Эмери быстрее всех выиграл 100 матчей во главе «Астон Виллы»
Победа над «Лиллем» стала для Унаи Эмери юбилейной во главе «Астон Виллы».
Команда из АПЛ выиграла со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги Европы.
Испанский тренер провел 181-й матч в «Астон Вилле» и одержал 100-ю победу. Прежде никому не удавалось так быстро выиграть столько матчей во главе бирмингемцев.
Эмери тренирует английский клуб с 2022 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В заголовке -быстрее всех.
В тексте - прежде никому не удавалось..
Если что, это сарказм