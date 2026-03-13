Азар выбрал Месси, а не Роналду: «Он олицетворяет тот футбол, который я люблю. Криштиану скорее великий бомбардир, невероятный атлет. Нам повезло, что мы видели Лео вживую почти 20 лет»

Эден Азар выбрал Месси, а не Роналду.

Бывший полузащитник «Челси», «Реала » и сборной Бельгии Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду .

«Я всегда выбирал Месси, потому что тот футбол, который он олицетворяет, – это футбол, который я люблю.

Я мог бы назвать Криштиану, потому что я болею за «Реал», но Криштиану – скорее великий бомбардир, невероятный атлет, в то время как футбол Месси олицетворяет мои вкусы.

Играя против него, в определенный момент ты просто говоришь «вау». Нам просто повезло, что мы родились и видели его вживую почти 20 лет», – сказал Азар.