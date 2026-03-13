Форвард сборной Никарагуа о матче с Россией: «Это скорее возможность приобрести ценный опыт, а не про результат»
Форвард сборной Никарагуа Ариагнер Смит высказался в преддверии товарищеского матча с Россией, который пройдет 27 марта в Краснодаре.
«Наша страна растет в футбольном отношении. Болельщики с каждым разом все сильнее поддерживают сборную. Надеюсь, благодаря упорной работе мы продолжим совершенствоваться.
Игра со сборной России больше не про результат, а скорее возможность приобрести ценный опыт для нас. Мы постараемся проделать хорошую работу на поле», – сказал игрок казахстанского «Улытау».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
