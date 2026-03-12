Лапочкин о Карасеве на матче «Зенит» – «Спартак»: «Наш ведущий арбитр – кто, если не он. Сергей в отличной форме, много раз судил самые важные игры»

Лапочкин о Карасеве: наш ведущий арбитр, он в отличной форме.

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин отреагировал на назначение арбитра Сергея Карасева на матч «Зенит » – «Спартак ».

Команды встретятся в 21-м туре Мир РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«Назначение Карасева не вызывает никого удивления. Кажется, что только он должен судить такой важный матч. Мы видим, что у него этот сезон намного лучше, чем предыдущий. Сергей в отличной форме, первые несколько игр вообще отлично отсудил.

Безусловно, наш ведущий арбитр должен судить одну из самых сложных игр в чемпионате. Конечно, это большая ответственность, но Сергей много-много раз судил самые важные игры у нас в стране, поэтому кто, если не он», – сказал Лапочкин.