Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»

Ракитич об Энрике: лучший тренер в мире, игра «ПСЖ» – невероятное удовольствие.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о работе с Луисом Энрике .

«Луис Энрике – самый важный для меня тренер из всех, кто у меня когда-либо был.

Меня не удивляют его достижения в Париже, потому что, если он может заставить игроков слушать его, он добивается результатов.

Жаль, что он не остался с нами в «Барселоне» подольше. Он лучший тренер в мире: смотреть, как играет «ПСЖ», – невероятное удовольствие», – сказал Ракитич.

Энрике возглавлял «Барсу» с 2014 по 2017 год.