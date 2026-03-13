«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мохаммад Хоссейннежад открыл счет на 28-й минуте. На 80-й минуте судья Артем Чистяков поставил пенальти после того, как Хоссейннежад и Алексис Кантеро столкнулись ногами в штрафной гостей, но отменил его после ВАР.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
13 марта 16:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 0
Оренбург
90’
+2’
Муфи
Аззи
90’
+2’
90’
Савельев   Жезус
Хоссейннежад   Ахмедов
85’
78’
Пуэбла   Кантеро
78’
Ведерников   Гузина
70’
Кейрос   Куль
70’
Гюрлюк   Рыбчинский
Джапо   Зинович
63’
Агаларов   Мастури
46’
2тайм
Перерыв
Шумахов   Аларкон
43’
36’
Пуэбла
  Хоссейннежад
28’
Джапо
15’
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Табидзе, Шумахов, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Кагермазов, Сердеров, Миро, Карабашев, Магомедов, Ахмедов, Зинович, Воронин, Мешид, Мастури, Шихалиев, Аларкон
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Паласиос, Ценов, Муфи, Аванесян, Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев
Запасные: Хотулев, Татаев, Кантеро, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Куль, Жезус, Гузина, Рудаков, Поройков, Эль Махрауи
Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Удачи, Динамо!
Ответ Ян Кубиш
Удачи, Динамо!
А помогло ведь! 👍👍👍
Динамовцы Махачкалы уносят ноги из зоны стыков, Оренбург пока ещё там.
Оренбург просто не играет в 1 таймах. Все силы кидает на второй, а вдруг, забьем. Лютое дно по игре, обе команды. Тем удивительнее поражение Зенита
Рекомендуем
Главные новости
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
9 минут назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
26 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
38 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
43 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
54 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
10 минут назад
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
23 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
