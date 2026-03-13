41-летний Тиаго Силва стал самым возрастным дебютантом ЛЕ в истории. Защитник сыграл за «Порту» против «Штутгарта»

41-летний Тиаго Силва стал самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы.

41-летний защитник принял участие в матче «Порту» против «Штутгарта», проведя на поле всю игру. Его команда победила со счетом 2:1.

Бразилец, известный по выступлениям за «Милан», «ПСЖ», «Челси», стал самым возрастным дебютантом Лиги Европы в ее истории.

