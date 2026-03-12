  • Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
Фоксборо не достиг соглашения о покрытии расходов на безопасность на ЧМ-2026.

Один из стадионов ЧМ-2026 может не принять матчи турнира из-за разногласий с ФИФА, касающихся выплат на обеспечение безопасности.

Муниципальные власти Фоксборо, где расположен стадион «Жиллетт», на котором должно пройти 7 матчей чемпионата мира, не хотят выделять 7,8 млн долларов из бюджета на обеспечение безопасности. При этом финансирование Министерства внутренней безопасности со стороны правительства США было остановлено из-за решения Конгресса заморозить финансирование иммиграционной службы.

Во время заседания 3 марта представители организационного комитета Boston Soccer 2026 пообещали выплатить несколько миллионов долларов в качестве гарантии, заверив, что компания Kraft Group, которая владеет стадионом, покроет недостачу средств. 6 марта председатель городского совета Билл Юкна заявил, что соглашение не было достигнуто, поскольку предложенные условия «не соответствуют требованиям города и будут недостаточными для удовлетворения потребностей по обеспечению безопасности».

В заявлении, полученном ESPN по электронной почте, говорится, что власти Фоксборо «шокированы и встревожены» сообщениями Kraft Group и организаторами ЧМ о достигнутом соглашении, называя из «абсолютно ложными».

«То, что организации, возможно, неправильно рассчитали стоимость проведения чемпионата мира по футболу, не является причиной для снижения безопасности мероприятия. Город не может и не будет финансировать убытки Kraft Group, жертвуя общественной безопасностью», – говорится в завлении.

В Kraft Group, в свою очередь, заявили, что компания не сообщала о соглашении с властями Фоксборо, но приложила «добросовестные усилия» для совместной работы по подготовке к турниру.

«Когда у них возникла проблема с ликвидностью, мы решили ее. Когда они попросили предоставить оборудование, мы поддержали их. Мы глубоко разочарованы тем, что город, по-видимому, принял решение в одностороннем порядке, без проведения публичных слушаний, и хотели бы понять, что требуется городу на данном этапе, чтобы получить согласие», – говорится в заявлении компании.

Голосование по выдаче ФИФА лицензии на проведение матчей ЧМ, должно состояться 17 марта. Первый матч на стадионе в Фоксборо – между сборными Шотландии и Гаити – должен состояться 13 июня.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
И зачем нужен был ЧМ именно в Северной Америке
Рекомендуем
Главные новости
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
8 минут назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
25 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
37 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
42 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
53 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
9 минут назад
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
22 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем