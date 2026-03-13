Трамп советует Ирану не ехать на ЧМ, Аргентина против Финалиссимы на «Бернабеу», судьи и комментаторы на «Зенит» – «Спартак», Третьяк переизбран президентом ФХР и другие новости

1. Президент США Дональд Трамп заявил, что сборной Ирана «будет неуместно» участвовать на чемпионате мира этим летом. Иранцы ответили, что сами от поездки на ЧМ отказываться не собираются . Вячеслав Колосков считает, что американцы, как и Израиль, должны быть наказаны , а Джефф Монсон и вовсе призвал лишить США права принимать турнир .

2. За две недели до Финалиссимы Аргентина – Испания все еще неизвестно, состоится ли матч . Пошли разговоры, что игру из Катара перенесут в Мадрид на «Бернабеу» , но с этим не согласны аргентинцы .

3. На матч «Зенит» – «Спартак» назначен судья Сергей Карасев . Комментировать главную игру тура будут Георгий Черданцев и Роман Нагучев .

4. 73-летнего Владислава Третьяка переизбрали на пост президента ФХР – он был единственным кандидатом. Главная цель – «вернуться в международную хоккейную семью». Федерация и Минспорта уже готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов.

5. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026. В медальном зачете наша команда на 4-м месте . Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр, а дома они получат по 1 млн рублей вне зависимости от результатов.

6. Норвежец Эвенсен выиграл спринт на Кубке мира по лыжам в Драммене. Йоханнес Клэбо упал, ударился головой и не смог финишировать, его увезли в больницу . Впрочем, это не помешало Клэбо досрочно выиграть шестой Кубок мира в карьере.

У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг .

7. НХЛ. «Вашингтон» прервал 8-матчевую победную серию «Баффало» (2:1), Овечкин не забил в 5-м матче подряд . «Тампа» обыграла «Детройт» (4:1), Кучеров набрал 0+2 и достиг отметки 1100 очков в регулярках , Василевский стал 1-й звездой с 30-й победой в сезоне. «Миннесота» уступила «Филадельфии» (2:3 Б), Капризов забил 38-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь .

8. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Карлосом Алькарасом. В другом полуфинале встретятся Александр Зверев и Янник Синнер.

У женщин в полуфинал вышли Арина Соболенко, Елена Рыбакина (станет 2-й ракеткой мира ), Линда Носкова и Элина Свитолина, Ига Швентек и Джессика Пегула выбыли.

9. НБА. «Лейкерс» с 51 очком Дончича обыграли «Чикаго», 39 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио» и другие результаты .

10. МВД раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.

11. Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Отепя.

12. Визажистка Ирина Топал жестко раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой.

13. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

14. В 1/8 финала Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» , «Астон Вилла» одолела «Лилль».

В Лиге конференций «Райо» обыграл «Самсунспор» , «Шахтер» победил «Лех».

Цитаты дня

Эрик Кантона: «Я бы хотел создать закон: если президент решит начать войну, он должен первым отправиться на передовую. Тогда войн было бы гораздо меньше»

Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»

Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»

Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»

Ирина Роднина: «Жизнь сейчас дорожает везде, не только в России. Люди недовольны, но человек так устроен, что приспосабливается ко всему»