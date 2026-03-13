Владислав Радимов: «У ЦСКА больше нет права на ошибку. С такими приобретениями, наверное, нацелевались на золото»

Радимов: у ЦСКА больше нет права на ошибку.

Экс‑футболист ЦСКА Владислав Радимов считает, что армейцы больше не должны допускать осечек, если хотят бороться за чемпионство.

После 20 туров красно-синие занимают в таблице РПЛ 4-е место.

«У ЦСКА больше нет права на ошибку. Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате, отставание становится большим. А с такими приобретениями, наверное, они нацелевались только на золото», — сказал Радимов.