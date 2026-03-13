  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Митрофанов о ВАР: «Офсайдные линии рисует программное обеспечение с лицензией от ФИФА. Оно учитывает не только искажения линз камер, но даже кривизну поля»
65

Митрофанов о ВАР: «Офсайдные линии рисует программное обеспечение с лицензией от ФИФА. Оно учитывает не только искажения линз камер, но даже кривизну поля»

Митрофанов высказался о проблемах с офсайдными линиями в РПЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проблемах с офсайдными линиями в РПЛ.

– Президент РПЛ Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?

– С Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.

Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда – это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. 

ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию. При этом необходимо отметить, что программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля . Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.

Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Каманцев (председатель судейского комитета РФС – Спортс”) и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.

У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам, – сказал Митрофанов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
видеоповторы
logoсудьи
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
технологии
logoФИФА
logoРФС
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот! А вы говорите бакланы, бакланы... это поле просто кривое и создаёт иллюзию кривых линий.
Ответ Aleks Del Piero
Вот! А вы говорите бакланы, бакланы... это поле просто кривое и создаёт иллюзию кривых линий.
Так бакланы и виноваты, проклевали поле заразы.
Ответ sintenced
Так бакланы и виноваты, проклевали поле заразы.
Не стоит забывать, что кривизна поля также под лицензией фифа. Так что Газзаев лает - бакланы тянут юбиляров вперёд.
Учитывают линзу камер, кривизну поля и положение юбиляров в турнирной таблице
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Учитывают линзу камер, кривизну поля и положение юбиляров в турнирной таблице
"Лизну" - от перестановок слов слагающих ...
>>>ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано

Он же в курсе что ВАР это человеки за монитором, а не компьютеры?! Крайние точки определяют человеки, с камер и ракурсов с которых невозможно увидеть какие точки крайние.
Сколько можно людей за идиотов то считать?!
Ответ Евгений Сидоров
>>>ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано Он же в курсе что ВАР это человеки за монитором, а не компьютеры?! Крайние точки определяют человеки, с камер и ракурсов с которых невозможно увидеть какие точки крайние. Сколько можно людей за идиотов то считать?!
Комментарий скрыт
Ответ SkaBoy
Комментарий скрыт
ха
а когда это человек закупающий что-либо, на огромные суммы полученные из бюджета, разбирался в том, что закупает?)

он больше разбирается в том какой итальянский кафель в особняке положить

а вот это все программное обеспечение, весь этот Интернет - он нам на... не нужОн ваш Интернет
"ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса"
Тем временем ВАР: камера с центра трибун идеально подойдет, чтобы рассмотреть Дзюбу у вратарской
Ответ Serge Vendino
"ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса" Тем временем ВАР: камера с центра трибун идеально подойдет, чтобы рассмотреть Дзюбу у вратарской
не ну справедливости ради Дзюба не шибко маленький человек, такого грех не разглядеть и с центральной трибуны)
Это всё какой-то бред! Я не понимаю этого.
Нужно всего четыре камеры, расставленные тупо по углам поля, и откалиброванные на размеры этого поля, направленные на эпизод, чтобы автоматика САМА прочертила все линии, и никакому ВАР ассистенту не пришлось вообще ничего делать. Прочертила и выдала упрощенную 3Д графику эпизода, с расположением всех, попавших в кадр всех четырех камер игроков.
В современном мире, наверное несколько миллионов программеров, что могут расписать требуемую прогу.
Ответ Мельников Михаил
Это всё какой-то бред! Я не понимаю этого. Нужно всего четыре камеры, расставленные тупо по углам поля, и откалиброванные на размеры этого поля, направленные на эпизод, чтобы автоматика САМА прочертила все линии, и никакому ВАР ассистенту не пришлось вообще ничего делать. Прочертила и выдала упрощенную 3Д графику эпизода, с расположением всех, попавших в кадр всех четырех камер игроков. В современном мире, наверное несколько миллионов программеров, что могут расписать требуемую прогу.
Ну, не скажи. Все-таки я бы прислушался к его совету поменять серверы. Местами
Ответ Мельников Михаил
Это всё какой-то бред! Я не понимаю этого. Нужно всего четыре камеры, расставленные тупо по углам поля, и откалиброванные на размеры этого поля, направленные на эпизод, чтобы автоматика САМА прочертила все линии, и никакому ВАР ассистенту не пришлось вообще ничего делать. Прочертила и выдала упрощенную 3Д графику эпизода, с расположением всех, попавших в кадр всех четырех камер игроков. В современном мире, наверное несколько миллионов программеров, что могут расписать требуемую прогу.
Все здорово, но есть одно но.
В ВАР используется метод триангуляции. Две камеры по углам поля со спины атакующего игрока сразу минус, в них на 99,9% не видно ближней к воротам части тела (чаще всего бутсы) - они покажут ракурс еще хуже, чем ракурс с офсайда Дзюбы.
Остается две камеры по углам со стороны лица. Любое перекрытие кадра (например частью тела которой нельзя забить гол) и все, прощай вар и линия.
Я уже не говорю о том, как вы собрались на программном уровне определять крайнюю точку игрока? Что ближе, рука, нога или голова? Как вы на программном уровне зашьете в какой момент программе стоп кадр брать?
А на словах то все красиво, автоматика сама, ага.
В ЛЧ на днях пару решений приняли даже не останавливая игру. В естественной паузе между двумя свистками арбитра. Пока мяч устанавливали и вводили в игру - уже все вопросы решили. Секунд за 8-10..
Да не в линиях вопросы - конечно, они правильные.
Вопрос в том почему судьи ставят точку на попу Рядно, когда очевидно (просто исходя из физиологии человека), что ступни находятся ближе к линии. Или почему точка ставится на пятку Мантуана как будто она находится в воздухе, если на ракурсе из-за ворот очевидно что она твёрдо стоит на земле.

