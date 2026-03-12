Росеньор после 2:5: «В АПЛ нет Дембеле, Барколя, Хвичи, Витиньи. У «ПСЖ» невероятная команда, они чемпионы Европы. «Челси» хорошо играл до 3-го гола»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высоко оценил состав «ПСЖ».
Лондонцы уступили парижанам со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В Премьер-лиге нет Дембеле, Дуэ, Барколя, Кварацхелии, Витиньи, Жоау Невеша, у них невероятная команда. Они – чемпионы Европы.
Именно поэтому я разочарован, мы действительно очень хорошо играли до третьего гола. Я понимаю, что сложно говорить об этом, учитывая итоговый результат. Но мы должны научиться справляться с трудными моментами», – сказал Росеньор.
Росеньор о 2:5: «ПСЖ» каким-то образом забил пять голов при xG 0,8. «Челси» был в шаге от 3:3, но потерял хладнокровие. Отыграться сложно, но не невозможно – мы не повторяем ошибки дважды»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
А Челси не чемпион мира?
Челси хорошо играл и счет на табло - это просто случайность и стечение обстоятельств, которые невозможно было просчитать, предусмотреть и т.д.
У ПСЖ в этот вечер залетало всё на свете + Йоргенсон показал очень посредственную игру.
Так что за счет очень обидно, он ощущается максимально несправедливым, но смотреть матч было приятно.
Сыграй Челси 2-2 или 3-3 сейчас бы было несколько статей про гениального Росеньора, который снова тактически переиграл Энрике, как и во времена их матчей в Лиге 1.
Росеньор пусть и перемудрил, но он точно не Тудор)
Казалось в начале, что адекватный чел