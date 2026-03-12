  • Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему не вызвал Андрея Аршавина в национальную команду на чемпионат мира в 2002 году.

Экс-полузащитник «Зенита» был выбран лучшим российским футболистом XXI века в опросе «Спорт-Экспресса».

– Олег Иванович, согласны ли вы с таким выбором? И почему все-таки не взяли Андрея на чемпионат мира в Японию в 2002-м?

– К подобным опросам всегда относился с определенным недоверием. Конечно, было любопытно узнать мнение его участников. Особенно тех, с кем знаком. Но при этом подметил одну деталь – в этой процедуре многое зависит от личных симпатий.

Сужу по себе, поскольку для тренера Романцева на первом месте всегда были и остаются только мои игроки. Допускаю, что это не совсем правильно. И простят меня коллеги с журналистами, но надеюсь, что мое чистосердечное признание хоть немного, но оправдывает подобную слабость. А уж болельщики точно поймут...

Так вот Аршавин, бесспорно, большой игрок. Как и Акинфеев, Жирков, Кержаков, к которым, поверьте, отношусь с большой симпатией. Но, определяя лучшего, я прежде всего исхожу из заслуг того, кому следует отдать предпочтение.

К примеру, Сергея Семака и Мурада Мусаева я называл сильнейшими тренерами тех сезонов, в которых они выиграли свое первое золото. Именно поэтому лучшим игроком XXI века я считаю Дмитрия Аленичева – единственного россиянина, выигравшего Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Теперь о том, почему Аршавин не поехал на чемпионат мира в Японию. Каюсь, не рассмотрел тогда в еще совсем молодом пареньке будущую звезду, которую признали лучшим футболистом века. И теперь признаю свою ошибку. Думаю, Андрею Сергеевичу это будет приятно. Хотя та неудача сборной России нисколько не связана с его отсутствием, – сказал Романцев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Конечно, Аршавин выглядел ярче Аленичева. Да и был талантливее. Но взять два кубка: Чемпионов и УЕФА, причём забить по мячу в каждом из финалов - удалось только Дмитрию.
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Незабитый пенальти Терри тоже показал его уровень?
И Баджо?
И ещё несколько других, кто в решающий момент не забивал?
А лучший шведский футболист в XXI веке по такой логике не Ибрагимович, а Хенрик Ларссон что ли?
То, что Аршавин тоже выигрывал кубок УЕФА, просто в составе российской команды - мы умолчим.
Как и то, что Аленичев в том Порту не был 100% игроком основы, даже в финале он вышел только на 60 минуте, уже когда Порту вёл в счёте.
Зато для Романцева он свой.
Ответ Dmitry Orlov
Алень в Порту сыграл порядка 140 матчей за четыре сезона. Аршавин в Арсенале примерно столько же за четыре с половиной.
Ответ Андрей Арсентьев
В XXI веке Аленичев отыграл всего 4 года - 84 матча, в среднем по 52 минуты на поле.
Да, у него есть важные золотые медали, но он не был ни системообразующим, ни даже основным игроком в Порту. Все индивидуальные награды Дмитрия остались в ХХ веке и совсем на другом уровне. В сборной себя Аленичев никак не показал, почему про это забываете?

Стоят ли эти 4 года Аленичева целых карьер Аршавина, Жиркова, Кержакова, Игнашевича, Акинфеева и прочих - в клубах и в сборной? Я убеждён, что нет. Вопрос был не про "самый титулованный", а про "лучший футболист", и это однозначно Аршавин. Если так пойдёт, вы так скоро Сафонова лучшим российским футболистом ХХI века назовёте?
Да все эти спартаковские деды в сборной типа Романцева с Ярцевым и не хотели никогда рассматривать никого кроме своих же спартаковских топарей для вызова на большие турниры. У этого вот гения Бессчастных был основным напом в 2002-ом при наличии молодых Шавы, Кержа и Сычева, в 2004-ом тоже праймового Шаву не взяли на Евро
Ответ 4adikovski007
Накинул ты неплохо, но до матча с Японией было так:
Наиболее успешным для Бесчастных был отборочный цикл к чемпионату мира 2002. Он был игроком основы и отметился важнейшими голами в ворота сборных Швейцарии и Югославии (оба матча завершились со счётом 1:0), а в решающем матче отметился хет-триком в ворота тех же швейцарцев.
Ответ 4adikovski007
Заявка 2002 самая преступная. Но касаемо 2004 года немного заступлюсь за Ярцева, все таки он вызвал Булыкина , Шаронова , Бугаева , Мандрыкина , Каряку , Евсеева то есть действительно лучших на тот момент по позициям . В целом прогресс заметный и Ярцев оказался намного адекватней
Если бы Аршавин играл в Спартаке, то, наверняка, рассмотрел бы будущую звезду).
лучше не про Шаву, а про Гусева спросите у этого упыря :))

не взять просто лучшего ПЗ на тот момент, из-за своих обидок, что он не пошёл в Спартак - это верх позорища, необъективности и кумовства.
Ответ Tollie
Полностью согласен.

Но Гусев не один такой, Романцев например не стал Овчинникова брать на турнир, зато вместо него поехал Черчесов))
Ответ Tollie
Гусев? Ахаха!
Людям даже логику принятия решения объяснили и всё равно в комментариях недовольные есть.
Там на очереди Сафонов в качестве лучшего игрока 21 века маячит по логике Романцева.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
вряд ли, до Лиги Европы он не докатится с ПСЖ
сафонов выиграл лч , получается он лучший российский вратарь в истории
Ответ j30
Он в финале не забивал...
Ответ Dmitry Orlov
Но и не пропускал)
"Теперь о том, почему Аршавин не поехал на чемпионат мира в Японию."
Зато взял поломанного Мостового
Помним-помним
Материалы по теме
Аленичеву не обидно, что Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века: «Это мнение многих. Андрей из тех игроков, кто очень много сделал для страны»
23 февраля, 08:56
Тихонов о лучшем российском игроке XXI века: «Для меня это Аленичев – он выигрывал ЛЧ и Кубок УЕФА, забивал в каждой игре. Аршавин – суперфутболист, но у всех разное мнение»
22 февраля, 11:03
Бубнов поставил Аленичева, Жиркова и Акинфеева выше Аршавина в рейтинге лучших российских игроков XXI века: «Моя логика – трофеи, на каком уровне и насколько игрок профессионален»
10 февраля, 18:05
Аршавин – лучший российский футболист XXI века по версии журналистов и комментаторов. Акинфеев – 2-й, Жирков – 3-й, Игнашевич – 4-й, Кержаков – 5-й, Дзюба – 6-й. Опрос провел «СЭ»
3 февраля, 21:25
Рекомендуем
Главные новости
Бразилия вместе с Jordan представила вторую форму – созданную «под влиянием самых быстрых и грозных хищников» страны: древолаза, ягуара и анаконды
2 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
20 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
46 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
46 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
59 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
24 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
34 минуты назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
38 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
39 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
54 минуты назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем