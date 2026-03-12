  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карседо о 10 пропущенных «Спартака» в трех матчах: «Согласен, что мы много пропускали. Есть компоненты, где надо прибавлять – те же стандарты, компактность, действия в обороне»
11

Карседо о 10 пропущенных «Спартака» в трех матчах: «Согласен, что мы много пропускали. Есть компоненты, где надо прибавлять – те же стандарты, компактность, действия в обороне»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о проблемах «Спартака» в весенней части сезона.

В трех матчах после зимней паузы «Спартак» пропустил 10 голов. Красно-белые обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в Мир РПЛ и уступили «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5).

– В первых трех матчах после зимнего перерыва команда пропустила 10 мячей. Как это исправить? Есть ли вопросы к обороне или вратарю?

– Я согласен, что мы слишком много пропускали в этих играх. К счастью, мы смогли добиться двух побед, и эти шесть очков нам очень сильно помогли.

Конечно, нам нужно работать. Мы были недостаточно компактны, есть компоненты, где надо прибавлять – те же самые стандарты. Мы много сейчас работаем над ними, над согласованностью, компактностью, действиями в обороне. Будем стараться быть лучше, – сказал Карседо.

14 марта «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в матче 21-го тура РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoХуан Карлос Карседо
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И пожелание от болельщика: не играть пяткой в своей штрафной при прессинге.
Ответ Игорь_1116193088
Играть пяткой 🚫
Болеть пяткой ✅
Ответ Игорь_1116193088
А почему нет? Смысл цеплятся по одному эпизоду? Да забили, но бывают моменты когда по другому никак. Я думаю Джику и сам всё понимает, все ошибаются, это же не роботы. Хотя Денисов с Гатальским это конечно другая история.
Что-то про вратаря промолчал.
Ответ Добрый Мухомор
Промолчал, потому что вратарь отсутствует
Ответ Добрый Мухомор
Все итак знают . Что он на всю страну скажет, то что итак понятно? До лета придется потерпеть. Помазун вернулся после травмы, 18го в матче кубка его увидим, но он будет так же чудить. Летом будут покупать Бориско, может он на время закроет позицию. В идеале подписать Хайкина, но он вряд ли захочет менять Европу на местное болото. К тому же может уйдет на повышение куда нибудь. Можно пробовать подписать Митрюшкина , свой воспитанник. Или искать кого-то с паспортом кто выступает в Европе, но не на слуху(Худякова точно не надо)
Кажется с компактностью будет проблематично: когда все постоянно носятся вперёд-назад, раньше или позже дыры будут возникать и соперники будут ими пользоваться. Тут либо в физике прибавлять, либо что-то в тактике корректировать.
Один тренер после 10 пропущенных голов говорит о работе над стандартами , другой после 10 ударов в створ — о физике , невезение и не тех игроках . Футбол, как видим, наука разная , один тренер работает над ошибками , второй предпочитает третий сезон наступать на одни и те же грабли .
да нет всё намного проще нужно нормальных защитников и вратаря, даже в хоккее после 5 голов вратаря на лавку сажают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
