Ски-альпинист Филиппов: «Спартак» звал на матчи – 18 марта получится, возможно. Было бы круто отдать первый пас»

Ски-альпинист Филиппов: отдать первый пас на матче «Спартака» было бы круто.

Никита Филиппов, серебряный призер Олимпиады-2026 по ски-альпинизму, выразил желание нанести символический удар на матче «Спартака ».

«Стараюсь следить за «Спартаком», хотел попасть на матч с «Акроном», но был еще на чемпионате Европы.

Меня звали на матчи, возможно, 18 марта получится, если не уедем. Хочется первый пас отдать, это было бы круто», – сказал Филиппов.

18 марта «Спартак» примет «Динамо » в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (первая игра – 2:5). Напомним, в матче 20-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Акрон» 9 марта символический удар нанесла фигуристка Аделия Петросян.

