  Быстров о «Зените»: «Нет зрелищной игры, что бывала раньше. Те, кто приносили пользу, постарели»
Быстров о «Зените»: «Нет зрелищной игры, что бывала раньше. Те, кто приносили пользу, постарели»

Быстров о «Зените»: нет зрелищной игры, что бывала раньше.

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил качество игры сине-бело-голубых в текущем сезоне.

«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у «Зенита» раньше. 

У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам... Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», – сказал Быстров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Семак — гений деградации. Любой клуб под ним превратится в «Уфу». Из «Зенита» уже получилась «Уфа-элит», бесполезная, но дорогая.
Ответ профессор Лебединский
Семак — гений деградации. Любой клуб под ним превратится в «Уфу». Из «Зенита» уже получилась «Уфа-элит», бесполезная, но дорогая.
Превратится в Уфу, но сначала выиграет 6 чемпионств подряд
Ответ блокад блокадыч
Превратится в Уфу, но сначала выиграет 6 чемпионств подряд
Напоминать о прошлых чемпионствах — это как рассказывать алкоголику, каким атлетом он был в институте. Я просто торчу с этого цирка. Это шедевральная деградация в исполнении Семака. Но больше всего меня удивляют такие персонажи, как ты, которым этот семаковский балаган доставляет удовольствие!
Володя пол команды под Семака купили за год хватит нести чушь )))проблема уже три года и она Семак
Ответ сергей петров
Володя пол команды под Семака купили за год хватит нести чушь )))проблема уже три года и она Семак
Все так , дай Семаку хоть «Сити», «Баварию» или «Барсу» — через пару месяцев и они играть в футбол разучатся.
Алло, Володька, кто там постарел то, Глушенков что ли?
Ответ Александр Зубков
Алло, Володька, кто там постарел то, Глушенков что ли?
Ерохин постарел.
Ответ Александр Зубков
Алло, Володька, кто там постарел то, Глушенков что ли?
я думаю, он про Миллера
Вова, ну как же так, а Глушенков, чем плох? Возносит себя хрен знает кем. Что и за него игрокам приходиться менять другие позиции. Под него подстраивается вся команда. Я, да я!
Ответ Евгений Шеин
Вова, ну как же так, а Глушенков, чем плох? Возносит себя хрен знает кем. Что и за него игрокам приходиться менять другие позиции. Под него подстраивается вся команда. Я, да я!
А что не так с Глушенковым? Скиллы есть, нужен тренер, который нормально будет ими пользоваться
Ответ Евгений Шеин
Вова, ну как же так, а Глушенков, чем плох? Возносит себя хрен знает кем. Что и за него игрокам приходиться менять другие позиции. Под него подстраивается вся команда. Я, да я!
Глуш - в порядке , один из лучших в стране . Если нет игры , то какой смысл искать крайних среди игроков ?
А чем поражения в прошлом сезоне от самарской области отличаются от поражения от Оренбурга? Ну, кроме все той же игровой тупости? Они и сейчас все рядом в таблице...
Зенит уныл и сер.
Если учитывать этот сезон, то даже не в последние два, а пожалуй даже 3 сезона всё очень плотно в таблице. Ведь последнее своё чемпионство Зенит оформил лишь в последнем туре, да и то благодаря в какой то степени удаче.
Эт че Барриосу 32 😳 Дуглас сдал, а Вендел никогда и не был молодым 😊
Ответ Светлана Агейкина
Эт че Барриосу 32 😳 Дуглас сдал, а Вендел никогда и не был молодым 😊
Вечно молодой,вечно пьяный)
Всех под замену
Ответ Аристафан
Всех под замену
Не, ток Семака
Постарели Аршавин, Кержаков, Зырянов и Тимощук. А они были последними, кто давал зрелищность, из наших игроков Зенита. Ну и Данни, Халк и Кришито - тоже уже не молоды. Хотя что-то мне подсказывает, что эти ребята Горшковых-Волковых-Мостовых-Соболевых даже здесь и сейчас прибили бы :))))
Ответ NoThanks
Постарели Аршавин, Кержаков, Зырянов и Тимощук. А они были последними, кто давал зрелищность, из наших игроков Зенита. Ну и Данни, Халк и Кришито - тоже уже не молоды. Хотя что-то мне подсказывает, что эти ребята Горшковых-Волковых-Мостовых-Соболевых даже здесь и сейчас прибили бы :))))
Этих они бы просто не заметили.
