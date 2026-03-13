Дмитрий Губерниев: «Я большой поклонник Талалаева – он ведет российский футбол в будущее. «Балтика» покусает ЦСКА, армейцам сладко не придется»
Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от завтрашнего матча «Балтики» против ЦСКА в Мир РПЛ.
«Я приверженец и большой поклонник Талалаева. Этот тренер ведет российский футбол в будущее. «Балтика» не только очень амбициозна, но и профессиональна.
Я считаю, что у ЦСКА и «Балтики» равные шансы на победу в матче 21-го тура. Калининградцы очень неуступчивы, они покусают ЦСКА. Армейцам сладко не придется, верю в «Балтику» в этом матче», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
