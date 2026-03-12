22

Лапочкин о Карасеве на матче «Зенит» – «Спартак»: «Наш ведущий арбитр – кто, если не он. Сергей в отличной форме, много раз судил самые важные игры»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин отреагировал на назначение арбитра Сергея Карасева на матч «Зенит» – «Спартак».

Команды встретятся в 21-м туре Мир РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«Назначение Карасева не вызывает никого удивления. Кажется, что только он должен судить такой важный матч. Мы видим, что у него этот сезон намного лучше, чем предыдущий. Сергей в отличной форме, первые несколько игр вообще отлично отсудил.

Безусловно, наш ведущий арбитр должен судить одну из самых сложных игр в чемпионате. Конечно, это большая ответственность, но Сергей много-много раз судил самые важные игры у нас в стране, поэтому кто, если не он», – сказал Лапочкин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Желаю Карасеву отсудить без ошибок в ту или иную сторону. Пусть победит сильнейший!
Ответ Добрый Мухомор
Сейчас хорош, в отличие от последних сезонов. Дай бог и здесь отработать без ошибок.
Хз, вообще-то он важные матчи частенько заваливает. Сперва завышает пресловутую планку борьбы, а под конец футбол превращается в мясорубку.
Карась конечно упал как профессионал за последние два года
В этом сезоне Карасев действительно в форме, в отличие от прошлого сезона.
Первый в сезоне кто приструнил Варовцев, которые зовут смотреть каждый чих.
На такие матчи надо назначать сильных иностранных судий. Может поможет это нашим судьям чему то научиться или задуматься
Ответ Виктор Maverick
Из Маврикия что-ли?
Ответ Ржевский
Из Берега Слоновой Кости.
Опять игру испортит своими ранними свистками
Ответ Do Cent
Т.е, не физрук виноват, который даёт установку на грязную игру, а судья, который реагирует на это? Ясно-понятно....
Хороший выбор Карасёва только потому, что он может послать вар лесом
Карасёв уже знает сколько он карточек покажет
Был когда-то. Потом «поплыл».
