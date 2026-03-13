Жедсон о возвращении в «Бешикташ»: «Узнаю эти слухи от журналистов. Я футболист «Спартака» и сосредоточен на игре с «Зенитом»

Жедсон о возвращении в «Бешикташ»: узнаю эти слухи от журналистов.

Полузащитник «Спартака » Жедсон ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Бешикташ ».

— Были слухи, что тебя хочет вернуть «Бешикташ». Можешь это опровергнуть?

— То, что вы говорите — для меня новость. Я от вас [журналистов] узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре [с «Зенитом»] и на том, что нужно делать, — сказал Жедсон .