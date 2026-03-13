Юрий Заварзин: «Спартаку» ловить нечего. «Зенит» реализует себя по полной программе – мало не покажется»

Юрий Заварзин: «Спартаку» нечего ловить с «Зенитом».

«Зениту» нужно реабилитироваться после последних матчей: они были для команды недостаточно успешны. Второе: они играют дома. А третье: иностранные игроки у них – ребята очень мастеровитые. Психология, вероятно, имела место в предыдущих матчах, плюс не лучшая погода в Оренбурге .

Так что здесь, в хороших условиях, на стадионе под крышей, они реализуют себя по полной программе: мало не покажется. И мотивация здесь у «Зенита» будет значительно выше, чем во встрече с «Оренбургом». Думаю, что «Спартаку », к сожалению, ловить особо нечего», – сказал экс-гендиректор красно-белых.