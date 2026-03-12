  Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»
Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о работе с Луисом Энрике.

«Луис Энрике – самый важный для меня тренер из всех, кто у меня когда-либо был.

Меня не удивляют его достижения в Париже, потому что, если он может заставить игроков слушать его, он добивается результатов.

Жаль, что он не остался с нами в «Барселоне» подольше. Он лучший тренер в мире: смотреть, как играет «ПСЖ», – невероятное удовольствие», – сказал Ракитич.

Энрике возглавлял «Барсу» с 2014 по 2017 год.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Энрике гений тренерского цеха
Он не мог не уйти, он был истощен работой в Барсе физически и психологически. Последний сезон провал в построении игры, ничего не получалось, кроме одного отрезка, когда играли в схеме с 3 защами и двумя ложными фулбэками. Понятно, что уровень той команды был такой, что забили больше 100 голов и могли навязать конкуренцию тому Реалу, но в играх против других топов, смотрелись плохо, атака совсем не помогала защите, прессинг был вялый, в обороне чудили все. По хорошему, должны были вылетать от ПСЖ в 1/8, там было просто чудо чудесное, ну и победа на Бернабеу 3-2 с годом Месси на ласт секунде и его празднование для журнала Огонек. Он сам не хотел продолжать работать, команда с ним тоже, нужен был тот, кто и свободу мог дать игрокам в атаке и не загонять в рамки излишнего прессинга, Вальверде был хорошим вариантом, как бы его не любили за унылый футбол.
