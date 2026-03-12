  Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Многие ребята поссорились на долгие годы. Хорошие футболисты так и остались без чемпионатов мира и Европы. Мы почувствовали вкус, но как туристы»
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Многие ребята поссорились на долгие годы. Хорошие футболисты так и остались без чемпионатов мира и Европы. Мы почувствовали вкус, но как туристы»

Мостовой о «Письме четырнадцати»: многие ребята поссорились на долгие годы.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о влиянии «Письма четырнадцати», в котором в ноябре 1993 года футболисты сборной России за несколько месяцев до ЧМ-1994 потребовали сменить тренера.

– Письмо в итоге на что-то повлияло?

– Не, оно на все повлияло. Мы же, во-первых, все поссорились. Многие ребята поссорились, причем на долгие годы. Не говоря уже с тренерским штабом. Кто-то был близок с тренерским штабом, мы-то в Европе играли, поэтому особо не общались. А многие поссорились на долгие годы.

В футболе чемпионат мира раз в четыре года, не забывайте. Когда мне начинают говорить про другие виды спорта, я говорю: «Ребят, в футболе надо играть два года, чтобы на ЧМ попасть». Плюс не забывайте, сколько играет стран в футбол. На Земле сколько, двести с лишним стран? И все они играют в футбол. Это не виды, где пять стран играют. Понимаете, какая конкуренция, чтобы туда попасть? И раньше чемпионат мира был не как сейчас, когда его расширили. Надо было попасть.

Поэтому многие ребята так и остались без чемпионата мира, без чемпионата Европы. Хорошие, сильные футболисты, они так и не попали, не почувствовали этот вкус чемпионата. Мы почувствовали, но как туристы, туристическое настроение было. Тем более Америка еще тогда! Это ж не вернуть... – сказал Мостовой.

Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RTVI
Сыграть на ЧМ, показать себя на весь мир и получить предложения от более солидных клубов⛔

Подписать письмо, плюнуть на болельщиков и уехать дальше в свои Расинги и Карлсруэ✅
Ответ rigobersong
Сыграть на ЧМ, показать себя на весь мир и получить предложения от более солидных клубов⛔ Подписать письмо, плюнуть на болельщиков и уехать дальше в свои Расинги и Карлсруэ✅
Карлсруе - слабый клуб ?
В УЕФА нормально так рогами шевелил .
Повели себя, как мелочные склочные упыри, вот и расплачиваются теперь до конца дней!
Письмо 14 проклятая метка всех предателей. После этого рос фут проклят до 7 колена.
Ответ Bubba Lehh
Письмо 14 проклятая метка всех предателей. После этого рос фут проклят до 7 колена.
Надо в футбол играть, а не заниматься оккультизмом
Хорошие футболисты оказались плохими людьми
Тогда я плакал.Мне было 14,когда заварилась эта история.Хотелось разорвать тетрадку,которую мы бережно собирали с другом,при помощи других пацанов.Со статистикой,с вкладышами.И историями разных клубов,стран,игроков.Было очень горько,что сб.России не будет в Штатах.Тогда я верил своим кумирам,и крыл всеми словами федерацию.Сейчас мне 47 лет.И вроде как я понимаю,что скорее всего вина лежит на всех,в той или иной степени.Но,даже спусти более чем 30 лет,мне так же горько.Как и за Евро-96..то поколение при должном отношении к делу,при заботе функционеров,и грамотном тренере могло претендовать на полуфинал.
Грустно.
совковые жлобы...
Сами вышли на ЧМ и сами отказались, вместо более сильных поехали туристики. Аршавин бы сказал про ваши ожидания-ваши проблемы мы вам ничего не должны. Колскову вообще пофиг было он непотапляем
Материалы по теме
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
вчера, 11:13
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
вчера, 10:25
Мостовой о приглашении России на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Исключено. Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут»
11 марта, 13:41
