Митрофанов о ВАР: «Офсайдные линии рисует программное обеспечение с лицензией от ФИФА. Оно учитывает не только искажения линз камер, но даже кривизну поля»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проблемах с офсайдными линиями в РПЛ.
– Президент РПЛ Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?
– С Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.
Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда – это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля.
ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию. При этом необходимо отметить, что программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля . Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.
Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Каманцев (председатель судейского комитета РФС – Спортс”) и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.
У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам, – сказал Митрофанов.
Он же в курсе что ВАР это человеки за монитором, а не компьютеры?! Крайние точки определяют человеки, с камер и ракурсов с которых невозможно увидеть какие точки крайние.
Нужно всего четыре камеры, расставленные тупо по углам поля, и откалиброванные на размеры этого поля, направленные на эпизод, чтобы автоматика САМА прочертила все линии, и никакому ВАР ассистенту не пришлось вообще ничего делать. Прочертила и выдала упрощенную 3Д графику эпизода, с расположением всех, попавших в кадр всех четырех камер игроков.
В ВАР используется метод триангуляции. Две камеры по углам поля со спины атакующего игрока сразу минус, в них на 99,9% не видно ближней к воротам части тела (чаще всего бутсы) - они покажут ракурс еще хуже, чем ракурс с офсайда Дзюбы.
Остается две камеры по углам со стороны лица. Любое перекрытие кадра (например частью тела которой нельзя забить гол) и все, прощай вар и линия.
Я уже не говорю о том, как вы собрались на программном уровне определять крайнюю точку игрока? Что ближе, рука, нога или голова? Как вы на программном уровне зашьете в какой момент программе стоп кадр брать?
Вопрос в том почему судьи ставят точку на попу Рядно, когда очевидно (просто исходя из физиологии человека), что ступни находятся ближе к линии. Или почему точка ставится на пятку Мантуана как будто она находится в воздухе, если на ракурсе из-за ворот очевидно что она твёрдо стоит на земле.
Не надо пенять на камеры или еще что-то, если это очевидные судейские ошибки. Их можно просто признать, провести обучающий семинар с судьями, как правильно определять и ставить точки, заказать программное обеспечение, которое будет помогать судьям определять крайние точки и т.п.
Нынешнее решение "извиниться, но сказать что мы нигде не ошибались" породит только еще больше недоверия.
