Жедсон о возвращении в «Бешикташ»: «Узнаю эти слухи от журналистов. Я футболист «Спартака» и сосредоточен на игре с «Зенитом»
Полузащитник «Спартака» Жедсон ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Бешикташ».
— Были слухи, что тебя хочет вернуть «Бешикташ». Можешь это опровергнуть?
— То, что вы говорите — для меня новость. Я от вас [журналистов] узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре [с «Зенитом»] и на том, что нужно делать, — сказал Жедсон.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пошла жара перед победой Спартака над зенитом
отличный наброс)
Жерсон примерное также говорил. И где он сейчас...
Так а смысл говорить об этом в закрытое то
Там где ему недавно по лицу наколотили, там же и Халк знатно получил и Кассьера
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем