  • Олусегун о Шпилевском: «Он мог бы спокойно тренировать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Отличный тренер, у него могло бы получиться»
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о работе с главным тренером нижегородцев Алексеем Шпилевском

«Мне очень нравится работать со Шпилевским, он отличный тренер! Но он не может все делать один.

Нам, футболистам, нужно делать больше, чтобы «Пари НН» добивался лучших результатов. Нам всем нужно быть вместе. Но мы счастливы работать со Шпилевским. Очень скоро вы увидеть плоды нашего труда.

В целом я считаю, что Шпилевский спокойно мог бы тренировать топ-клубы РПЛ. Например, ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». У него есть все необходимые качества для этого. Я правда верю, что у него могло бы получиться», – сказал Олусегун.

После 20-го тура «Пари НН» занимает 15-е место в Мир РПЛ, набрав 17 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Спартак мог бы тренировать кто угодно.
Можно, а зачем?)
Ну когда у Локомотива есть Галактионов, то низачем.
А вот в 2022 он был бы неплохим вариантом (явно лучше и более подходящим, чем Циннбауэр), я тогда думал, что он не поедет к нам из-за политики.
Оказалось, поехал, и даже в клуб ниже среднего.
Он и этот клуб ниже среднего не тянет по уровню
Шпилевский о Олесегун: «он мог бы играть в Реале, Барселоне и Ливерпуле
Ну вот если бы Пари НН шел как моя любимая Балтика, или хотя бы как Спартак, тогда понятно было бы, а сейчас то с чего дифирамбы петь? =)
Как можно сравнивать составы Парижа и Балтики? Талалаев пришёл в Балтику со своими игроками, Шпилевский с нуля.
на мой взгляд галактион тоже пришёл с нуля в локо его игроки не заиграли в локо особенно севикян однако галактион 3 место с локо занимает а шпилевский чуть ли не вылетает
Ну только не Локо. Его уже подобные редбулловские клоуны тренировали.
Тренер он неплохой, когда то будет тренировать топ-клуб, в России или за границей, тогда и посмотрим на его результаты.
По мне у Пари НН со Шпилевским хорошее будущее. Главное выдержать этот первый сезон, а дальше попрёт.
Пусть в Спартаке поработает. А то давно там клоуна не было.
а Зенит?
Зенит не смог бы. Языков не знает.
Для начала хотя бы посмотреть в условном Ахмате, Рубине или Ростове, что у него бы получилось, а с составом НН выше головы не прыгнешь с учётом его философией.
Мог бы...но тренирует Пари НН!)
