Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»
Дональд Трамп: не считаю, что сборной Ирана уместно быть на чемпионате мира.
Президент США Дональд Трамп высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026.
«Сборной Ирана рады на чемпионате мира, но я действительно не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» – написал Трамп.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»
Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: страница Дональда Трампа в Truth Social
Миром правит беспредел. Вот ему захотелось, он на ЧМ не хочет пускать команду. Бред бредовый
После таких заявлений он в течение пяти минут должен лишиться права проведения. А вместо этого будет принимать славословия от лысого мафиози.