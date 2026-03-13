Росеньор о Йоргенсене в матче с «ПСЖ»: «Он не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола. Удар Хвичи не отразил бы ни один вратарь в мире»

Тренер «Челси» объяснил выбор вратаря на матч с «ПСЖ».

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор объяснил, почему выпустил Филипа Йоргенсена на матч против «ПСЖ » в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб отлично играет при подачах с фланга и отлично останавливает удары. Филип тоже обладает удивительными качествами. Одна из причин, по которой мы выиграли у «Астон Виллы», заключалась в том, что мы так спокойно владели мячом.

Но игроки иногда допускают ошибки. Филип не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола, но он извинился в раздевалке.

Но в моменте с четвертым голом, который забил Кварацхелия, был невероятный удар, ни один вратарь в мире не смог бы его отразить», – сказал Росеньор.