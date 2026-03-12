Алаев не исключил, что РПЛ сохранит подрядчика по офсайдным линиям: «Систему нужно сделать лучше. Пускай специалисты сядут и найдут вариант»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев не исключил, что лига сохранит подрядчика, который предоставляет офсайдные линии.

Ранее Алаев заявил , что нынешняя система офсайдных линий от китайской компании Rigour Tech «не устраивают никого в лиге» и пообещал обсудить с РФС смену подрядчика.

– Вы не исключаете, что подрядчик, который сейчас предоставляет офсайдные линии, останется?

– Не исключаю. Систему нужно сделать лучше. Как? Я не специалист.

Нужны дополнительные камеры, лучше их натренировать, поменять серверы или вещателю изменить план расстановки камер? Давайте все вместе соберемся и обсудим. Не хочу забегать вперед. Пускай специалисты сядут и найдут вариант, – сказал Алаев.

