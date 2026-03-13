Росеньор о Йоргенсене в матче с «ПСЖ»: «Он не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола. Удар Хвичи не отразил бы ни один вратарь в мире»
Тренер «Челси» объяснил выбор вратаря на матч с «ПСЖ».
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор объяснил, почему выпустил Филипа Йоргенсена на матч против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).
«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб отлично играет при подачах с фланга и отлично останавливает удары. Филип тоже обладает удивительными качествами. Одна из причин, по которой мы выиграли у «Астон Виллы», заключалась в том, что мы так спокойно владели мячом.
Но игроки иногда допускают ошибки. Филип не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола, но он извинился в раздевалке.
Но в моменте с четвертым голом, который забил Кварацхелия, был невероятный удар, ни один вратарь в мире не смог бы его отразить», – сказал Росеньор.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
14 комментариев
Кстати, не только Челси и Тоттенхэм поставили второго вратаря, но и Ливерпуль (Мамардашвили, из за травмы Алиссона), а также Ньюкасл (Рэмсдейл, Поуп был на запасе). Что за флэшмоб?
Они подумали, что эти очередной раунд кубка лиги и устроили ротацию перед 30-м туром АПЛ.
ПСЖ тоже.
Росеньор видел игру Куртуа?
Куртуа не только не ошибается , он еще и ошибки других исправляет , сейчас еще и голевые отдает
А ты видел тот удар Хвичи? Мяч летел даже не в самую девятку, а ближе к вратарю. Но сложность была в моменте и силе удара, с точки вратаря вообще непонятно когда он ударил, все кроют защитники.
Да, забавно и все влетели кроме нк
А Боромир, простити, Сафонов - отразил бы !
