  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард сборной Никарагуа о матче с Россией: «Это скорее возможность приобрести ценный опыт, а не про результат»
2

Форвард сборной Никарагуа Ариагнер Смит высказался в преддверии товарищеского матча с Россией, который пройдет 27 марта в Краснодаре.

«Наша страна растет в футбольном отношении. Болельщики с каждым разом все сильнее поддерживают сборную. Надеюсь, благодаря упорной работе мы продолжим совершенствоваться.

Игра со сборной России больше не про результат, а скорее возможность приобрести ценный опыт для нас. Мы постараемся проделать хорошую работу на поле», – сказал игрок казахстанского «Улытау».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoсборная Никарагуа
logoАриагнер Смит
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это скорее возможность приобрести
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
1 минуту назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
10 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
19 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
19 минут назад
«Реал» – «Эльче». 2:0 – Вальверде забил. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
28 минут назад
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
29 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
39 минут назад
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
40 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Росеньор о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Они собрались вокруг мяча, чтобы показать единство. Если бы Тирни сосредоточился на своей работе, у нас был бы пенальти»
2 минуты назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
МЛС. «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
сегодня, 19:20Live
Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»
сегодня, 19:12
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фатехом» на выезде
сегодня, 19:02Live
Рекомендуем