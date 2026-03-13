  Владислав Радимов: «У ЦСКА больше нет права на ошибку. С такими приобретениями, наверное, нацелевались на золото»
Владислав Радимов: «У ЦСКА больше нет права на ошибку. С такими приобретениями, наверное, нацелевались на золото»

Экс‑футболист ЦСКА Владислав Радимов считает, что армейцы больше не должны допускать осечек, если хотят бороться за чемпионство.

После 20 туров красно-синие занимают в таблице РПЛ 4-е место.

«У ЦСКА больше нет права на ошибку. Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате, отставание становится большим. А с такими приобретениями, наверное, они нацелевались только на золото», — сказал Радимов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
у них этого права на ошибку не было уже перед предыдущим туром, а сейчас с таким же успехом можно и Спартак назвать претендентом на чемпионство
C какими "такими"? 30 летний опорный нестабильного Локо, который вне тройки постоянно, Гонду с лавки с 0 голами за много месяцев, Козлов с лавки, который 1.5 года не показывает свой лучший футбол, Воронов из ФНЛ? На бумаге только Рейс может помочь бороться за топ-1, но он приехал в конце сборов и совсем не сыгран. Зенит только за 2Джона заплатил 20, ЦСКА за всех вышеперечисленных менее 10. Какое чемпионство?

Снова занять 3 место и кубок будет супер результатом.
НацелЕвались? Точно?)
нацеловались
куда они там нацелились?)
при огромной удаче 3-е место
Вот вы грамотный, а Радимов ваш нет ☺️ нацелевались
Так Радимов же не сам у себя интервью брал.
Да, ожидания были иными. Результат странный. У ЦСКА сейчас хороший состав. Нравится, что много россиян. По факту лучших среди соотечественников. Матч с Краснодаром был суперским. А потом опять неожиданный провал. Думаю тут чисто психологический момент. Чувствуют свою силу, но управлять ей не научились
Зря дружбу с латинскими свели. Теперь в пердив!
Ага, бежим и волосы назад.
5-е место максимум
Какими "такими" приобретениями, Владик? Гонду в обмен на лучшего защитника и второго бомбардира в команде, Баринов, который смотрится инородным телом + замена Дивееву, который привез половину всех пропущенных голов после перерыва?
Круто задним умом рассуждать, да?) Если бы в декабре тебе предложить Баринова ты бы рассуждал, что он будет инородным телом или сказал «да, конечно, берем»? Чет мне кажется, что второе. Плюс Рейс. Плюс Гонду, плюс Козлов. 3 человека сразу в старт, плюс усиление скамейки, с учетом того, где команда находилась и как шла, да, это закупка под возможное чемпионство. Но задним умом все крепки, конечно.
О как! А разговоров-то было, мол, хроника в Зенит скинули в обмен на классного форварда и доплату, Баринова взяли... А теперь вот как) Не знаю, как вы изначально думали говорили, я про общий посыл фанатов ЦСКА, который был.
Ответ "Игорь Новиков" — не было общего посыла фанатов ЦСКА. Споры были всю зиму по поводу обмена. Почему ответы не принимаете, чего боитесь?
Это питерская фишка - типа "Мне никто не возражает - последнее слово всегда за мной!"
Комплексы...
Господа давайте подождем , у ЦСКА должно все получиться, нужно время, я сам максималист и хочу все сразу но так не бывает, подождем, я болельщик 54 годов стада и постоянно что то ждал и еще подожду и вам советую
