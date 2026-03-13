Митрофанов о ВАР: «Офсайдные линии рисует программное обеспечение с лицензией от ФИФА. Оно учитывает не только искажения линз камер, но даже кривизну поля»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проблемах с офсайдными линиями в РПЛ.

– Президент РПЛ Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?

– С Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.

Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда – это программа, получившая лицензию от ФИФА . Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля.

ВАР определяет крайние точки с максимально удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию. При этом необходимо отметить, что программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля . Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.

Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Каманцев (председатель судейского комитета РФС – Спортс”) и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.

У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам, – сказал Митрофанов.