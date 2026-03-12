Олусегун о Шпилевском: «Он мог бы спокойно тренировать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Отличный тренер, у него могло бы получиться»
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о работе с главным тренером нижегородцев Алексеем Шпилевском.
«Мне очень нравится работать со Шпилевским, он отличный тренер! Но он не может все делать один.
Нам, футболистам, нужно делать больше, чтобы «Пари НН» добивался лучших результатов. Нам всем нужно быть вместе. Но мы счастливы работать со Шпилевским. Очень скоро вы увидеть плоды нашего труда.
В целом я считаю, что Шпилевский спокойно мог бы тренировать топ-клубы РПЛ. Например, ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». У него есть все необходимые качества для этого. Я правда верю, что у него могло бы получиться», – сказал Олусегун.
После 20-го тура «Пари НН» занимает 15-е место в Мир РПЛ, набрав 17 очков.
А вот в 2022 он был бы неплохим вариантом (явно лучше и более подходящим, чем Циннбауэр), я тогда думал, что он не поедет к нам из-за политики.
Оказалось, поехал, и даже в клуб ниже среднего.
По мне у Пари НН со Шпилевским хорошее будущее. Главное выдержать этот первый сезон, а дальше попрёт.
Зенит не смог бы. Языков не знает.