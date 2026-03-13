  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Заварзин: «Спартаку» ловить нечего. «Зенит» реализует себя по полной программе – мало не покажется»
19

Юрий Заварзин: «Спартаку» ловить нечего. «Зенит» реализует себя по полной программе – мало не покажется»

Юрий Заварзин: «Спартаку» нечего ловить с «Зенитом».

Юрий Заварзин считает, что «Спартак» не сможет обыграть «Зенит» 14 марта.

«Зениту» нужно реабилитироваться после последних матчей: они были для команды недостаточно успешны. Второе: они играют дома. А третье: иностранные игроки у них – ребята очень мастеровитые. Психология, вероятно, имела место в предыдущих матчах, плюс не лучшая погода в Оренбурге.

Так что здесь, в хороших условиях, на стадионе под крышей, они реализуют себя по полной программе: мало не покажется. И мотивация здесь у «Зенита» будет значительно выше, чем во встрече с «Оренбургом». Думаю, что «Спартаку», к сожалению, ловить особо нечего», – сказал экс-гендиректор красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
Юрий Заварзин
logoОренбург
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется чтобы Карседо процитировал перед игрой высказывания Заварзина игрокам. Лишняя мотивация для настроя не помешает
Ответ Двоечник
Хочется чтобы Карседо процитировал перед игрой высказывания Заварзина игрокам. Лишняя мотивация для настроя не помешает
Им по фиг будет, а русским игрокам вообще на какать. Так что это трата времени.
Не Спартаку ловить нечего, а Максименко, он и не ловит, причём тут великий клуб и человек непонятно каким образом, застолбливший себе место в основе, хоть Помазун, хоть Саша Довбня, хоть третий повар, хоть Гатальский из газмяса, кого угодно поставьте другого на матч( крик души
Ответ alex072
Не Спартаку ловить нечего, а Максименко, он и не ловит, причём тут великий клуб и человек непонятно каким образом, застолбливший себе место в основе, хоть Помазун, хоть Саша Довбня, хоть третий повар, хоть Гатальский из газмяса, кого угодно поставьте другого на матч( крик души
Правильно - ловить нечего когда в защите Литвинов и Денисов плюс ещё не понятно кто!
Ответ alex072
Не Спартаку ловить нечего, а Максименко, он и не ловит, причём тут великий клуб и человек непонятно каким образом, застолбливший себе место в основе, хоть Помазун, хоть Саша Довбня, хоть третий повар, хоть Гатальский из газмяса, кого угодно поставьте другого на матч( крик души
А были времена, когда в команде одновременно находились вратарь сборной Польши Ковалевски и сборной Хорватии Плетикоса, сейчас бы любой из них, был одним из лучших в рпл.
Самые оголтелые хэйтеры Спартака - это его бывшие игроки и сотрудники. Правильно Старостин говорил: «Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке»…
Поле прямоугольное, мяч круглый. Тот, кто забьет больше голов, выиграет. Все остальное - демагогия.
Ответ Andrey Saint-P
Поле прямоугольное, мяч круглый. Тот, кто забьет больше голов, выиграет. Все остальное - демагогия.
Если конечно ВАР не отменит голы...
Все эти предсказания гроша ломаного не стоят. Это скорее хотелки определённых персонажей. Что Спартак, что Зенит сейчас мало предсказуемы. Поэтому результат может быть любым. Единственный факт, что Зенит играет дома, при поддержке своих болельщиков. А дальше увидим.
Гм сильно от Заварзина. Не болельщик Спартака от слова совсем но такое слушать от экс- работника этого клуба тошнотворно
четвертое это судьи, пятое - вар, шестое - хлопающий в ладоши
Ну игры-то у Зенита,как не было осенью,так и нет сейчас.... Не совсем понятно,чем команда и СБС занималась на сборах 2 месяца.Да состав Зенита более сбалансированный,да играем дома,да по идее на КБ наши звёздные примы должны собраться,но вообще нет никакой уверенности в победе Зенита.
Да и Тушинцы в целом научились играть хотя бы играть вничью в Питере.
Сложный матч для обеих команд грядёт.
Домашние матчи Зенита со Спартаком: 0-0,0-0,0-0,3-2,0-0. Но почему-то сейчас якобы должны накидать Спартаку,а с чего бы?
Ответ Гамарджоба Генацвале
Домашние матчи Зенита со Спартаком: 0-0,0-0,0-0,3-2,0-0. Но почему-то сейчас якобы должны накидать Спартаку,а с чего бы?
Такому вратарю и обороне, может Сочи накидать при желание...
Ответ Гамарджоба Генацвале
Домашние матчи Зенита со Спартаком: 0-0,0-0,0-0,3-2,0-0. Но почему-то сейчас якобы должны накидать Спартаку,а с чего бы?
Спартак пропустит несомненно,и его задача забить больше чем зенит.
Какие молодцы те,кто дал этому ....подзад коленом....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
16 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
32 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
33 минуты назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
41 минуту назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
50 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
50 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
59 минут назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
3 минуты назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
12 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
20 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
46 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем