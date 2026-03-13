Пабло Барриос травмировал правое бедро. Месяц назад у хавбека «Атлетико» было повреждено левое
Хавбек «Атлетико» Пабло Барриос вновь получил травму.
На этот раз испанец повредил правое бедро – накануне во время тренировки он почувствовал боль в мышцах.
В начапе февраля Барриос травмировал левое бедро во время игры с «Бетисом» в Кубке Испании (5:0). Неделю назад он вернулся в строй, а 10 марта вышел на замену в первом матче 1/8 финапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (5:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
2 комментария
Не стоило раньше времени выпускать
На тренировку не стоило выпускать?
