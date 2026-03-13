Радимов о сборной России: «Список из 40 игроков на два товарищеских матча не нужен. Даже в расширенный состав нужно заслужить попасть»
Владислав Радимов выступил против обнародования расширенных списков сборной России в преддверии товарищеских матчей.
— Я против таких списков, потому что считаю вызов в сборную России пиком, который только может достигнуть футболист. Даже в расширенный список нужно заслужить попасть. Не так, что мы тебя вызвали и ты уже где‑то на карандаше.
— А технические моменты, чтобы не разъехались?
— Можно позвонить и сказать, что мы тебя вызовем в случае форс‑мажора. Но список из 40 футболистов на два товарищеских матча не нужен, — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
