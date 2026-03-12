  Финалиссима Аргентины и Испании пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Игру перенесут из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
Финалиссима Аргентины и Испании пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Игру перенесут из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)

Финалиссима-2026 между Аргентиной и Испанией пройдет на «Сантьяго Бернабеу», сообщает COPE.

По информации источника, на данный момент стороны обсуждают финальные детали соглашения, ожидается официальное подтверждение. Изначально Финалиссима должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Дохе, но игру решили перенести из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что сборная Аргентины не хотела играть в Испании, но многие крупные стадионы не смогли бы принять Финалиссиму в установленную дату из-за запланированных на них матчей сборных. В среду делегация оргкомитета уже посетила «Сантьяго Бернабеу».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
то есть Испания играет у себя дома, это вообще нормально?
то есть Испания играет у себя дома, это вообще нормально?
Да вообще мало нормального в том, когда в 21-м веке футбольные матчи высшего уровня приходится переносить из-за военных конфликтов. Еще бы зачинщиков этих конфликтов как-то наказывали бы, но это, как мы знаем, другое.
то есть Испания играет у себя дома, это вообще нормально?
Дома у себя и Лео играет .
Так что в равных условиях все
Месси может сыграть на новом Бернабеу раньше нового Камп Ноу
А почему не в нейтральной стране?Это же смешно.Я хоть болельщик Барселоны,но это неправильно как-то.
А почему не в нейтральной стране?Это же смешно.Я хоть болельщик Барселоны,но это неправильно как-то.
Написано же — другие стадионы заняты матчами сборных. Плюс, далеко не все страны могут захотеть принимать у себя этот матч.
А почему не в нейтральной стране?Это же смешно.Я хоть болельщик Барселоны,но это неправильно как-то.
ну а Барселона причем к Испании
Щя Трамп подключится и прикажет провести этот матч на лужайке возле Белого Дома
Есть Лужники!
Месси против Ямаля на Бернабеу ;)
Месси против Ямаля на Бернабеу ;)
Могли бы где-нибудь в Португалии сыграть. Такой матч всё же должен играться на нейтральном поле.
Получается Месси или Ямаль выиграют трофей на стадионе Реала )))
Получается Месси или Ямаль выиграют трофей на стадионе Реала )))
А за кого будут болеть роналдуфилы?.. Видать, за Ямаля.. 😄
Получается Месси или Ямаль выиграют трофей на стадионе Реала )))
Или Альварес
Интересно, какую команду поддержат фанаты Реала? С одной стороны школьники из Барсы, с другой хозяин Реала Месси (единственный игрок с 20+ голевыми действиями на Барнабэу: 24 результативных действия в 23 матчах Эль Класико)

Нелегкая дилемма, конечно:)
Интересно, какую команду поддержат фанаты Реала? С одной стороны школьники из Барсы, с другой хозяин Реала Месси (единственный игрок с 20+ голевыми действиями на Барнабэу: 24 результативных действия в 23 матчах Эль Класико) Нелегкая дилемма, конечно:)
Никого, зато после матча точно вылезут поливать Ямаля или Месси
Интересно, какую команду поддержат фанаты Реала? С одной стороны школьники из Барсы, с другой хозяин Реала Месси (единственный игрок с 20+ голевыми действиями на Барнабэу: 24 результативных действия в 23 матчах Эль Класико) Нелегкая дилемма, конечно:)
Смотря какие фанаты «Мадрида».
Если жители Мадрида, то они будут болеть за Испанию, само собой, как болели за нее в 2008-2012, когда в сборной тоже большинство игроков были из «Барселоны». Мои мадридские знакомые болельщики «Мадрида», да и я с ними заодно в то время, болели за сборную Испании без проблем в любые годы — они же испанцы в первую очередь.
Российские болельщики «Мадрида» могут вообще ни за одну из этих сборных не болеть.
нелогично, должны играть на нейтральном
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
9 минут назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
26 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
38 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
43 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
54 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
10 минут назад
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
23 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
