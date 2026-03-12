  • Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»
Президент США Дональд Трамп высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026. 

«Сборной Ирана рады на чемпионате мира, но я действительно не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» – написал Трамп. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: страница Дональда Трампа в Truth Social
Господа этодругины, еще остались вопросы и уточнения?
Ответ Amalfitano
Да всё эти господа прекрасно понимают, просто у них цель совершенно иная
Ответ Amalfitano
Блин, у меня после всего этого один вопрос: а ка дальше жить в такой обстановке?)
Миром правит беспредел. Вот ему захотелось, он на ЧМ не хочет пускать команду. Бред бредовый
Организатор турнира говорит: "Да, эта команда прошла отбор, но я не хочу её там видеть. Пусть убирается ради её же блага".

После таких заявлений он в течение пяти минут должен лишиться права проведения. А вместо этого будет принимать славословия от лысого мафиози.
Ответ АдминБЦ
Он слишком влиятелен
Ответ АдминБЦ
Ещё и премию дадут. В этот раз ФИФА может придумать награду за значимые военные успехи.
Браво, Дональд! Формулировка класс. Забота о безопасности просто восхищает. Дома в Иране ведь намного спокойнее и безопаснее. Там-то их жизням вообще ничего не угрожает.
Ответ Evgen Vynokurov
Если и угрожает, то только из-за того же дональда
Ответ Allon15
Комментарий скрыт
Вмешательство политиков в футбол? Не?? Санкции?? Реакция ФИФА??
Ответ ViHaSo
У фифа в отношении Трампа только одна реакция - премия мира.)
Ответ ViHaSo
Это не запрещается. Запрещено участвовать политикам России в спорте. В остальном всё ок.
Прям хочу комментариев Шмурнова, Дементьева, Савина и всей остальной поуехавшей футбольной братии. Страна-агрессор по своему произволу практически воспрепятствует команде-участнику ЧМ сыграть в турнире. Это достаточно демократично для их аристократических носиков?
Ответ Роман Багров_1116586636
Комментарий скрыт
Ответ Belenenses
Комментарий скрыт
Они там не отвечают,я спрашивал))) особенно у шмурнова
Представьте, если бы Володька такое сказал перед ЧМ. Не можешь обеспечить безопасность? Играй в бейсбол.
Ответ cmorblr
В гольф
До чего дошёл мир буквально за несколько лет, от "демократии" Свободы слова, спорт вне политики", до того что Президент принимающей стороны, решает кому играть и кому нет. При том являяесь по сути террористом.
Ответ Мурад Гапизов
Да не было такого никогда, болтовня об этом была, а на практике всегда было, кто сильнее, тот и танцует
Ответ Мурад Гапизов
Никогда в жизни я не слышал столько откровенной глупости от известных политиков...
Вроде Россию не допускают до турниров из-за того, что мы ,типа, не можем обеспечить безопасность участников. А тут Дональд прямы текстом говорит, что они не могут обеспечить эту самую безопасность
Кто бы мог подумать, что коррупционер Блаттер, это последний кто поддерживал ФИФА в относительной независимости
То есть принимающая сторона даже не может обеспечить безопасность - удобная отмазка. Как и всегда у западных лицемеров
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
2 минуты назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
44 минуты назад
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
45 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
57 минут назад
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Соболев о словах про «плохого мальчика»: «Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя скромнее. Нужно быть собой, не надо пытаться кому-то угодить»
сегодня, 17:31
Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»
сегодня, 17:28
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
16 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
27 минут назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
28 минут назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
57 минут назад
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
сегодня, 15:50
