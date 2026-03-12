Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности

Фоксборо не достиг соглашения о покрытии расходов на безопасность на ЧМ-2026.

Один из стадионов ЧМ-2026 может не принять матчи турнира из-за разногласий с ФИФА , касающихся выплат на обеспечение безопасности.

Муниципальные власти Фоксборо, где расположен стадион «Жиллетт», на котором должно пройти 7 матчей чемпионата мира, не хотят выделять 7,8 млн долларов из бюджета на обеспечение безопасности. При этом финансирование Министерства внутренней безопасности со стороны правительства США было остановлено из-за решения Конгресса заморозить финансирование иммиграционной службы.

Во время заседания 3 марта представители организационного комитета Boston Soccer 2026 пообещали выплатить несколько миллионов долларов в качестве гарантии, заверив, что компания Kraft Group, которая владеет стадионом, покроет недостачу средств. 6 марта председатель городского совета Билл Юкна заявил, что соглашение не было достигнуто, поскольку предложенные условия «не соответствуют требованиям города и будут недостаточными для удовлетворения потребностей по обеспечению безопасности».

В заявлении, полученном ESPN по электронной почте, говорится, что власти Фоксборо «шокированы и встревожены» сообщениями Kraft Group и организаторами ЧМ о достигнутом соглашении, называя из «абсолютно ложными».

«То, что организации, возможно, неправильно рассчитали стоимость проведения чемпионата мира по футболу, не является причиной для снижения безопасности мероприятия. Город не может и не будет финансировать убытки Kraft Group, жертвуя общественной безопасностью», – говорится в завлении.

В Kraft Group, в свою очередь, заявили, что компания не сообщала о соглашении с властями Фоксборо, но приложила «добросовестные усилия» для совместной работы по подготовке к турниру.

«Когда у них возникла проблема с ликвидностью, мы решили ее. Когда они попросили предоставить оборудование, мы поддержали их. Мы глубоко разочарованы тем, что город, по-видимому, принял решение в одностороннем порядке, без проведения публичных слушаний, и хотели бы понять, что требуется городу на данном этапе, чтобы получить согласие», – говорится в заявлении компании.

Голосование по выдаче ФИФА лицензии на проведение матчей ЧМ, должно состояться 17 марта. Первый матч на стадионе в Фоксборо – между сборными Шотландии и Гаити – должен состояться 13 июня.