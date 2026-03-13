  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
40

Азар выбрал Месси, а не Роналду: «Он олицетворяет тот футбол, который я люблю. Криштиану скорее великий бомбардир, невероятный атлет. Нам повезло, что мы видели Лео вживую почти 20 лет»

Эден Азар выбрал Месси, а не Роналду.

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Я всегда выбирал Месси, потому что тот футбол, который он олицетворяет, – это футбол, который я люблю.

Я мог бы назвать Криштиану, потому что я болею за «Реал», но Криштиану – скорее великий бомбардир, невероятный атлет, в то время как футбол Месси олицетворяет мои вкусы.

Играя против него, в определенный момент ты просто говоришь «вау». Нам просто повезло, что мы родились и видели его вживую почти 20 лет», – сказал Азар.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTBF
logoЭден Азар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛионель Месси
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да любой нормальный любитель футбола выберет месси
Роналду выбирают только его нынешние партнёры по аль насру, португальцы, бывшие партнёры по клубам, и то, некоторые начали уже переобуваттся, ведь пункт в контракте их уже не обязывает)
А так, абсолютное большинство нейтральных футболистов выбирают месси
Ответ Дориан Грей
Комментарий скрыт
Ответ Дориан Грей
Комментарий скрыт
Великий бомбардир который с игры забил меньше Месси, а все рекорды только за счёт 250ти пробитых пенальти в Бангладеше:))🤣🤣🤣
Ну, Азар просто повторяет то, что говорят практически все авторитетные специалисты в мире футбола.
Месси величайший футболист в истории футбола! Который выиграл все титулы, начиная с молодежного чемпионата мира, Олимпиады и всего остального - все знают об этом! У чемпиона мира 8 ЗМ, 6 ЗБ, лидер с отрывом по системе гол + пас и общему количеству голевых передач, мастер штрафного удара, лидер по голам из-за предела штрафной, потрясающий дриблер, абсолютный лидер по количеству титулов, 5-й кратный лучший плеймейкер в мире, также первое место, Хави - второй, везде признавался лучшим футболистом и практически без исключения, абсолютный рекордсмен по количеству приза лучший игрок матча…Человек поцелованный Богом, если хотите в футбольном плане! Уникум в своем роде и 🐐 футбола из Аргентины.. 🇦🇷
Вычеркнут из легенд Реала
Ответ Tristan...
Лол так он и им не является, скорее позор Реала. Его переход из нынешних сравним с Антохой в МЮ
Ответ Sultan Aidar
Держи в курсе
Как всегда, Месси хвалят соотечественники и одноклубники, и вот опять... Подожди те... Азар.. Он же не арг и тем более.... ))))
Не думаю, что ещё есть такие, кто на самом деле чувствует конкуренцию между Месси и Роналду.
Никогда этой конкуренции не было.
Месси на голову сильнее всех, нет конкурентов.
Месси лучший игрок в истории футбола, рядом можно из уважения поставить Пеле и Марадону, большая тройка:) Потом идут Рональдиньо, Гаринча, Кройф, за ними Анри, Суарес, Руни, Азар и т.д. Потом на ступеней 50 ниже идут Мбо Мпенза, Пегги Луйиндула и вот где-то между ними и Баба Адаму с Мнгуни, идёт криштик:))
Ответ rigobersong
Ну, хейт хейтом, но Азар же сказал, что Криштик - атлет. А это важно в футболе. Возможно самое важное в современном футболе. В то время как Руни растерял здоровье довольно быстро. Суарес стал медленным, Азар сломался, Мпенза окончательно доломал спину к 30 годам и перестал играть в футбол, Зидан устал в 34, а Криштик в 40+ прыгает как кенгуру.
Ответ aruba69
да эта ригоберка всегда пытается возвысить своего кумира, хотя зачем, если весь мир по его словам в этом уверен и нечего доказывать, но они (ригоберка, климов и человек....не помню номер) изо всех сил стирают пальцы оставляя свои одинаковые комментарии в каждой новости о Месси и Роналду )))
Месси лучший игрок на все времена.
Когда то Роналду в МЮ играл вингера, был интересный дриблинг. Как это переросло в то, что его называют великим бомбардиром. В условном 2008 не было такого разделения. Был талантливый Месси, был талантливый Роналду. Как к ним прилипла эта классификация.
Ответ Aggrrist
Он сам сделал свой выбор в пользу палки-замыкалки. Он последовательно к этому шёл - делать пиар на цирах, а не играть в футбол.
Ответ Vinnipukh Vinni
Да, Роналду начал становиться бомбардиром из-за того, что Месси отдали ЗМ в 2012 году из-за 90 с чем-то голов. Вот тогда изменилась история футбола
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем