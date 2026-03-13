Азар выбрал Месси, а не Роналду: «Он олицетворяет тот футбол, который я люблю. Криштиану скорее великий бомбардир, невероятный атлет. Нам повезло, что мы видели Лео вживую почти 20 лет»
Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Я всегда выбирал Месси, потому что тот футбол, который он олицетворяет, – это футбол, который я люблю.
Я мог бы назвать Криштиану, потому что я болею за «Реал», но Криштиану – скорее великий бомбардир, невероятный атлет, в то время как футбол Месси олицетворяет мои вкусы.
Играя против него, в определенный момент ты просто говоришь «вау». Нам просто повезло, что мы родились и видели его вживую почти 20 лет», – сказал Азар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTBF
Роналду выбирают только его нынешние партнёры по аль насру, португальцы, бывшие партнёры по клубам, и то, некоторые начали уже переобуваттся, ведь пункт в контракте их уже не обязывает)
А так, абсолютное большинство нейтральных футболистов выбирают месси
Никогда этой конкуренции не было.
Месси на голову сильнее всех, нет конкурентов.