Росеньор после 2:5: «В АПЛ нет Дембеле, Барколя, Хвичи, Витиньи. У «ПСЖ» невероятная команда, они чемпионы Европы. «Челси» хорошо играл до 3-го гола»

Росеньор про 2:5: в АПЛ нет Дембеле, Хвичи и других, у «ПСЖ» невероятный состав.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высоко оценил состав «ПСЖ».

Лондонцы уступили парижанам со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Премьер-лиге нет Дембеле , Дуэ, Барколя , Кварацхелии , Витиньи, Жоау Невеша, у них невероятная команда. Они – чемпионы Европы.

Именно поэтому я разочарован, мы действительно очень хорошо играли до третьего гола. Я понимаю, что сложно говорить об этом, учитывая итоговый результат. Но мы должны научиться справляться с трудными моментами», – сказал Росеньор.

