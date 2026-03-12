Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»

Дональд Трамп: не считаю, что сборной Ирана уместно быть на чемпионате мира.

Президент США Дональд Трамп высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026.

«Сборной Ирана рады на чемпионате мира, но я действительно не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» – написал Трамп.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»