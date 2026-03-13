  «Локо» по силам финишировать в тройке, но по борьбе за золото есть вопросы. Матч с «Рубином» – один из решающих». Наумов о железнодорожниках
«Локо» по силам финишировать в тройке, но по борьбе за золото есть вопросы. Матч с «Рубином» – один из решающих». Наумов о железнодорожниках

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии воскресного матча железнодорожников с «Рубином» в 21-м туре РПЛ.

«Для «Локомотива» это будет одна из решающих игр, которая частично даст ответ на вопрос, готова ли команда к борьбе за медали. В прошлом и нынешнем сезонах всякий раз, когда она оказывалась вблизи первого места, происходили осечки или вообще длинные спады, как в прошлом чемпионате, из-за которых шансы на чемпионство сразу терялись. 

Так произошло в матче с «Ахматом» (2:2), когда была возможность догнать «Краснодар». При этом команда показала характер, отыгравшись с 0:2. Это ей должно помочь в матче с неуступчивым «Рубином». 

Но только на дистанции в четыре-пять встреч будет понятно, на что способен «Локо». Сейчас видно, что ему по силам финишировать в тройке, но по борьбе за золото есть вопросы», – сказал Наумов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
У Локомотива все игры решающие. С 1 по 30 тур смотрю с валидолом
Локо нужно пообедать в Казани.
Да, там готовят хорошо национальные блюда, приятного аппетита
Позавтракать и поужинать тоже обязательно 👌
