Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул «принимающей», но не может обеспечить безопасность команд»
В сборной Ирана ответили на слова Дональда Трампа по поводу ее участия на чемпионате мира.
Ранее президент США заявил: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности».
«Чемпионат мира по футболу – историческое международное событие, и его организатором является ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Национальная сборная Ирана, благодаря силе и серии решающих побед, одержанных отважными сынами Ирана, стала одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупный турнир.
Конечно, никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, – это та, которая просто носит титул «принимающей», но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, участвующих в этом глобальном мероприятии», – говорится в заявлении сборной Ирана.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»
это даже круче, чем ФХР, которая ищет реквизиты ИИХФ, чтобы заплатить штраф когда ИИХФ отовсюду выгнала Россию.
Просто для сравнения. Российские футболисты намного ближе к народу чем депутаты. Хоть один депутат за последние годы что-то полезное для народа сделал? В Иране также
Наш депутат сделал садик в нашем районе. Просили одного. Думаю и ваш депутат неплохой, откройте его карточку в ГосДуме или заксобрании и посмотрите, что он сделал.
Разговор не в этом. Помнится Че-1992 проходил в Швеции и туда съезжались сборные стран НАТО, а юги отказались там выступать и сказали, несмотря на власть, им быть лучше с народом, чем играть в футболы. Некоторые футболисты взяли в руки оружие.
А иранцы которые собираются выступать в США, просто мерзавцы.
Поэтому и пишу, что мир перевернулся с ног на голову.
