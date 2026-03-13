Арбелоа после 3:0 с «Ман Сити»: «Не стал бы сравнивать себя с Гвардиолой. Каждая победа над ним выводит «Реал» на новый уровень»

Арбелоа после 3:0 с «Ман Сити»: не стал бы сравнивать себя с Гвардиолой.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа не намерен сравнивать себя с коллегой из «Манчестер Сити » Пепом Гвардиолой после победы над «горожанами» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Насколько велика заслуга Арбелоа в игре «Реала»?

– Прежде всего я бы не стал сравнивать себя с Гвардиолой, учитывая его карьеру в футболе, достижения и все, что он собой представляет. Он один из наших главных соперников. Каждая наша победа над ним выводит «Реал» на новый уровень.

Я очень рад самоотдаче и усилиям команды. Футболисты поверили в наш план и безупречно выполнили его, каждый игрок – от начала до конца, – сказал Арбелоа.