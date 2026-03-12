Ски-альпинист Филиппов: «Спартак» звал на матчи – 18 марта получится, возможно. Было бы круто отдать первый пас»
Ски-альпинист Филиппов: отдать первый пас на матче «Спартака» было бы круто.
Никита Филиппов, серебряный призер Олимпиады-2026 по ски-альпинизму, выразил желание нанести символический удар на матче «Спартака».
«Стараюсь следить за «Спартаком», хотел попасть на матч с «Акроном», но был еще на чемпионате Европы.
Меня звали на матчи, возможно, 18 марта получится, если не уедем. Хочется первый пас отдать, это было бы круто», – сказал Филиппов.
18 марта «Спартак» примет «Динамо» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (первая игра – 2:5). Напомним, в матче 20-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Акрон» 9 марта символический удар нанесла фигуристка Аделия Петросян.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
1 комментарий
Спартак, слышали? - организуйте👍
