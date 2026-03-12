Фонт о выборах президента «Барсы»: «Голосуя за перемены, вы выбираете то, что помешает «Реалу» подписать Холанда, но позволит сделать это нам. Мы уверены, что достигнем соглашения»

Фонт: голосуя за перемены, вы помешаете «Реалу» подписать Холанда.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о возможном подписании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда .

«Холанд, несомненно, один из лучших центральных нападающих в мире.

В краткосрочной перспективе это не жизнеспособный вариант, потому что в прошлом году он заключил очень долгосрочный контракт. Но лично я убежден, что такие 10-летние контракты редко выполняются. Все возможно, и мы должны быть готовы к тому, что такой талантливый игрок, который говорил, что ему нравится Испания , и прошлом году заявлял, что любит «Камп Ноу », предпримет попытку сменить клуб.

Мы хотим сделать шаг, который защитит нас и предоставит возможности. Мы работаем над этим, и я убежден, что это возможно. Наша спортивная структура работает на трансферном рынке.

Мы сможем поговорить с [тренером Ханси] Фликом только начиная с понедельника, но в случае с Холандом ясно, что в краткосрочной перспективе ни финансовое положение, ни наши спортивные планы не позволяют нам быстро решить этот вопрос. Тем не менее, мы убеждены, что можем получить приоритетную позицию.

Мы ведем переговоры [с «Манчестер Сити»], и я уверен, что мы достигнем соглашения. Они не заинтересованы в продаже Холанда, это стратегический шаг. Мы надеемся объявить об этом, как только сможем завершить сделку. Не знаю, будет ли это возможно до [выборов в ] воскресенье.

Я могу гарантировать, что, голосуя за перемены, вы голосуете за альтернативу, способную сделать все правильно. За то, что помешает «Реалу » подписать Холанда, но позволит нам это сделать. И это воодушевляет болельщиков «Барселоны», – сказал Фонт в программе Que t’hi jugues на Radio Barcelona.