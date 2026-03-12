Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему не вызвал Андрея Аршавина в национальную команду на чемпионат мира в 2002 году.
Экс-полузащитник «Зенита» был выбран лучшим российским футболистом XXI века в опросе «Спорт-Экспресса».
– Олег Иванович, согласны ли вы с таким выбором? И почему все-таки не взяли Андрея на чемпионат мира в Японию в 2002-м?
– К подобным опросам всегда относился с определенным недоверием. Конечно, было любопытно узнать мнение его участников. Особенно тех, с кем знаком. Но при этом подметил одну деталь – в этой процедуре многое зависит от личных симпатий.
Сужу по себе, поскольку для тренера Романцева на первом месте всегда были и остаются только мои игроки. Допускаю, что это не совсем правильно. И простят меня коллеги с журналистами, но надеюсь, что мое чистосердечное признание хоть немного, но оправдывает подобную слабость. А уж болельщики точно поймут...
Так вот Аршавин, бесспорно, большой игрок. Как и Акинфеев, Жирков, Кержаков, к которым, поверьте, отношусь с большой симпатией. Но, определяя лучшего, я прежде всего исхожу из заслуг того, кому следует отдать предпочтение.
К примеру, Сергея Семака и Мурада Мусаева я называл сильнейшими тренерами тех сезонов, в которых они выиграли свое первое золото. Именно поэтому лучшим игроком XXI века я считаю Дмитрия Аленичева – единственного россиянина, выигравшего Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.
Теперь о том, почему Аршавин не поехал на чемпионат мира в Японию. Каюсь, не рассмотрел тогда в еще совсем молодом пареньке будущую звезду, которую признали лучшим футболистом века. И теперь признаю свою ошибку. Думаю, Андрею Сергеевичу это будет приятно. Хотя та неудача сборной России нисколько не связана с его отсутствием, – сказал Романцев.
И Баджо?
И ещё несколько других, кто в решающий момент не забивал?
Как и то, что Аленичев в том Порту не был 100% игроком основы, даже в финале он вышел только на 60 минуте, уже когда Порту вёл в счёте.
Зато для Романцева он свой.
Да, у него есть важные золотые медали, но он не был ни системообразующим, ни даже основным игроком в Порту. Все индивидуальные награды Дмитрия остались в ХХ веке и совсем на другом уровне. В сборной себя Аленичев никак не показал, почему про это забываете?
Стоят ли эти 4 года Аленичева целых карьер Аршавина, Жиркова, Кержакова, Игнашевича, Акинфеева и прочих - в клубах и в сборной? Я убеждён, что нет. Вопрос был не про "самый титулованный", а про "лучший футболист", и это однозначно Аршавин. Если так пойдёт, вы так скоро Сафонова лучшим российским футболистом ХХI века назовёте?
Наиболее успешным для Бесчастных был отборочный цикл к чемпионату мира 2002. Он был игроком основы и отметился важнейшими голами в ворота сборных Швейцарии и Югославии (оба матча завершились со счётом 1:0), а в решающем матче отметился хет-триком в ворота тех же швейцарцев.
не взять просто лучшего ПЗ на тот момент, из-за своих обидок, что он не пошёл в Спартак - это верх позорища, необъективности и кумовства.
Но Гусев не один такой, Романцев например не стал Овчинникова брать на турнир, зато вместо него поехал Черчесов))
Зато взял поломанного Мостового
Помним-помним