Трамп советует Ирану не ехать на ЧМ, Аргентина против Финалиссимы на «Бернабеу», судьи и комментаторы на «Зенит» – «Спартак», Третьяк переизбран президентом ФХР и другие новости
1. Президент США Дональд Трамп заявил, что сборной Ирана «будет неуместно» участвовать на чемпионате мира этим летом. Иранцы ответили, что сами от поездки на ЧМ отказываться не собираются. Вячеслав Колосков считает, что американцы, как и Израиль, должны быть наказаны, а Джефф Монсон и вовсе призвал лишить США права принимать турнир.
2. За две недели до Финалиссимы Аргентина – Испания все еще неизвестно, состоится ли матч. Пошли разговоры, что игру из Катара перенесут в Мадрид на «Бернабеу», но с этим не согласны аргентинцы.
3. На матч «Зенит» – «Спартак» назначен судья Сергей Карасев. Комментировать главную игру тура будут Георгий Черданцев и Роман Нагучев.
4. 73-летнего Владислава Третьяка переизбрали на пост президента ФХР – он был единственным кандидатом. Главная цель – «вернуться в международную хоккейную семью». Федерация и Минспорта уже готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов.
5. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026. В медальном зачете наша команда на 4-м месте. Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр, а дома они получат по 1 млн рублей вне зависимости от результатов.
6. Норвежец Эвенсен выиграл спринт на Кубке мира по лыжам в Драммене. Йоханнес Клэбо упал, ударился головой и не смог финишировать, его увезли в больницу. Впрочем, это не помешало Клэбо досрочно выиграть шестой Кубок мира в карьере.
У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг.
7. НХЛ. «Вашингтон» прервал 8-матчевую победную серию «Баффало» (2:1), Овечкин не забил в 5-м матче подряд. «Тампа» обыграла «Детройт» (4:1), Кучеров набрал 0+2 и достиг отметки 1100 очков в регулярках, Василевский стал 1-й звездой с 30-й победой в сезоне. «Миннесота» уступила «Филадельфии» (2:3 Б), Капризов забил 38-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь.
8. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Карлосом Алькарасом. В другом полуфинале встретятся Александр Зверев и Янник Синнер.
У женщин в полуфинал вышли Арина Соболенко, Елена Рыбакина (станет 2-й ракеткой мира), Линда Носкова и Элина Свитолина, Ига Швентек и Джессика Пегула выбыли.
9. НБА. «Лейкерс» с 51 очком Дончича обыграли «Чикаго», 39 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио» и другие результаты.
10. МВД раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.
11. Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Отепя.
12. Визажистка Ирина Топал жестко раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой.
13. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.
14. В 1/8 финала Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль».
В Лиге конференций «Райо» обыграл «Самсунспор», «Шахтер» победил «Лех».
Цитаты дня
Эрик Кантона: «Я бы хотел создать закон: если президент решит начать войну, он должен первым отправиться на передовую. Тогда войн было бы гораздо меньше»
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
Ирина Роднина: «Жизнь сейчас дорожает везде, не только в России. Люди недовольны, но человек так устроен, что приспосабливается ко всему»
1. Третьяк, опять он. Почему он считает, что теперь сможет вернуть хоккей к турнирам, если раньше не смог?;
2. Вот до сих пор не пойму - почему и наши в теннисе играют с февраля 22-го года?! Это хорошо! Но, в чëм отличие? Почему других отстранили, а теннис как играли наши так и играют... Медведев даже первым номером, какое-то время, был!;
3. Роднина: "везде всë дорожает...,, Посадите Роднину на МРОТ и пусть выживет! Рост цен выгоден только кучке негодяев, обогащающихся за счëт народа.