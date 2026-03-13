  Клинсманн о тренере для «Тоттенхэма»: «Нужен не гений тактики, а тот, кто объединит всех. Боевой дух работает только на эмоциях»
Клинсманн о тренере для «Тоттенхэма»: «Нужен не гений тактики, а тот, кто объединит всех. Боевой дух работает только на эмоциях»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Юрген Клинсманн рассказал, какой тренер нужен «шпорам», которые после 29 туров АПЛ находятся в одном очке от зоны вылета.

«Разве есть те, кто не хотел бы эту работу, это же «Тоттенхэм». Но кого бы вы ни выбрали, нужен человек, который сможет эмоционально сблизиться со всеми, который знает клуб, чувствует его, чувствует людей. Ведь чтобы выбраться из этой передряги, им нужно развить боевой дух, по-настоящему грозный, наводящий ужас боевой дух, и это работает только на эмоциях.

Поэтому вам нужен не гений тактики, а тот, кто объединит всех и добьется положительных результатов – все должны понимать, что они рискуют вылететь в Чемпионшип.

Кого бы вы ни поставили во главе команды, все будет зависеть только от эмоций, от готовности терпеть, бороться и, возможно, отбирать мяч у болбоев», – сказал Клинсманн.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Да поэтому назначили бездарную тушу на Тудоре
он правильно говорит, в своё время пришёл такой человек в Ливерпуль)
Ответ Clockwork_Scouser
Чтобы тренер мог быть успешен занимаясь только боевым духом, в помощниках должен Лёв сидеть, ну или сочетать таланты как Клопп
Все так, нужно просто зарядить коллектив до лета, потому что сейчас команда убита морально. 7 месяцев под руководством Франка не прошли даром, он убил в клубе все и довел его до края.
А летом уже звать нормального специалиста. Без еврокубков будет целый сезон вернуть нормальную игру, очистить состав и обновить состав. Там на продажу можно насчитать человек 10-15.

Ну и да, разогнать к черту медштаб.
На одном боевом духе Марадона сборную тренировал, и надрали их. Нужна комбинация, или в одном человеке, или в команде.
Дайте Тудору поработать! Он всё делает правильно)
Не плохо бы им в чемпионшип слететь. Таких дорогих команд, в нижних дивах, наверное ещё не было😁
Нужен Биг Сэм прям сейчас
