  • Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: «Только на следующий день из новостей узнала, что это Мбэпе. Нахрена он зашел в мой крутящийся отсек? Вот единственная предъява»
Модель и блогерша Оксана Самойлова высказалась о ситуации с Килианом Мбаппе.

Форвард «Реала» зацепил женщину плечом, выходя из отеля в Париже.

«Теперь обещанная история, как я попала в замес с Мбэпе. Я просто не знаю, как я там оказалась и как я умудряюсь создавать себе новости и проблемы на ровном месте.

Обычный день, я в обычной одежде между мероприятиями решила пойти поужинать в кафешке возле нашего отеля. Захожу в свой отсек – внимание, я шла первой – и вижу на улице огромное количество прессы. Но ее всегда там много, поэтому я сначала даже внимание не обратила. Прокручивается дверь, я выхожу – они начинают так жестко фотографировать, кольцом смыкаются вокруг нас – ну, это уже потом я поняла, что это были «мы» – и начинаю кричать: «Килиан, Килиан» (смеется). Клянусь, я даже не поняла, кто это – где-то сбоку пробежала синяя курточка. Я узнала, кто это, только на следующий день из новостей. 

Я даже не почувствовала, что он меня толкнул. Потому что вообще он меня не толкнул, а просто чуть-чуть подзадел плечом. Но в моменте я даже не поняла, что это было. 

На следующий день из новостей я узнаю, что это был Мбэпе. И что все жестко форсят эту историю. Я даже сейчас не понимаю, почему она так сильно расходится. Наверное, потому что это Мбэпе, он типа великий футболист, все такое. Ну и почему вообще столько движухи и шума вокруг этого. Просто абсолютно случайное стечение обстоятельств. Но это было смешно – оказаться в нужном месте в нужное время.

Единственный вопрос у меня: нахрена зашел в мой крутящийся отсек? Не мог подождать следующего?  Я бы спокойно вышла и отошла в сторону. Он бы вышел и все было бы нормально. Нахрена он ко мне запихался? Вот у меня единственная предъява. Вот такая смешная история», – сказала Самойлова. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Оксаны Самойловой
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
светская хроника
Спортс, ну камон, нам вообще неинтересна эта дама и её мнение о том, кто и как должен входить в её отсек.
Ответ xDe xDe
Так неинтересна, что полтора десятка комментов за несколько минут.)
Ответ Александр Суряев
Заметьте, все коменты примерно в одном тоне)
«Нахрена», «предъява»

Вечер в хату, юзеры Спортса
Ответ Сергей Логинов
Вечерняя малява от лярвы
Ответ Сергей Логинов
А ещё у Мбаппе на форме сборной не по понятиям птица намалёвана. Получается, законтачил ровную Оксанку😡
Забыли реакцию Ганвеста: Мбэпе шнейне втфа
Ответ pit4er
Пепе, очень ему уж нравится бывший деф Реала)
А я думал они уже закончили, но нет. Ждем статью: отсек, в котором были Самойлова и Мбаппе, где он сейчас.
Ответ deadjoker
Потом очукается и судь подасть, за моральный ущерб 😀
Ответ deadjoker
Кто в нём сейчас?
Скоро книга выйдет. Оксана Самойлова ,,Мои встречи с Мбэпе!"
Ответ Evgen Vynokurov
Оксана Самойлова-"Как Мбэпе зашёл в мой отсек."
Ответ Evgen Vynokurov
"Моя жизнь с Мбэпе, взлёты и падения."
Видео с мбЭпе дало понять только то, что Оксана Самойлова без фотошопа - деньги на ветер🤣
Ответ Боевой Бурят Путина
Да и с фотошопом, честно говоря, никак не лучше. Но Джигану сойдет))
Ответ a2wai
Комментарий скрыт
Идёт, третая серия. Был бы Роналду, на месте Мбаппе, наверное месяц об этом читали. И это все в 40 лет.
Ответ BarCa
При том что она явно паслась в "отсеке" чтобы выйти перед Мбапе)
Спорц, ты серьезно?
Ответ #SharkTeam
После стольких лет?
"Я просто не знаю, как я там оказалась"
Эскорт он такой) сама не знаешь, где окажешься в следующий раз. Ахахаа
Зачем по второму разу писать про это существо???
Ответ Антон Фалафель
Это не второй, это уже кажется четвëртый.
«Зенит» – «Спартак». 2:0 – Соболев и Дуран забили с пенальти! Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Соболев попал локтем в лицо Умярову в борьбе за мяч. Карасев не показал вторую желтую форварду «Зенита» – первая была за празднование гола
7 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Боруссия» Дортмунд играет с «Аугсбургом»
19 минут назадLive
Лапочкин о пенальти «Зенита» «Спартаку»: «Солари совершил фол, конечно же. Сантос падает – усилие было приличное»
32 минуты назад
Соболев забил в 3-м матче подряд, сегодня – «Спартаку» с пенальти. У форварда впервые после перехода в «Зенит» голы в двух матчах РПЛ подряд
44 минуты назад
Соболев отпраздновал гол «Спартаку» в маске для снорклинга. Красно-белые шутили о маске форварда «Зенита» в предматчевом ролике
45 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Аталанту», «Наполи» против «Лечче», «Ювентус» в гостях у «Удинезе», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
48 минут назадLive
Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Солари, тянувшего Дугласа за футболку. Соболев забил
49 минут назадФото
Помните Зидана в сборной Франции? Мы разыгрываем его ретрофутболку
49 минут назадТесты и игры
Федотов о пенальти «Краснодара» на 94-й: «Верное решение. Задержка руками была очевидной – Прокопов не видел, поэтому ВАР вмешался»
58 минут назад
«Атлетико» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
8 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
11 минут назад
«Байер» – «Бавария». 1:0 – Гарсия забил на 6-й! Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
В ворота «Спартака» ставили пенальти во всех трех матчах после рестарта РПЛ. Такое случилось впервые за время сбора статистики
16 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург». Беллингем и Адейеми в старте. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Рекламная пауза!» «Зенит» после гола Соболева процитировал предматчевый ролик «Спартака», показав гол и празднование игрока
19 минут назадВидео
«Интер» – «Аталанта». 1:0 – Эспозито забил. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Ростов» – «Динамо». Тюкавин и Бителло играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
24 минуты назад
Первая лига. «Родина» и СКА сыграли вничью, «Факел» принимает «Черноморец», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»
48 минут назадLive
Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, начнут со следующего тура»
сегодня, 13:44
