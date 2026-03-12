Карседо о 10 пропущенных «Спартака» в трех матчах: «Согласен, что мы много пропускали. Есть компоненты, где надо прибавлять – те же стандарты, компактность, действия в обороне»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о проблемах «Спартака» в весенней части сезона.
В трех матчах после зимней паузы «Спартак» пропустил 10 голов. Красно-белые обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в Мир РПЛ и уступили «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5).
– В первых трех матчах после зимнего перерыва команда пропустила 10 мячей. Как это исправить? Есть ли вопросы к обороне или вратарю?
– Я согласен, что мы слишком много пропускали в этих играх. К счастью, мы смогли добиться двух побед, и эти шесть очков нам очень сильно помогли.
Конечно, нам нужно работать. Мы были недостаточно компактны, есть компоненты, где надо прибавлять – те же самые стандарты. Мы много сейчас работаем над ними, над согласованностью, компактностью, действиями в обороне. Будем стараться быть лучше, – сказал Карседо.
14 марта «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в матче 21-го тура РПЛ.
