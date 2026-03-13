  • Червиченко о матче «Зенит» – «Спартак»: «Результат непредсказуем. У обеих команд куча игровых проблем»
16

Червиченко о матче «Зенит» – «Спартак»: «Результат непредсказуем. У обеих команд куча игровых проблем»

Червиченко о матче «Зенит» – «Спартак»: результат непредсказуем.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии субботнего матча РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

«Матч будет крайне непредсказуемый в плане результата, причем не из-за высокого качества игры обеих команд, а из-за их примерно похожей разобранности. У них куча игровых проблем, и успеха в очном матче добьется тот, кто меньше ошибется и чуть лучше настроится. 

«Зенит» очень разочаровал в матче с «Оренбургом» (1:2), да и с «Балтикой» (1:0) играл не лучшим образом. Видно, что большинство игроков с трудом находят мотивацию и даже звездные новички заразились этим вирусом безразличия.

А «Спартак» вроде бодренько бегает, вся команда пытается действовать на пределе своих возможностей, но сама по себе дворовая манера игры, без какой-либо внятной структуры и организации, особенно в обороне, приводит к тому, что даже с «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) победы добываются на соплях. А что происходит при встрече с более-менее равным соперником, мы видели на примере кубкового матча с «Динамо» (2:5), – сказал Червиченко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Странно , даже на вентилятор практически не накинул 🧐😆
Ответ Дмитрий Коротаев
Странно , даже на вентилятор практически не накинул 🧐😆
Копит
Ну так и есть. Нельзя кого-то назвать уверенным фаворитом
Ответ Owen_the_Simple
Ну так и есть. Нельзя кого-то назвать уверенным фаворитом
Ну как бы да, но если бы я делал ставки, то поставил бы на Зенит рублей 200. Но скажу честно, мечтал бы о проигрыше денег.
выиграет тот, кто больше забьёт - гениально!
Ответ Suckmyrockett
выиграет тот, кто больше забьёт - гениально!
Кто меньше пропустит, как вариант)
вот интересно,а что Спартак такой закрытый клуб?ладно мы болеем с Казахстана нет возможности на что то повлиять,но мы видим что спорт директор и прочие там вредят клуба съездить на базу поговорить с игроками..нет проблема .мы тут полмиром за этот клуб болеем.уж извините накипело
Зениту на своём поле будет вольготнее, а у Спартака многое зависит от Максименко и защиты, а также немаловажно,как будет судить Карасев.
Если у Зенита выйдет Мостовой, то шансов у Спартака не будет. Он единственный, кто нормально настраивается на дерби в зените, всем остальным плевать на Спартак, просто отбывают номер. Может Соболев ещё настроится, если опять же выйдет.
А вдруг обе команда проиграют?
Если Мстовой выйдет, то смело можно фолить в штрафной, а. Соболев выйдет,ужас,он сейчас злой, Спартаку лучше уйти с поля.(лучше техническое поражение 0-3 ,чем разгром).
Самое логичное, это результативная ничья.
