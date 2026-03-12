На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча

На стадионе «Леванте» прошли антитеррористические учения.

Национальная полиция Испании провела имитацию террористического акта с жертвами и заложниками на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

В учениях приняли участие сотрудники различных подразделений полиции, которые разыграли гипотетическое вооруженное нападение. Цель учений заключалась в проверке скорости и эффективности реагирования полиции на подобные события в Валенсии, в частности, во время футбольного матча.

Оперативный штаб координировал действия, осуществляя первоначальные операции подразделения быстрого реагирования полиции (UIP). Были активированы протоколы для имитации инцидента особой тяжести при поддержке других подразделений, таких как подразделения воздушной поддержки.

Подразделение TEDAX-NRBQ (обезвреживание взрывных устройств и работа с ядерными, радиологическими, биологическими и химическими веществами – Спортс’‘) и кинологические подразделения подтвердили наличие потенциальных угроз, а сотрудники криминалистической полиции провели осмотр места происшествия для сбора улик и анализа обстановки.

Мероприятие было проведено благодаря поддержке Ла Лиги и «Леванте », которые предоставили помещения для имитации вооруженного нападения.