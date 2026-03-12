  • Вальверде с хет-триком в ворота «Ман Сити» – лучший игрок недели в ЛЧ. Хавбек «Реала» опередил Хвичу, Олисе и Альвареса
Вальверде с хет-триком в ворота «Ман Сити» – лучший игрок недели в ЛЧ. Хавбек «Реала» опередил Хвичу, Олисе и Альвареса

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде признан игроком недели в Лиге чемпионов

Уругвайский футболист сделал хет-трик в первом матче против «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира (3:0).

В голосовании болельщиков Вальверде опередил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса и вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
32 комментария
Забил 3 гола. Играл одновременно на нескольких позициях. Нейтрализовал Доку - одного из лучших дриблеров в Европе.
11 из 10 балов за матч!
Ответ Шем
Тем временем куча статистических порталов: слабовато для десяточки🙃
Ответ VuNePonimaete
Можно ссылки на эту кучу порталов? (Это должно быть не сложно, раз их так много)
Полностью заслуженно! Фантастический перфоманс уругвайца!!
Ответ LYSVEGAS
Без вариантов.
Заслужил
хвича тоже был великолепен вчера
Ответ Jurgen Klinsmann
Комментарий скрыт
Ответ Спартаковец навсегда
Ну если уж в логику пошли, то и Вальверде перевернул всю игру и не против равного соперника , а против клуба ,который даже на бумаге шёл фаворитом против Мадрида .
А если про голы, то вчера на табло на Бэрнабео, вообще, горела только его фамилия от обоих клубов
Самый легкий выбор
Вот и цн подъехал)
Ответ Ilya Chistyakov
Не подкидывайте такие идеи. И точно никогда не пишите про вратарскую позицию в контексте Феде ;)
Ну тут даже будучи болельщиком Баварии, вынужден признать, что Феде провёл матч жизни (не умоляю его отличной игры в других матчах)
Всё по дплу. Вот только Винипух дал бы ему ещё пенку пробить, цены не было бы
