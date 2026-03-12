  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
61

Росеньор после 2:5: «В АПЛ нет Дембеле, Барколя, Хвичи, Витиньи. У «ПСЖ» невероятная команда, они чемпионы Европы. «Челси» хорошо играл до 3-го гола»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высоко оценил состав «ПСЖ».

Лондонцы уступили парижанам со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Премьер-лиге нет Дембеле, Дуэ, Барколя, Кварацхелии, Витиньи, Жоау Невеша, у них невероятная команда. Они – чемпионы Европы.

Именно поэтому я разочарован, мы действительно очень хорошо играли до третьего гола. Я понимаю, что сложно говорить об этом, учитывая итоговый результат. Но мы должны научиться справляться с трудными моментами», – сказал Росеньор.

Росеньор о 2:5: «ПСЖ» каким-то образом забил пять голов при xG 0,8. «Челси» был в шаге от 3:3, но потерял хладнокровие. Отыграться сложно, но не невозможно – мы не повторяем ошибки дважды»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoХвича Кварацхелия
logoЛиэм Росеньор
logoБрэдли Барколя
logoДезире Дуэ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖоау Невеш
logoВитинья
logoУсман Дембеле
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Все правильно, кто-то потратил 70 млн на Мудрика, а кто-то на Хвичу)
Ответ Zimmerman
А когда-то мне минусов накидали,когда я писал,что Хвича ТОПчик)Писали,что обычный бегунок и РПЛ его потолок)
Ответ Zimmerman
Все правильно, кто-то потратил 50 миллионов на Жоао Педро, а кто-то 90 на Коло Муани)
А вообще забавно, как тренер команды с самым дорогим составом в мире купленным за миллиарды скулит, что его декласснули:)
Ответ rigobersong
Ну, можно чуквукек с мудриками покупать, а можно хвич с витиньями🙃
Ответ rigobersong
Так не его проблемы, что они закупили бревен на такие деньги.
Чемпионы Европы....
А Челси не чемпион мира?
Ещё Сафонова забыл назвать. Его тоже в АПЛ нет.
Что несет это физручелло?😅
И Росеньор, и Тудор не выводили эти команды (Челси, Тоттенхэм) в 1/8 ЛЧ, поэтому поставили резервных вратарей, как будто играют в 1/8 Кубка Английской Лиги
Ответ bat90
А че за бред кстати, почему у Челси играл второй вратарь?
Ответ bat90
Всмысле не выводил? Росеньор за 2 игры 6 очков заработал, Мареска за 6 игр 10.
Зато есть дорогущие коллективы, которыми руководят физруки, потому что менеджмент команд боится, что про них кто-то что-то не то скажет.
У меня, как у болельщика Челси, нет претензий к Росеньору по вчерашней игре.
Челси хорошо играл и счет на табло - это просто случайность и стечение обстоятельств, которые невозможно было просчитать, предусмотреть и т.д.
У ПСЖ в этот вечер залетало всё на свете + Йоргенсон показал очень посредственную игру.
Так что за счет очень обидно, он ощущается максимально несправедливым, но смотреть матч было приятно.
Ответ Полуэктов Пётр
правильные слова
Лол,щас бы слушать эти оправдания от чёрного Тудора, по отношению к лиге, которая тратит больше бабок чем все остальные лиги вместе взятые. Это ты вчера поставил на ворота клоуна и ты виноват в том что команда при счёте 3-2 бросила играть. Превращение Челси в Страсбур почти окончено, чёрный Тудор справляется с задачей на Отлично
Ответ Travis Henderson
Да в принципе его вина только в том, что выпустил Йоргенсона. Но до 75 минуты как будто привозила играл неплохо.
Сыграй Челси 2-2 или 3-3 сейчас бы было несколько статей про гениального Росеньора, который снова тактически переиграл Энрике, как и во времена их матчей в Лиге 1.

Росеньор пусть и перемудрил, но он точно не Тудор)
Ответ Proper Chels
Он Тудор и есть, сколько угодно можно говорить про то что вот почти сделали 3-3, не сделали, а получили в концовке ещё 2 мяча, тем самым опозорившись. И в целом нормальный матч спущен в унитаз, мало того что он поставил в основу Йоргенсена, словно это не матч с ПСЖ, а матч с Рексхэмом, так он как обычно пропустил парочку мячей в самой концовке, и это не случайность, а закономерность чёрного Тудора, Челси постоянно при нём пропускает голы после 70й минуты, помню он рассказывал на прессухе что мол поговорит с игроками, чтобы такого больше не повторилось- в итоге стало только хуже. он Тудора даже в счёте закосплеил, когда было 4-2, я знал что щас и 5й пропустим, абсолютно убогий матч менеджмент. Тебе Мареска летом показал как с ПСЖ надо играть дальними выносами, нет, этот идиот разыгрывает через короткий пас, с вратарём на раме, уровень которого максимум Саутгемптон. Все те месяцы что чёрный Тудор находится в Челси я был к нему лоялен, не его вина что он работает на Блю Ко, и его позвали спасать жопы наших идиотов руководстве, но вчерашние решения в течении матча это просто позор, ты не в Лиге 1 и не Страсбур тренируешь, засунь свои эксперименты в одно место. Вчерашний ПСЖ можно было спокойно обыгрывать, у них куча проблем игровых, и нормальный тренер с минимальным опытом вчера увёз бы из Парижа победу, чёрный Тудор же устроился на 5-2, сделав ответный матч простой формальностью
Чото Росеньор как-то подливиться уже начал.
Казалось в начале, что адекватный чел
Читайте новости футбола в любимой соцсети
