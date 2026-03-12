  • Фонт о выборах президента «Барсы»: «Голосуя за перемены, вы выбираете то, что помешает «Реалу» подписать Холанда, но позволит сделать это нам. Мы уверены, что достигнем соглашения»
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о возможном подписании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Холанд, несомненно, один из лучших центральных нападающих в мире.

В краткосрочной перспективе это не жизнеспособный вариант, потому что в прошлом году он заключил очень долгосрочный контракт. Но лично я убежден, что такие 10-летние контракты редко выполняются. Все возможно, и мы должны быть готовы к тому, что такой талантливый игрок, который говорил, что ему нравится Испания, и прошлом году заявлял, что любит «Камп Ноу», предпримет попытку сменить клуб.

Мы хотим сделать шаг, который защитит нас и предоставит возможности. Мы работаем над этим, и я убежден, что это возможно. Наша спортивная структура работает на трансферном рынке.

Мы сможем поговорить с [тренером Ханси] Фликом только начиная с понедельника, но в случае с Холандом ясно, что в краткосрочной перспективе ни финансовое положение, ни наши спортивные планы не позволяют нам быстро решить этот вопрос. Тем не менее, мы убеждены, что можем получить приоритетную позицию.

Мы ведем переговоры [с «Манчестер Сити»], и я уверен, что мы достигнем соглашения. Они не заинтересованы в продаже Холанда, это стратегический шаг. Мы надеемся объявить об этом, как только сможем завершить сделку. Не знаю, будет ли это возможно до [выборов в ] воскресенье.

Я могу гарантировать, что, голосуя за перемены, вы голосуете за альтернативу, способную сделать все правильно. За то, что помешает «Реалу» подписать Холанда, но позволит нам это сделать. И это воодушевляет болельщиков «Барселоны», – сказал Фонт в программе Que t’hi jugues на Radio Barcelona.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Он походу речь сильно заранее готовил) После вчерашней игры аргумент про трансфер Холанда, который в очередной раз потерялся в важной игре, выглядит крайне сомнительно))
https://pbs.twimg.com/media/HDKSGWtbQAcPYok?format=jpg&name=medium
Там и других не видно было
Такое чувство что читаешь предвыборную гонку Барселоны, а не спорц
Да ладно, это хотя бы про футбол, а не про жену Джигана)
Я считаю, что это нормально. Идет разговор о будущем Барсы, а не какого-нибудь другого клуба.
он зп и контракт Хааланда видел?))
Очевидно что нет 😂. Зачем Реалу Холланд когда у них есть Мбаппе он даже с головой не дружит 😂
Зачем Мадриду Мбаппе,когда был Вини? В Мадриде так не рассуждают,думаю. Там дед если хочет,то воплощает. И тренеров никаких не спрашивает.
Мне кажется, что это тот еще клоун. Когда ты в своей предвыборной программе говоришь не о проблемах своего клуба, а обсуждаешь трансферы другого клуба и как их сорвать - это странно.
Ты хочешь стать президентом Барселоны, чтобы сделать её лучше или чтобы сделать Реал хуже?
Так это же Барселона - они всегда в первую очередь заботятся о Реале )
Вот честно, на фоне Лапортыча и Фронта, Бармалей был самым адекватным из из. Это какими обладать комплексами, чтобы в каждом интервью двух этих клнов они упоминали Реал.
Личку норвежцу Фонт будет из своего кармана платить? 😁
Ну он вроде как хочет привести игрока с безумной для нынешнего состояния Барсы зарплатой, который с высокой долей вероятности будет "исчезать" в противостоянии с Реалом? Гениальный план, я даже не представляю, что может пойти не так)
Осталось узнать зачем Реалу Холанд? Да еще и за конские деньги. Он вчера оздоровительной ходьбой в штрафной занимался.
Во времена Бармалея Фонт казался более адекватным. Сейчас какие-то фантастические, а порой и невменяемые, лозунги кидает.
У Холанда долгосрочный контракт и нет отступных, кому он лапшу на уши вешает...
Холанда в "Реал", Мбаппе в "Барселону", Виктора Фонта на свалку истории!
Не нужна нам Мбаппе. Сами его лечите! :)
