  • Алаев не исключил, что РПЛ сохранит подрядчика по офсайдным линиям: «Систему нужно сделать лучше. Пускай специалисты сядут и найдут вариант»
Алаев не исключил, что РПЛ сохранит подрядчика по офсайдным линиям: «Систему нужно сделать лучше. Пускай специалисты сядут и найдут вариант»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев не исключил, что лига сохранит подрядчика, который предоставляет офсайдные линии.

Ранее Алаев заявил, что нынешняя система офсайдных линий от китайской компании Rigour Tech «не устраивают никого в лиге» и пообещал обсудить с РФС смену подрядчика.

– Вы не исключаете, что подрядчик, который сейчас предоставляет офсайдные линии, останется?

– Не исключаю. Систему нужно сделать лучше. Как? Я не специалист.

Нужны дополнительные камеры, лучше их натренировать, поменять серверы или вещателю изменить план расстановки камер? Давайте все вместе соберемся и обсудим. Не хочу забегать вперед. Пускай специалисты сядут и найдут вариант, – сказал Алаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
>дополнительные камеры
>поменять серверы
>вещателю изменить план расстановки камер
Кто-нибудь мне может объяснить, при чем здесь поставщик ПО ВАР? Или они рассчитывают, что другое ПО сможет построить адекватные линии по одной камере с ТРК через дорогу?
Ответ schwein
так может в китае 100 камер и там выбирается лучшая и нормальный результат, а у насм 1,5 вот и результат такой
Ответ schwein
Если будет 45 камер по полю, что это изменит? Вся проблема линий, как в любой реляционной системе, в том что ее надо калибровать по а) положению приемника (камеры) б) источника (освещения). Будет больше камер, будет больше работы с автоматизацией.
>>>лучше их натренировать, поменять серверы

Переустановить Виндовс=))
Ответ Евгений Сидоров
Перезагружать пробовали?
Не надо ничего искать .
Сядут если не все , то многие !
Без вариантов.
Вам бы всё посадить кого нибудь.
"нужен бюджет, а в деталях я не специалист"
Пускай специалисты сядут и найдут вариант как сделать Зенит чемпионом
Пусть компьютерщики из Яндекса что-нибудь сделают.
Бесит это слово "пускай". Почему-то рисуется образ человека в лаптях и с ендовой. В данном случае, с учетом его советов, возможно оно так и есть
Да нет никаких специалистов из тех, кого он имеет ввиду.
Мостовой правильно сказал - мы, поигравшие и понимающие футбол - за секунду из студии правильно эпизод разбираем, нам понятно.
А современные ВАРы в своих коморках лупятся на мониторы минутами, и чем больше лупятся - тем больше не понимают и сомневаются. По человечески то понятно, ответственность то есть - а понимания футбола нет.
Вопрос, а к документации ПО ВАР требования по железу приложили и хотя бы минимальные требования к камерам, точкам установки по углам обзора и прочее по железу ???