Не надо пенять на камеры или еще что-то, если это очевидные судейские ошибки. Их можно просто признать, провести обучающий семинар с судьями, как правильно определять и ставить точки, заказать программное обеспечение, которое будет помогать судьям определять крайние точки и т.п.

Нынешнее решение "извиниться, но сказать что мы нигде не ошибались" породит только еще больше недоверия.
а закругление земли учитывается? на ширине футбольного поля 68м искривление составит 0,5мм, а это уже не игурушки при определении офсайда
Нафига эти мучения?Болельщики приходят на стадион ради зрелищности и голов, сделать эти сантиметры оффсайда в пользу атаки,и голов станет больше и мучений с линиями меньше,ну или тогда должен быть чип в мяче,и компьютер с точностью до 99.9% должен фиксацию проводить,тогда все эти скандалы закончатся
Ответ Spartakus1984
Нафига эти мучения?Болельщики приходят на стадион ради зрелищности и голов, сделать эти сантиметры оффсайда в пользу атаки,и голов станет больше и мучений с линиями меньше,ну или тогда должен быть чип в мяче,и компьютер с точностью до 99.9% должен фиксацию проводить,тогда все эти скандалы закончатся
В Тушино такие болельщики, что скандалы никогда не закончатся. Забьют мяч в аналогичной ситуации в ворота Спартака, будете рвать тельняшку на груди, что правила надо трактовать в пользу защиты. Доказано временем. И почему бы Лукойлу не закупить мячи с чипами для РПЛ? Хоть одно благое дело для футбола в состоянии совершить?
Ответ Виталик Украинский
В Тушино такие болельщики, что скандалы никогда не закончатся. Забьют мяч в аналогичной ситуации в ворота Спартака, будете рвать тельняшку на груди, что правила надо трактовать в пользу защиты. Доказано временем. И почему бы Лукойлу не закупить мячи с чипами для РПЛ? Хоть одно благое дело для футбола в состоянии совершить?
Ути-пути... Ты ж первый скажешь, что в этих мячах спец.чипы, помогающие Спартаку... (Типа - меняющие центр тяжести, скорость вращения, направление движения, расположение в пространстве - управлением из штаб-квартиры в Тушино через интернет.
)))
А в матчах Зенита и его соперников учитывает и турнирную таблицу. Что за чудо этот ВАР!
Ответ Andreew
А в матчах Зенита и его соперников учитывает и турнирную таблицу. Что за чудо этот ВАР!
Таки параметры счётчика ещё Толстых вносил... К кому претензии?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
только что
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
19 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
35 минут назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
36 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
44 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
53 минуты назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
53 минуты назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
6 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
8 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
15 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
23 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
49 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем