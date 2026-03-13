Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул «принимающей», но не может обеспечить безопасность команд»

В сборной Ирана ответили на слова Дональда Трампа по поводу ее участия на чемпионате мира.

Ранее президент США заявил: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности».

«Чемпионат мира по футболу – историческое международное событие, и его организатором является ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Национальная сборная Ирана, благодаря силе и серии решающих побед, одержанных отважными сынами Ирана, стала одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупный турнир.

Конечно, никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, – это та, которая просто носит титул «принимающей», но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, участвующих в этом глобальном мероприятии», – говорится в заявлении сборной Ирана.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм сборной Ирана
Политика
Дональд Трамп
Сборная Ирана по футболу
ЧМ-2026
ФИФА
База от Ирана:) Кстати, кто-то ввел санкции против США и Израиля и осудил их за удар по детской школе?
При справедливом сценарии бы так и произошло, но МОК жидко обгадились, а Инфантило продолжает вылизывать главному террористу планеты
Достойно ответили!
США - государство-террорист, но у них есть бургеры и айфон, поэтому будем считать "цивилизованными"
Им повезло что они на отдельном континенте, они к примеру будь Мексика на расстоянии так же как Венесуэла давно бы вторглись в Мексику, а так боятся что граница рядом
А ты спонсор терроризма, по твоей логике, потому, что ешь бургеры и пользуешься айфоном.
Три дня назад: Иран снимается, США хотят участия всех сборных
Сейчас: Иран не хочет сниматься, США против участия Ирана на ЧМ
Политика отражается на спорте. Ход событий не такой сладкий для США и Израиля, вот и меняется ежедневно риторика
Где ты прочитал, что они не снимаются, умник? Там написано, что иранцы говорят, что не сша решать кто будет участвовать на ЧМ, а кто нет
Хитро писю к носу подвели
Как же мир перевернулся. Страны воюют между собой, но футбольная сборная одной страны едет играть в страну, с которой воюет.
это даже круче, чем ФХР, которая ищет реквизиты ИИХФ, чтобы заплатить штраф когда ИИХФ отовсюду выгнала Россию.
Перевернулось немного не это. Футболисты представляют народ Ирана. А кого представляют те, кто ведет войну ?

Просто для сравнения. Российские футболисты намного ближе к народу чем депутаты. Хоть один депутат за последние годы что-то полезное для народа сделал? В Иране также
Хоть один депутат за последние годы что-то полезное для народа сделал?
Наш депутат сделал садик в нашем районе. Просили одного. Думаю и ваш депутат неплохой, откройте его карточку в ГосДуме или заксобрании и посмотрите, что он сделал.

Разговор не в этом. Помнится Че-1992 проходил в Швеции и туда съезжались сборные стран НАТО, а юги отказались там выступать и сказали, несмотря на власть, им быть лучше с народом, чем играть в футболы. Некоторые футболисты взяли в руки оружие.

А иранцы которые собираются выступать в США, просто мерзавцы.

Поэтому и пишу, что мир перевернулся с ног на голову.
То есть все-таки остаются или как?
Как Аятолла решит , что Вы как маленький !
Не Федерация же , как у всех этих подсвиков принято !
Там до ЧМ,может и не остаться живых Аятолл)))
Немедленно вспомнилось, как дети со спортса рассказывали мне в 2022 году: ну как же можно бить первыми , так Гитлер делал, мы теперь как Гитлер.

Эти же самые дети ранее рассказывали про Навальный2018! и что прививаться от ковида не надо, надо разносить заразу.

Дети со спортса постоянно одинаковые.
Ну он прав. Не можете обеспечить безопасность, какого тогда вызвались проводить ЧМ? Облажались амеры своим заявлением.
Повезло Ирану, что у них смелые лидеры и у элиты нет денег и родни в тылу врага. Это даёт +100 к решительности действий и смелости)))
А кому конкретно в Иране повезло от этого?
Почему никто? Лысый прихвостень Трампа очень даже может и ничего ему за это не будет
Талалаев удален за препятствование возобновлению игры ЦСКА, Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» в конфликтной манере. Тренеры получили по красной после стычки в конце матча
2 минуты назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
18 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
27 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
36 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
36 минут назад
«Реал» – «Эльче». 2:0 – Вальверде забил. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
45 минут назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
46 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
56 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
через 1 минуту
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
6 минут назад
Росеньор о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Они собрались вокруг мяча, чтобы показать единство. Если бы Тирни сосредоточился на своей работе, у нас был бы пенальти»
19 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
32 минуты назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
