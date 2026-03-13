  • 41-летний Тиаго Силва стал самым возрастным дебютантом ЛЕ в истории. Защитник сыграл за «Порту» против «Штутгарта»
41-летний Тиаго Силва стал самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы.

41-летний защитник принял участие в матче «Порту» против «Штутгарта», проведя на поле всю игру. Его команда победила со счетом 2:1.

Бразилец, известный по выступлениям за «Милан», «ПСЖ», «Челси», стал самым возрастным дебютантом Лиги Европы в ее истории.

Статистику Силвы можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Лиги Европы
Наверняка вчера справился бы лучше чем Фофана
Может ещё за сборную поедем на ЧМ, красавчик?!
Ответ Maksim Zavyazkin
Так он по сути ради того, чтобы на ЧМ попасть и поехал в Порту
Ответ Фран
Верим, в принципе сейчас супер раскрученных цз у Бразилии нет, шанс есть.
Перспективный паренек)
