  • Арбелоа после 3:0 с «Ман Сити»: «Не стал бы сравнивать себя с Гвардиолой. Каждая победа над ним выводит «Реал» на новый уровень»
15

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа не намерен сравнивать себя с коллегой из «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой после победы над «горожанами» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Насколько велика заслуга Арбелоа в игре «Реала»?

– Прежде всего я бы не стал сравнивать себя с Гвардиолой, учитывая его карьеру в футболе, достижения и все, что он собой представляет. Он один из наших главных соперников. Каждая наша победа над ним выводит «Реал» на новый уровень.

Я очень рад самоотдаче и усилиям команды. Футболисты поверили в наш план и безупречно выполнили его, каждый игрок – от начала до конца, – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
15 комментариев
команда действительно была сражалась собранно.
питарч порадовал, носился по всему полю.
ну кроме фокуса возле своих ворот.
помнится когда Вальверде только только ставли в состав тоже носился по всему полю и прошло столько лет а он также носится по всему полю.
Гвардиола пересидел, надо было уходить после требла
Команда перестраивается и все равно борется за 1 место в АПЛ .Там миллиард новичков .Вы хотите чтоб они так быстро сыгрались ?
Реально сити тащил КДБ, который какое то время был лучшим полузащитником мира, с ним даже поленья типа Грилиша и Фодена казались приличными футболистами. Кончился КДБ - кончился Сити
Реал неожиданно побеждает. Новости об этом уже 3 дня подряд…
Боль не отпускает тебя
Какая боль 😂 Я отчасти понимаю, почему так долго смакуют эту победу, ведь, вероятно, она останется высшим достижением клуба в этом сезоне вплоть до начала следующего, поэтому пусть
