriy Mikhaylov
Ну, ВК - это отдельная тема всё-таки. Очень уж трилогия продолжительная. Её с бухты-барахты не сядешь смотреть. Вот я вроде 2000-го, но до сих пор так ни разу и не смотрел. Хотя первоисточник прочёл. Как-то просто не тянет)
Когда болеешь, зарядил три серии подряд и день прошёл. А если в переводе гоблина, то ещё и поржал
