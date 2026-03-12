Алаев не исключил, что РПЛ сохранит подрядчика по офсайдным линиям: «Систему нужно сделать лучше. Пускай специалисты сядут и найдут вариант»
Алаев не исключил, что РПЛ не будет менять подрядчика по офсайднм линиям.
Президент Мир РПЛ Александр Алаев не исключил, что лига сохранит подрядчика, который предоставляет офсайдные линии.
Ранее Алаев заявил, что нынешняя система офсайдных линий от китайской компании Rigour Tech «не устраивают никого в лиге» и пообещал обсудить с РФС смену подрядчика.
– Вы не исключаете, что подрядчик, который сейчас предоставляет офсайдные линии, останется?
– Не исключаю. Систему нужно сделать лучше. Как? Я не специалист.
Нужны дополнительные камеры, лучше их натренировать, поменять серверы или вещателю изменить план расстановки камер? Давайте все вместе соберемся и обсудим. Не хочу забегать вперед. Пускай специалисты сядут и найдут вариант, – сказал Алаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
>поменять серверы
>вещателю изменить план расстановки камер
Кто-нибудь мне может объяснить, при чем здесь поставщик ПО ВАР? Или они рассчитывают, что другое ПО сможет построить адекватные линии по одной камере с ТРК через дорогу?
Переустановить Виндовс=))
Сядут если не все , то многие !
Без вариантов.
Мостовой правильно сказал - мы, поигравшие и понимающие футбол - за секунду из студии правильно эпизод разбираем, нам понятно.
А современные ВАРы в своих коморках лупятся на мониторы минутами, и чем больше лупятся - тем больше не понимают и сомневаются. По человечески то понятно, ответственность то есть - а понимания футбола нет.