Быстров о «Зените»: «Нет зрелищной игры, что бывала раньше. Те, кто приносили пользу, постарели»

Быстров о «Зените»: нет зрелищной игры, что бывала раньше.

Бывший полузащитник «Зенита » Владимир Быстров оценил качество игры сине-бело-голубых в текущем сезоне.

«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у «Зенита» раньше.

У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам... Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», – сказал Быстров.