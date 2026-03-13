  • Александр Мостовой: «У нас своих не совсем уважают, в СССР такого не было. На 1-м месте блогеры – не знают, как по мячу ударить, клюшку держать и рассказывают про футбол, хоккей. Зато подписчиков…»
Александр Мостовой: «У нас своих не совсем уважают, в СССР такого не было. На 1-м месте блогеры – не знают, как по мячу ударить, клюшку держать и рассказывают про футбол, хоккей. Зато подписчиков…»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о современном обществе.

«У нас, видишь, как, своих не совсем любят, не совсем уважают. Поэтому так и происходит. В СССР такого не было. Всегда уважали, уважительно относились. Как мы говорим всегда, старшее поколение. Поэтому мы на этом и воспитываем наше поколение, потому что я всегда как бы с уважением относился.

И хочу, чтобы и к нам так относились, но, к сожалению, в сегодняшнее время так не относятся. У нас на первое место выходит блогер, который там что-то рассказывает про футбол или там еще про хоккей, который не знает, как по мячу ударить и как клюшку держать. Зато у него там подписчиков… Кошмар – раньше фанатов было столько, а теперь подписчики», – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RTVI
Человеку, который поставил нытье на конвейер, и этим обеспечил себе цитируемость, грех на такое жаловаться.
Мост уже и сам блогер и даже не заметил, как это произошло. Занял свою нишу, хотя — казалось бы — в нытье все уже давно придумано!
Вот и я про то. Уже давно бы завёл свой канал, нанял сммщиков для раскрутки и возможно зарабатывал бы больше на своей нытье...
А если кто то грамотный ему попался в помощники, то сделал бы аналитику, разбор матчей, прогноз перед туром (в эру букмекеров без этого никак, а то спонсировать не будут) и тд.
Но ему в лень или он не сильно смышленный, а скорее и то, и другое.
Во даёт))) И до блогеров теперь добрался
Чёртовы нефутбольные люди)))
Как они посмели, имееть многотысячную аудиторию, а он всего 2-3 калекам, рассказывает о футбольной походке
В СССР таких как губерниев, Генич, Шнякин, Орзул, Жора-ипотека, Журавель к комментаторской работе и близко не подпускали.
Орзул и не особо комментатор, она просто сиськами светит в студии, где целый конвейер таких, и вообще все знают ее в целом только потому, что Дзюбиньо к ней неровно дышит и то ее за жо хватает при журналистах и при беременной жене, то под ее программу свой яшмовый колос полирует)
Было бы чем Орзул светить...
Ну время такое, я бы с удовольствием посмотрел блог Мостового, пусть заводит, там же ума много не нужно: камеру купил и снимай.
В блогах все давно придумано,чем там можно удивить?
Ну тут соглашусь
Первый раз с хейтом попал
А как быть с Губерниевым? Ходит как бабушка с палками, на лыжах вообще не стоит, винтовку только в музее видел, но про биатлон вопит будто он Бьордален.
Самое смешное, что есть Легков и Панжинский, они прекрасно комментируют и чувствуют гонку и спортсменов, но понимают их только лыжники, а остальные нудят, что типа ужас, но видимо любят майонеза...
Так простому болельщику дикие эмоции Губерниева, важнее тонкостей гонки. Ничего удивительного.
Мостовой остался недоволен услугами женщины с низкой социальной ответственностью : «Нефутбольный человек, что с нее взять» - добавил потенциально лучший тренер в мире
У нас, землян, уважают совсем не тех. На 1-м месте актеры, певцы, спортсмены - не знают как микроскоп настроить, как разрез сделать, как раскрыть в ребенке талант, а рассказывают, что другим делать, чего хотеть и как жить. Но придет какая нибудь пандемия и все на время вспомнят что и кто важен в этой жизни. Но потом снова забудут. И всё будет как прежде. Или даже хуже.
Александр вообще нигде не пригодился: ни тренером, ни даже блогером. единственное, что у него хорошо получается, так это нытье в прессе
Про Ротенберга у него спросит кто?)
