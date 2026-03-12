Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Многие ребята поссорились на долгие годы. Хорошие футболисты так и остались без чемпионатов мира и Европы. Мы почувствовали вкус, но как туристы»

Мостовой о «Письме четырнадцати»: многие ребята поссорились на долгие годы.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о влиянии «Письма четырнадцати», в котором в ноябре 1993 года футболисты сборной России за несколько месяцев до ЧМ-1994 потребовали сменить тренера.

– Письмо в итоге на что-то повлияло?

– Не, оно на все повлияло. Мы же, во-первых, все поссорились. Многие ребята поссорились, причем на долгие годы. Не говоря уже с тренерским штабом. Кто-то был близок с тренерским штабом, мы-то в Европе играли, поэтому особо не общались. А многие поссорились на долгие годы.

В футболе чемпионат мира раз в четыре года, не забывайте. Когда мне начинают говорить про другие виды спорта, я говорю: «Ребят, в футболе надо играть два года, чтобы на ЧМ попасть». Плюс не забывайте, сколько играет стран в футбол. На Земле сколько, двести с лишним стран? И все они играют в футбол. Это не виды, где пять стран играют. Понимаете, какая конкуренция, чтобы туда попасть? И раньше чемпионат мира был не как сейчас, когда его расширили. Надо было попасть.

Поэтому многие ребята так и остались без чемпионата мира, без чемпионата Европы. Хорошие, сильные футболисты, они так и не попали, не почувствовали этот вкус чемпионата. Мы почувствовали, но как туристы, туристическое настроение было. Тем более Америка еще тогда! Это ж не вернуть... – сказал Мостовой.

Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»