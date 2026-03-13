27

Быстров о «Спартаке»: «Не вижу перспектив с Зобниным и Заболотным. Это путь в никуда»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что хавбек Роман Зобнин и форвард Антон Заболотный не соответствуют уровню красно-белых.

«Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча он пропустил уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3. 

Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого. У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее. 

Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», — сказал Быстров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
мы ребята живём в Казахстане,почти все болеют за Спартак,ужас вы не представляете как мы его любим.от всех просьба кто ближе к Москве ну тряхните вы базу поговорите .ну это же невозможно смотреть ..Максименко ...убирете
Ответ Vladik Lapishkin
Согласен, что я с Салехарда ору только мало
Ответ Vladik Lapishkin
При Романцове так и было,а сейчас походу настоящие болельщики только в Казахстане и остались.
Так они вроде не основные, странный Володька...
Заболотный сидит на скамейке и не играет.
Зобнин - футболист высокого уровня для РПЛ. Им затыкают дыры. Он всегда показывает хороший уровень. Сравнивать Заболотного и Зобнина нельзя, игроки разного уровня и качеств.

"Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку"

А какой должен быть вектор развития команды в РПЛ, когда лимит ужесточают?
Популизм Быстрова. Пустой и бессмысленный.
Ответ Evgeny Valyaev
Зобнин хороший игрок если вся система игры налажена, свою функцию он всегда исполнит как минимум на "удовлетворительно". Другое дело, что в пожарной игре как сейчас толку от Зобнина не так уж много.
От Зоболотного хотя бы нет проблем а вот от Максименко к примеру есть
Ответ Spartakus1984
его красная до сих пор перед глазами стоит, а о Максименко и говорить не хочется...
Ответ Spartakus1984
Вратарь срочно нужен.посему Спартак не думает про это
Заболотного конечно с горяча приплёл. Он и так сидит на банке
Так Заболотный не играет. Зобнин временами способен принести пользу. В чем свежесть мыслей этого персонажа?
Вообще интересно какую игру будет Спартак завтра продвигать. Хотелось бы увидеть весёлый быстрой футбол от обеих команд, а не унылые 0-0, которыми команды стали чаще нас уморять в последнее время....
Ответ mit-byer
0-0 точно не будет.
Ответ Сергей Ковалёв
Я только за. Надеюсь Спартак, пропустив 10 в последних матчах, не станет играть в закрытую. За Семака поручиться не могу - он может выставить 5 защитников.
Вот у зенита тоже новечки не заиграли за две недели сборов.
Но почему то он молчит.
Карседо эту с этой командой 2 недели провел на сборе примерно. Что за это время можно было ему создать???
Его работа будет видна в 26/27 чемпионате. И я уверен он же знает кого выгнать а кого купить ему надо.
Не вижу перспектив с Бояринцевым, Барановым и Маркао. Это путь в никуда
Есть ощущение что новый тренер просто не в курсе какая основная позиция у того же Зобнина например. Он просто посмотрел насколько последних матчей прошлого сезона и продолжает в том же духе, надеясь в первую очередь как можно меньше навредить. Ну а Заболотный и Максименко однозначно соответствуют разве что уровню ФНЛ
Жедсон о возвращении в «Бешикташ»: «Узнаю эти слухи от журналистов. Я футболист «Спартака» и сосредоточен на игре с «Зенитом»
вчера, 07:29
Червиченко о матче «Зенит» – «Спартак»: «Результат непредсказуем. У обеих команд куча игровых проблем»
вчера, 04:20
Мостовой о Максименко и 10 пропущенных голах в 3 матчах: «Мог выручить максимум в двух. Что он мог сделать, когда расстреливали с 5 метров?»
вчера, 03:30
