Форвард сборной Никарагуа о матче с Россией: «Это скорее возможность приобрести ценный опыт, а не про результат»

Форвард Никарагуа о матче с Россией: это скорее возможность приобрести ценный опыт.

Форвард сборной Никарагуа Ариагнер Смит высказался в преддверии товарищеского матча с Россией, который пройдет 27 марта в Краснодаре.

«Наша страна растет в футбольном отношении. Болельщики с каждым разом все сильнее поддерживают сборную. Надеюсь, благодаря упорной работе мы продолжим совершенствоваться.

Игра со сборной России больше не про результат, а скорее возможность приобрести ценный опыт для нас. Мы постараемся проделать хорошую работу на поле», – сказал игрок казахстанского «Улытау».