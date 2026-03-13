Эмери быстрее всех выиграл 100 матчей во главе «Астон Виллы»

Победа над «Лиллем» стала для Унаи Эмери юбилейной во главе «Астон Виллы».

Команда из АПЛ выиграла со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги Европы.

Испанский тренер провел 181-й матч в «Астон Вилле» и одержал 100-ю победу. Прежде никому не удавалось так быстро выиграть столько матчей во главе бирмингемцев.

Эмери тренирует английский клуб с 2022 года.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Очередной рекордишко
Очередной рекордишко
Очередной рекордишко для тренеришки🙂
По классике, в ЛЕ, где Эмери настоящий хозяин.
А они брали ЛЧ (КЕЧ, вернее) если что.
Составители новостей, вы сами читаете свои новости?
В заголовке -быстрее всех.
В тексте - прежде никому не удавалось..
Составители новостей, вы сами читаете свои новости? В заголовке -быстрее всех. В тексте - прежде никому не удавалось..
Одно другому не противоречит🤣
Если что, это сарказм
