Эмери быстрее всех выиграл 100 матчей во главе «Астон Виллы»

Победа над «Лиллем » стала для Унаи Эмери юбилейной во главе «Астон Виллы ».

Команда из АПЛ выиграла со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги Европы .

Испанский тренер провел 181-й матч в «Астон Вилле» и одержал 100-ю победу. Прежде никому не удавалось так быстро выиграть столько матчей во главе бирмингемцев.

Эмери тренирует английский клуб с 2022 года.