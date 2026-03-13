  Радимов о сборной России: «Список из 40 игроков на два товарищеских матча не нужен. Даже в расширенный состав нужно заслужить попасть»
Радимов о сборной России: «Список из 40 игроков на два товарищеских матча не нужен. Даже в расширенный состав нужно заслужить попасть»

Владислав Радимов выступил против обнародования расширенных списков сборной России в преддверии товарищеских матчей.

— Я против таких списков, потому что считаю вызов в сборную России пиком, который только может достигнуть футболист. Даже в расширенный список нужно заслужить попасть. Не так, что мы тебя вызвали и ты уже где‑то на карандаше.

— А технические моменты, чтобы не разъехались?

— Можно позвонить и сказать, что мы тебя вызовем в случае форс‑мажора. Но список из 40 футболистов на два товарищеских матча не нужен, — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
А почему не вызвать всех? Ведь соперники серьёзные.
Старик Буланов-Кулешов о сборной России: если бы тренером сборной был я, всем бы показал, как надо. Но, к сожалению, я не тренер сборной России. Я вообще даже пацанов ниасилил тренировать, поэтому работаю экспертом.

А ещё я в 2008 году ниасилил посчитать до семи в матче с Локомотивом, и только админресурс спас от технаря, завершил свою речь Буланов-Кулешов.
У Карпина еще в бытность тренером в Динамо кукуха поехала.
Ответ Анатолий Смирнов
У Карпина кукуха поехала ещё в бытность Гендиром Спартака. Так восхвалили ,что не выдержал
Хотя время позволяет,тренерам виднее.
КАРПИН-ВОЛОСАТЫЙ ШАРЛАТАН!!! 🪄
