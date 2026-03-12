Олусегун о Шпилевском: «Он мог бы спокойно тренировать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Отличный тренер, у него могло бы получиться»

Олусегун о Шпилевском: он мог бы тренировать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун , выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о работе с главным тренером нижегородцев Алексеем Шпилевском .

«Мне очень нравится работать со Шпилевским, он отличный тренер! Но он не может все делать один.

Нам, футболистам, нужно делать больше, чтобы «Пари НН» добивался лучших результатов. Нам всем нужно быть вместе. Но мы счастливы работать со Шпилевским. Очень скоро вы увидеть плоды нашего труда.

В целом я считаю, что Шпилевский спокойно мог бы тренировать топ-клубы РПЛ. Например, ЦСКА , «Спартак » и «Локомотив ». У него есть все необходимые качества для этого. Я правда верю, что у него могло бы получиться», – сказал Олусегун.

После 20-го тура «Пари НН» занимает 15-е место в Мир РПЛ, набрав 17 очков.