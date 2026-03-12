Вальверде с хет-триком в ворота «Ман Сити» – лучший игрок недели в ЛЧ. Хавбек «Реала» опередил Хвичу, Олисе и Альвареса
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Уругвайский футболист сделал хет-трик в первом матче против «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира (3:0).
В голосовании болельщиков Вальверде опередил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса и вингера «Баварии» Майкла Олисе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
32 комментария
11 из 10 балов за матч!
Заслужил
А если про голы, то вчера на табло на Бэрнабео, вообще, горела только его фамилия от обоих клубов