Защитник КФУМ Скарет провел 9 дней в коме из-за зубной инфекции: «После первой операции перенес еще две, потом были осложнения, мне снились страшные сны. Пришлось заново учиться ходить»

Браге Скарет, защитник норвежского КФУМ , рассказал, как провел девять дней в коме из-за зубной инфекции.

– Я мужчина, и нам свойственно думать [прежде чем действовать]... У меня уже было такое раньше, и зачастую все обходилось. Мне дали антибиотики, чтобы остановить это, но они не помогли. В канун Нового года я позвонил [клубному врачу] и сказал, что со мной что-то не так... Он был у двери через пять минут. Это было одной из главных причин, по которой меня положили в больницу. Он сыграл чрезвычайно важную роль.

Это был кошмар, продолжавшийся девять дней. Мне снились такие страшные сны, что я не думал, что вернусь [к семье]. Особенность в том, что ты помнишь все, и это делает происходящее реальным. Ты чувствуешь, что это по-настоящему. Впоследствии я пытался понять, что было в реальности, а чего не было. До сих пор меня посещают воспоминания, и это о многом говорит... Картинки очень реалистичные.

– Твое первое воспоминание после выхода из комы через девять дней?

– Все это время я спал, и сны казались реальностью. Я не чувствую, что по-настоящему проснулся.

Мне действительно казалось, что жизнь продолжается вечно, но проблема была в том, что тогда эти сны казались реальными. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что было реальным, а что нет. Но первое, что я помню, это то, что меня навестили моя семья и девушка.

За эти девять дней было очень много падений. После первой операции мне пришлось перенести еще две, а затем у меня возникли осложнения. Думаю, что [моя семья] пережила чрезвычайно трудное время – они постоянно ждали хороших новостей, а потом внезапно спустя короткое время приходили плохие.

– Насколько серьезной была проблема?

– Конечно, когда спустя время читаешь эпикриз, чувствуешь себя счастливчиком, потому что все обошлось. В то же время тот факт, что ты был в искусственной коме, звучит очень серьезно. Но я думаю, что это было скорее для безопасности врачей, чтобы они могли лучше контролировать выполнение необходимых вмешательств. Зубная инфекция была чистым невезением, но стоит отметить, что средний возраст пациентов, вероятно, был значительно выше моего.

Ты чувствуешь себя очень слабым. Через девять дней я подумал: «Ладно, значит, я восстановился». Но я с трудом мог встать встать. Мне пришлось заново учиться ходить.Я постоянно терял равновесие, у меня подкашивались ноги.

– У вас кружилась голова?

– Было чувство, что я не контролирую свое тело. Головокружения не было. Я был в хорошей форме, это очень странно. Вы знаете, что можете что-то делать, но у вас просто не получается. Но вы быстро учитесь, – сказал Скарет.