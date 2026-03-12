Финалиссима Аргентины и Испании пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Игру перенесут из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
Финалиссиму перенесут на «Сантьяго Бернабеу».
Финалиссима-2026 между Аргентиной и Испанией пройдет на «Сантьяго Бернабеу», сообщает COPE.
По информации источника, на данный момент стороны обсуждают финальные детали соглашения, ожидается официальное подтверждение. Изначально Финалиссима должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Дохе, но игру решили перенести из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Отмечается, что сборная Аргентины не хотела играть в Испании, но многие крупные стадионы не смогли бы принять Финалиссиму в установленную дату из-за запланированных на них матчей сборных. В среду делегация оргкомитета уже посетила «Сантьяго Бернабеу».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Так что в равных условиях все
Нелегкая дилемма, конечно:)
Если жители Мадрида, то они будут болеть за Испанию, само собой, как болели за нее в 2008-2012, когда в сборной тоже большинство игроков были из «Барселоны». Мои мадридские знакомые болельщики «Мадрида», да и я с ними заодно в то время, болели за сборную Испании без проблем в любые годы — они же испанцы в первую очередь.
Российские болельщики «Мадрида» могут вообще ни за одну из этих сборных не болеть.