«Ювентус» может заинтересоваться Гирасси, если не продлит контракт с Влаховичем (Джанлука Ди Марцио)
Инсайдер Джанлука Ди Марцио оценил вероятность перехода форварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси в один из топ-клубов Серии А.
«Думаю, «Милан» может присматриваться к нему, поскольку они наверняка подпишут еще одного нападающего после того, как в январе сорвалась сделка по Матета. Гирасси может быть одним из вариантов. Его уже связывали с «Миланом» до перехода в «Боруссию», он им очень нравился.
Даже «Ювентус» зависит от Влаховича и от того, продлит ли он соглашение, потому что когда мы говорим об игроках с истекающим контрактом, мы должны иметь в виду и Влаховича. Его окружение сейчас ведет переговоры о новом соглашении с «Ювентусом». Если они не продлят контракт, Гирасси может стать вариантом для «Ювентуса», – сказал Ди Марцио.
В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Гирасси 12 голов и 1 ассист.
