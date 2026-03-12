Давид Вилья стал членом Совета директоров «Атлетико»: «Я рад вернуться в клуб с тем же желанием помогать ему расти. Надеюсь внести вклад в наши дальнейшие успехи»

Давид Вилья стал членом Совета директоров «Атлетико».

Мадридский клуб объявил об утверждении нового Совета директоров. Он будет состоять из одиннадцати членов. Энрике Сересо продолжит работать президентом, а Мигель Анхель Хиль останется генеральным директором. Вилья станет одним из членов Совета директоров.

«Я очень рад вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать помогать «Атлетико Мадрид » расти сезон за сезоном.

Клуб значительно вырос за последние несколько лет, и я надеюсь внести свой вклад в наши дальнейшие успехи.

Я очень благодарен, что меня рассмотрели на эту должность», – сказал Вилья.

Испанский футболист выступал за «Атлетико» с 2013 по 2014 год, завоевав с командой чемпионство в Ла Лиге .