  Трамп советует Ирану не ехать на ЧМ, Аргентина против Финалиссимы на «Бернабеу», судьи и комментаторы на «Зенит» – «Спартак», Третьяк переизбран президентом ФХР и другие новости
Трамп советует Ирану не ехать на ЧМ, Аргентина против Финалиссимы на «Бернабеу», судьи и комментаторы на «Зенит» – «Спартак», Третьяк переизбран президентом ФХР и другие новости

1. Президент США Дональд Трамп заявил, что сборной Ирана «будет неуместно» участвовать на чемпионате мира этим летом. Иранцы ответили, что сами от поездки на ЧМ отказываться не собираются. Вячеслав Колосков считает, что американцы, как и Израиль, должны быть наказаны, а Джефф Монсон и вовсе призвал лишить США права принимать турнир.

2. За две недели до Финалиссимы Аргентина – Испания все еще неизвестно, состоится ли матч. Пошли разговоры, что игру из Катара перенесут в Мадрид на «Бернабеу», но с этим не согласны аргентинцы.

3. На матч «Зенит» – «Спартак» назначен судья Сергей Карасев. Комментировать главную игру тура будут Георгий Черданцев и Роман Нагучев.

4. 73-летнего Владислава Третьяка переизбрали на пост президента ФХР – он был единственным кандидатом. Главная цель – «вернуться в международную хоккейную семью». Федерация и Минспорта уже готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов.

5. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026. В медальном зачете наша команда на 4-м месте. Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр, а дома они получат по 1 млн рублей вне зависимости от результатов.

6. Норвежец Эвенсен выиграл спринт на Кубке мира по лыжам в Драммене. Йоханнес Клэбо упал, ударился головой и не смог финишировать, его увезли в больницу. Впрочем, это не помешало Клэбо досрочно выиграть шестой Кубок мира в карьере.

У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг.

7. НХЛ. «Вашингтон» прервал 8-матчевую победную серию «Баффало» (2:1), Овечкин не забил в 5-м матче подряд. «Тампа» обыграла «Детройт» (4:1), Кучеров набрал 0+2 и достиг отметки 1100 очков в регулярках, Василевский стал 1-й звездой с 30-й победой в сезоне. «Миннесота» уступила «Филадельфии» (2:3 Б), Капризов забил 38-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь

8. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Карлосом Алькарасом. В другом полуфинале встретятся Александр Зверев и Янник Синнер. 

У женщин в полуфинал вышли Арина Соболенко, Елена Рыбакина (станет 2-й ракеткой мира), Линда Носкова и Элина Свитолина, Ига Швентек и Джессика Пегула выбыли. 

9. НБА. «Лейкерс» с 51 очком Дончича обыграли «Чикаго», 39 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио» и другие результаты

10. МВД раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.

11. Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Отепя.

12. Визажистка Ирина Топал жестко раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой.

13. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

14. В 1/8 финала Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль».

В Лиге конференций «Райо» обыграл «Самсунспор», «Шахтер» победил «Лех».

Цитаты дня

Эрик Кантона: «Я бы хотел создать закон: если президент решит начать войну, он должен первым отправиться на передовую. Тогда войн было бы гораздо меньше»

Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»

Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»

Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»

Ирина Роднина: «Жизнь сейчас дорожает везде, не только в России. Люди недовольны, но человек так устроен, что приспосабливается ко всему»

Рыжий-лохматый дед, совсем кукухой поехал.
Ответ Ю. Евгеньевич
Да разве ж он мог? Он же демократически избранный представитель самого демократического, некоррумпированного и мудрого народа на планете, освещающего нам всем путь в пустоте космоса! Не могли же они там все кукухой поехать.
Ответ Owen_the_Simple
То-ли дело наш💪💪💪
И спортом занимается и кефир пьет и ни одного закона не нарушил
Результаты Лиги Европы на последнем месте в списке новостей…
Ответ philshatalov
Так и данный сайт спортивным является только условно
Ответ philshatalov
Может просто это не так интересно?)
В самом посте о Лиге Европы всего 47 комментариев за сутки .
Думаю ,на последующих ,поздних стадиях и народу будет побольше ,да и результаты в дайджесте будут стоять повыше .
При всем уважении к АЕК,Митьюланнду и другим командам .
Роднина очень хорошо приспособилась!
Дайджест писал нефутблльный человек
В Сша и Мексике не безопасно, ФИФА только о деньгах и думает, безопасность для них не волнует.
Ответ мохнатка
А вы тот самый "обычный американец"?
Или за что здесь стараетесь?
Из-за таких как Трамп всё это и происходит.
И находится же ещё недалекие, оправдывающие этот беспредел.
Насчёт бункеров не надо здесь рассказывать, уже есть информация о проживании окружения Трампа и высокопоставленных лиц на военной базе вместо своих домов, наверное, просто так им захотелось на базе пожить, ни от кого не прячутся))
Ответ мохнатка
Что-то мне это Киевский телевизор напоминает! В России много проблем, но половина озвученных из укрзомбоящика
Как-то не вяжется - Нагучев и Чердак. А вариант с Карасёвым мне представляется оптимальным, он и ВАРистов может послать подальше.
Абзац 2 п. 8...
Автор и редактор новостей, подтяните грамматику, пожалуйста! У вас явные проблемы со знаками препинания!
Привет!
1. Третьяк, опять он. Почему он считает, что теперь сможет вернуть хоккей к турнирам, если раньше не смог?;
2. Вот до сих пор не пойму - почему и наши в теннисе играют с февраля 22-го года?! Это хорошо! Но, в чëм отличие? Почему других отстранили, а теннис как играли наши так и играют... Медведев даже первым номером, какое-то время, был!;
3. Роднина: "везде всë дорожает...,, Посадите Роднину на МРОТ и пусть выживет! Рост цен выгоден только кучке негодяев, обогащающихся за счëт народа.
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
16 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
32 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
33 минуты назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
41 минуту назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
50 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
50 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
59 минут назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:40Live
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
3 минуты назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
12 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
20 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
46 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
