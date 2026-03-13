Александр Мостовой: «У нас своих не совсем уважают, в СССР такого не было. На 1-м месте блогеры – не знают, как по мячу ударить, клюшку держать и рассказывают про футбол, хоккей. Зато подписчиков…»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о современном обществе.
«У нас, видишь, как, своих не совсем любят, не совсем уважают. Поэтому так и происходит. В СССР такого не было. Всегда уважали, уважительно относились. Как мы говорим всегда, старшее поколение. Поэтому мы на этом и воспитываем наше поколение, потому что я всегда как бы с уважением относился.
И хочу, чтобы и к нам так относились, но, к сожалению, в сегодняшнее время так не относятся. У нас на первое место выходит блогер, который там что-то рассказывает про футбол или там еще про хоккей, который не знает, как по мячу ударить и как клюшку держать. Зато у него там подписчиков… Кошмар – раньше фанатов было столько, а теперь подписчики», – сказал Мостовой.
А если кто то грамотный ему попался в помощники, то сделал бы аналитику, разбор матчей, прогноз перед туром (в эру букмекеров без этого никак, а то спонсировать не будут) и тд.
Но ему в лень или он не сильно смышленный, а скорее и то, и другое.
Чёртовы нефутбольные люди)))
Первый раз с хейтом попал