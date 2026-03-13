Быстров о «Спартаке»: «Не вижу перспектив с Зобниным и Заболотным. Это путь в никуда»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что хавбек Роман Зобнин и форвард Антон Заболотный не соответствуют уровню красно-белых.
«Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча он пропустил уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.
Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого. У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее.
Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», — сказал Быстров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Зобнин - футболист высокого уровня для РПЛ. Им затыкают дыры. Он всегда показывает хороший уровень. Сравнивать Заболотного и Зобнина нельзя, игроки разного уровня и качеств.
"Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку"
А какой должен быть вектор развития команды в РПЛ, когда лимит ужесточают?
Популизм Быстрова. Пустой и бессмысленный.
Но почему то он молчит.
Карседо эту с этой командой 2 недели провел на сборе примерно. Что за это время можно было ему создать???
Его работа будет видна в 26/27 чемпионате. И я уверен он же знает кого выгнать а кого купить ему надо.