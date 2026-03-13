«Ювентус» может заинтересоваться Гирасси, если не продлит контракт с Влаховичем (Джанлука Ди Марцио)

«Ювентус» может заинтересоваться Гирасси, если не продлит контракт с Влаховичем.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио оценил вероятность перехода форварда дортмундской «Боруссии » Серу Гирасси в один из топ-клубов Серии А.

«Думаю, «Милан » может присматриваться к нему, поскольку они наверняка подпишут еще одного нападающего после того, как в январе сорвалась сделка по Матета. Гирасси может быть одним из вариантов. Его уже связывали с «Миланом» до перехода в «Боруссию», он им очень нравился.

Даже «Ювентус» зависит от Влаховича и от того, продлит ли он соглашение, потому что когда мы говорим об игроках с истекающим контрактом, мы должны иметь в виду и Влаховича . Его окружение сейчас ведет переговоры о новом соглашении с «Ювентусом». Если они не продлят контракт, Гирасси может стать вариантом для «Ювентуса », – сказал Ди Марцио.

В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Гирасси 12 голов и 1 ассист.